«Авангард» ведет 3-0 в серии с «Металлургом». Грицюк забил победные голы в двух овертаймах

«Авангард» повел 3-0 в серии плей-офф против « ».

Команда тренера Михаила Кравца одержала победу над магнитогорцами в третьем матче (3:2 ОТ) серии второго раунда Кубка Гагарина.

Решающую шайбу на пятой минуте дополнительного времени забросил . Таким образом, «ястребы» ведут 3-0 в серии.

« » и «Металлург» сыграли второй овертайм по ходу этой серии.

За пределами основного времени завершилась и первая игра серии – ту встречу омичи выиграли со счетом 2:1. Тогда автором победного гола также стал Грицюк.