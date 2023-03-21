НБА. «Сакраменто» примет «Бостон», «Клипперс» сыграют с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Третья команды Запада «Сакраменто» примет на своем паркете вторую команду Востока «Бостон». «Клипперс» сыграют дома с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 марта, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 22 марта, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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