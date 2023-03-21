Елена Вяльбе: «Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади»

высказалась об отстранении россиян на фоне политической ситуации.

— По-своему развивается ситуация с фехтованием. Международная федерация допустила российских спортсменов, а Франция отказалась организовывать турнир. Или, например, международная федерация допускает, а страна-организатор не дает визы.

— Изначально Томас Бах совершил огромную ошибку, когда очень резко нас отстранили от Паралимпийских игр. Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация. Всегда назад отыграть сложнее, чем сразу не принимать каких-то скоропалительных решений.

Я уверена, что и Томас Бах хочет, чтобы развитие спорта было на первом месте. И не получилось бы так, что эта организация ( ) становится никому не нужной.

Одни правительства сейчас орут, что они спонсоров нагнут. Извините за грубость, но это практически так, что «мы скажем спонсорам, чтобы они повлияли на Международный олимпийский комитет».

Извините, но олимпийское движение абсолютно нейтральное, оно не относится ни к каким министерствам или правительствам.

А тут собираются министры спорта разных стран и принимают какие-то решения. Ну, вы принимайте решения, которые касаются развития спорта в вашей стране. Почему вы решили залезть в чужой огород и там диктовать какие-то условия? Это такой нехороший звонок.

Израиль с Палестиной находятся в очень любезных и дружеских отношениях, или они воюют на протяжении десятков лет? Почему-то тех и других готовы допускать до Олимпийских игр. США бомбили Югославию — что, кто-то сказал, что они не поедут на Игры? По американской части вообще можно пройтись, грядка-то серьезная, и ни разу никто не сказал: «Нет, американские спортсмены за такие деяния своих руководителей должны посидеть».

Нет, мы никаких деяний не совершаем. Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади. Нет, ребята, так тоже нельзя. Игра в одни ворота всегда заканчивается плохо, – сказала Вяльбе.