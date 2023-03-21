«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения: «Желаем нашему страстному болельщику крепкого здоровья и радостных эмоций от игры любимого клуба»

« » поздравил с днем рождения.

Министру иностранных дел Российской Федерации сегодня исполнилась 73 года.

«Поздравляем с днем рождения Сергея Викторовича Лаврова! 🎉

Желаем страстному болельщику «Спартака» крепкого здоровья и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба! ❤️🤍», – говорится в телеграм-канале московского клуба.

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