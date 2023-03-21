Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Диггинс, Тириль и Лотта Венг, Шистад выступят в квалификации конькового спринта

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Таллине пройдет женский коньковый спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

14-й этап

Таллин, Эстония

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 18.00 по московскому времени, финала – 21.50 по московскому времени.

Старт-лист квалификации

1. Джесси Диггинс (США)

2. Патриция Эйдука (Латвия)

3. Джулия Керн (США)

5. Лаура Гиммлер (Германия)

7. Йонна Сундлинг (Швеция)

8. Моа Илар (Швеция)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

10. Пиа Финк (Германия)

11. Майя Далквист (Швеция)

13. Йоханна Хагстрем (Швеция)

14. Софи Крель (Германия)

15. Лотта Венг (Норвегия)

16. Моа Лундгрен (Швеция)

17. Тириль Венг (Норвегия)

18. Катержина Янатова (Чехия)

19. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

21. Ане Стенсет (Норвегия)

23. Матильде Мирвол (Норвегия)

24. Кертту Нисканен (Финляндия)

25. Рози Бреннан (США)

26. Тереза Беранова (Чехия)

28. Мария Меллинг (Норвегия)

29. Юлие Мире (Норвегия)

37. Федерика Санфилиппо (Италия)