НБА. «Сакраменто» примет «Бостон», «Клипперс» сыграют с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Третья команды Запада « » примет на своем паркете вторую команду Востока « ». « » сыграют дома с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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