Елена Вяльбе: «Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади»

Теги МОК Елена Вяльбе Томас Бах Политика Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась об отстранении россиян на фоне политической ситуации. 

— По-своему развивается ситуация с фехтованием. Международная федерация допустила российских спортсменов, а Франция отказалась организовывать турнир. Или, например, международная федерация допускает, а страна-организатор не дает визы.

— Изначально Томас Бах совершил огромную ошибку, когда очень резко нас отстранили от Паралимпийских игр. Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация. Всегда назад отыграть сложнее, чем сразу не принимать каких-то скоропалительных решений.

Я уверена, что и Томас Бах хочет, чтобы развитие спорта было на первом месте. И не получилось бы так, что эта организация (МОК) становится никому не нужной.

Одни правительства сейчас орут, что они спонсоров нагнут. Извините за грубость, но это практически так, что «мы скажем спонсорам, чтобы они повлияли на Международный олимпийский комитет».

Извините, но олимпийское движение абсолютно нейтральное, оно не относится ни к каким министерствам или правительствам.

А тут собираются министры спорта разных стран и принимают какие-то решения. Ну, вы принимайте решения, которые касаются развития спорта в вашей стране. Почему вы решили залезть в чужой огород и там диктовать какие-то условия? Это такой нехороший звонок.

Израиль с Палестиной находятся в очень любезных и дружеских отношениях, или они воюют на протяжении десятков лет? Почему-то тех и других готовы допускать до Олимпийских игр. США бомбили Югославию — что, кто-то сказал, что они не поедут на Игры? По американской части вообще можно пройтись, грядка-то серьезная, и ни разу никто не сказал: «Нет, американские спортсмены за такие деяния своих руководителей должны посидеть».

Нет, мы никаких деяний не совершаем. Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади. Нет, ребята, так тоже нельзя. Игра в одни ворота всегда заканчивается плохо, – сказала Вяльбе. 

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147 комментариев

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eba
Не все так,но в целом она права. Раз они-запад выбрали спорт ареной политических дискуссий, то отступать тут тоже нельзя.
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Pigmalion
Ответ Одинокий путник
А вы в курсе,что условием возвращения должно быть не только осуждение России,но и покаяние перед странами НАТО и Украиной.Наверняка в дальнейшем появится дополнительное условие в виде стояния на одном колене(хохлы будут требовать,чтобы на обоих коленях).Оно нужно такое возвращение?Может только вас воротит от ЧР,а я,например, от прошедших трёх гонок получил невероятное удовольствие.Практически в каждой гонке появляются молодые звёздочки,особенно у женщин.
Че с пробелами?
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Луна05
Ответ imaxim
Слава богу там, где до меня не дотянутся законы, затыкающие мне рот. Нет войне!
не забудь вернуться потом
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Pigmalion
Ответ svaz
В 90е сменили в рф строй, вы уверены, что прям хотите?
Ну это рассуждение женщины, не уходящей от агрессивного мужа: "Следующий может быть хуже"
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Одинокий путник
Ответ Berbatov09
Как после таких вот высказываний можно в принципе рассчитывать на какие-то там возвращения?
А вы в курсе,что условием возвращения должно быть не только осуждение России,но и покаяние перед странами НАТО и Украиной.Наверняка в дальнейшем появится дополнительное условие в виде стояния на одном колене(хохлы будут требовать,чтобы на обоих коленях).Оно нужно такое возвращение?Может только вас воротит от ЧР,а я,например, от прошедших трёх гонок получил невероятное удовольствие.Практически в каждой гонке появляются молодые звёздочки,особенно у женщин.
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Margor
Ответ pont77
Помню как великий геостратег топал ножками и надувал щеки, мол не допустим НАТО у своих границ. За год СВО 3 страны решили вступить в НАТО, одна из которых имеет общую границу с РФ и время подлёта ракет сокращается до 5-6 минут. Ай-да, великий многоходовочник
и самое смешное, что Песков сказал, ну у нас со Швецией и Финляндией хорошие отношения, угроз от них нет. получается, что после их вступления и от НАТО угроз нет?
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Валентин и ыч
Ответ Oleg
Почему в Европу не поедет?) Голландия с удовольствием примет эту прекрасную женщину.
думаю, туда она тоже не собирается, даже если вдруг придется поехать.
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svaz
Ответ Pigmalion
> необходимости смены режима в РФ Так это, в первую очередь, в интересах русских людей
В 90е сменили в рф строй, вы уверены, что прям хотите?
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Сергей Aficionado
Вяльбе решила "выстрелить себе в ногу" из фейкомета. Браво, и это на старте голосования за лучших спортсменов РФ!) Елена, переадресуйте вопрос "почему вы решили залезть в чужой огород и там диктовать какие-то условия?" нашему Дедушке без смартфона. Уж оч он любит окучивать заграничные огороды по ночам.
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Денис Давыдов
Ответ last_guard
Отказалась от мандата
Как же так(
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svaz
Ответ Виталий
А ничего что после "спасения" от НАТО, Скандинавские страны решили как раз туда вступить и скоро Россия будет граничить с НАТО?? Многоходовочка?
Одно дело скандинавы или прибалты, где не возможно создать плацдарм, Украина из-за своей территории, как раз и является этим плацдармом
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ksn 1979
Ответ Одинокий путник
Все комментаторы,собравшиеся здесь - лютые русофобы.Друг перед другом изгаляются,стараясь побольнее укусить Вяльбе,проявить лёгкое фи в адрес России(сильное фи проявить боятся) и наконец слегка лизнуть нашему объединённому врагу.
А кто они такие, эти самые русофобы?
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imaxim
Ответ Луна05
Сам- то где?))
Слава богу там, где до меня не дотянутся законы, затыкающие мне рот. Нет войне!
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last_guard
Ответ Денис Давыдов
почему она ещё не депутат? такой кадр зря пропадает. Срочно в думу!
Отказалась от мандата
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alpa4ino86
Старуха совсем спятила
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Иван Алейников
Ответ sprmn
Да как она смеет иметь мнение отличающегося от либерального мейнстрима
Не знаю
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Денис Давыдов
Ответ БилльХансен
Совершенно непонятно почему россиянин должен боятся НАТО больше, чем родных ментовских, прокурорских и конторских.
в России каждая бабка знает что хотят политики из Нато и США, даже больше чем сами эти политики 😂
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Денис Давыдов
почему она ещё не депутат? такой кадр зря пропадает. Срочно в думу!
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Айвенго
Ответ Ivan Balashov
И за эту тётку я когда-то искренне болел. Кошмар( Карьеры собственных же подопечных готова угробить из-за натовских страшилок.
За деньги из бюджета она и родных продаст, не то что чьи-то карьеры.
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Товарищ Наркотик
Ответ Любитель побеждать
Ельцин мог напасть только на бутылку водки
Чечня так похожа на беленькую
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kaviknat
Ответ Hardy
у неё бенефис сегодня?
Нет. Было ОДНО большое интервью. Но авторы, какого-то магического жезла, решили его разбить на несколько. И сделать много-много новостей
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last_guard
Тот случай, когда лучше промолчать, чем транслировать свои мысли. Хотя за такие мысли у нее скорее всего зарплата растет.
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Sasha831
Ответ БилльХансен
Совершенно непонятно почему россиянин должен боятся НАТО больше, чем родных ментовских, прокурорских и конторских.
У 99% граждан нет никаких проблем с Полицией и судами.

Ваши страхи - ваше бремя.
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NomerSports
НАТО головного мозга .
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Кертавеш Фернандо
Скоро вся москва будет в базах НАТО)))
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