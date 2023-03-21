НБА. «Сакраменто» примет «Бостон», «Клипперс» сыграют с «Оклахомой» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Детройт Клипперс Бруклин Новый Орлеан Орландо Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Третья команды Запада «Сакраменто» примет на своем паркете вторую команду Востока «Бостон». «Клипперс» сыграют дома с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Вашингтон
Дата проведения
22 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Атланта – Детройт
Дата проведения
22 марта, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Кливленд
Дата проведения
22 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сан-Антонио
Дата проведения
22 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Бостон
Дата проведения
22 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Оклахома-Сити
Дата проведения
22 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Александр Сметанин
Ответ xamer 9
Потому что нет ни ЛАЛ, ни ГСВ?)
Именно!!! Проверено временем
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xamer 9
Ответ Александр Сметанин
Комментариев сегодня будет не больше 50-ти...
Потому что нет ни ЛАЛ, ни ГСВ?)
0
0
0
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Александр Сметанин
Комментариев сегодня будет не больше 50-ти...
+1
0
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