«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения: «Желаем нашему страстному болельщику крепкого здоровья и радостных эмоций от игры любимого клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Лавров Политика Футбол

«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.

Министру иностранных дел Российской Федерации сегодня исполнилась 73 года.

«Поздравляем с днем рождения Сергея Викторовича Лаврова! 🎉

Желаем страстному болельщику «Спартака» крепкого здоровья и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба! ❤️🤍», – говорится в телеграм-канале московского клуба.

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67 комментариев

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FilinMD
Ответ pont77
Ну про Китай понятно, а вторая сверхдержава кто? Да и что за важные документы?
Смешно) новости почитайте хотя бы, не позорьтесь. Весь коллективный Запад полыхает, вон, аж японского премьера из Индии в Киев переправили, при том, что он должен был еще в Индии быть) унижение Японии тотальное

Все ради того, чтобы переключить внимание с новостей про РФ и Китай. И даже «ордер на арест» не помог, вот такое вот бессилие
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RSM-1930
Присоединяюсь к поздравлениям! Наш слон!
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aarau
почему-то лавров напоминает в последнее время осла Иа
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Денис Давыдов
спорт вне политики!! а не, это жи можно)
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Боевой Бурят Путина
«Лавров» полностью разрушил образ дипломата. В Российской империи и во времена СССР они отличались хотя бы грамотной речью и хорошими манерами. Этот же товарищ регулярно матерится, лжет и ведет себя как гопник, да еще и пресс-секретаршу себе подобрал под стать. Очень «дипломатичен» этот гордый сын армянского народа
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Заборостроитель
Шарфик прифотошопили?
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Игорь Новиков
Ответ Сергей Орлов
Когда-то был хорошим дипломатом, но превратился в посмешище.
Ладно бы только это...
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dimitrii36
Ответ кракадил
Что-то сегодня ципсо и левачки прям лютуют. Шабаш какой-то. Свой праздник - День дауна отмечаете чтоли?
цены на дурь упали, переизбыток на рынке
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карабашка
С Днюхой конечно.Но как-то совсем померк его образ последнее время.
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pont77
Ответ FilinMD
Это тот, который, будучи «изолированным», сегодня при подписании важных документов присутствовал с лидером другой сверхдержавы :)
Ну про Китай понятно, а вторая сверхдержава кто?
Да и что за важные документы?
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Wiley Fox
Ответ Пётр Смирнов
Но именно Зенит связан с правящей верхушкой, не перепутайте!
Конечно, без путина никакого зенита бы не было

А этот всего лишь обслуга воровского питерского кооператива
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кракадил
Что-то сегодня ципсо и левачки прям лютуют. Шабаш какой-то. Свой праздник - День дауна отмечаете чтоли?
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Евгений Смирнов
Спартак Мишулин или Спартак гладиатор
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pavlikkk
Ответ Добрый Ретроград
Говорят, все они на ПМЖ в Нидерланды собрались.
Вместе с Квинси поедут
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Mypta3uh23
В смысле не признают? Я признаю и мне нравится его решение
В прямом смысле.
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FilinMD
Ответ nikolai 75
Комментарий удален модератором
Кинули ребятам лакмусовую бумажку, а они хавают, и еще потом будут учить, у кого мозги промыты. Классика
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закрыт по беспределу
Похвально
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Redmurza
Стыдно, товарищи
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Ярик01
Ответ Пётр Смирнов
Но именно Зенит связан с правящей верхушкой, не перепутайте!
сотня из ленинградской мэрии и один случайный
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nikolai 75
Ответ FilinMD
Какая голландская тюрьма, вы серьёзно в это верите? Это же тот самый International Clown Court, против судей которого США ввели санкции, потому что он хотел расследовать их преступления? Не смешно?)
Комментарий удален модератором
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Mypta3uh23
Ответ Гамарджоба Генацвале
Этот клоунский суд никто не признает. Тоже самое если бы Басманный суд выдал ордер на арест Байдена.
В смысле не признают? Я признаю и мне нравится его решение
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Павел Светлов
Ответ Дима Зезуль
Надо поглубже, тогда может дадут чемпионат выиграть в следующем году
чемпионат мира
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кракадил
Ответ Kappa Pride
Дожить до переезда в Нидерланды
Ты реально в это веришь?
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Скарлетт Йоханссон
Да уж, здоровье не помешает
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BananaMama
Ответ Гамарджоба Генацвале
Этот клоунский суд никто не признает. Тоже самое если бы Басманный суд выдал ордер на арест Байдена.
Милошевич тоже так думал, бгг
И Каддафи думал, но он справедливости ради в Гаагу действительно не попал. Правда вряд ли в последние минуты своей собачьей жизни он был рад этому факту
+6
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