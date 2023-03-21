«Авангард» ведет 3-0 в серии с «Металлургом». Грицюк забил победные голы в двух овертаймах

Теги Авангард Металлург Мг видео КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Арсений Грицюк Хоккей

«Авангард» повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ против «Металлургом».

Команда тренера Михаила Кравца одержала победу над магнитогорцами в третьем матче (3:2 ОТ) серии второго раунда Кубка Гагарина.

Решающую шайбу на пятой минуте дополнительного времени забросил Арсений Грицюк. Таким образом, «ястребы» ведут 3-0 в серии.

«Авангард» и «Металлург» сыграли второй овертайм по ходу этой серии.

За пределами основного времени завершилась и первая игра серии – ту встречу омичи выиграли со счетом 2:1. Тогда автором победного гола также стал Грицюк.

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38 комментариев

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marshal .masha
Ответ ALEKS66
Магнитке аукается дикое везение в серии с Авто. До этих сытых котов не дошло что они были просто хуже уже в той серии-а когда удача отвернулась -смотреть без боли на эту команду имени Воробьева в серии с Авангардом просто больно.
Авангард с Магниткой играют на одном уровне, но везение теперь не на стороне Магнитогорска
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Nick Nichols
Грамотно,не суетливо и спокойно.Всех Омских с победой !
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Ыжык
Отлично. Послезавтра бы закончить это все.
ЗЫ: какие убогие повторы из Магнитогорска
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ALEKS66
Магнитке аукается дикое везение в серии с Авто. До этих сытых котов не дошло что они были просто хуже уже в той серии-а когда удача отвернулась -смотреть без боли на эту команду имени Воробьева в серии с Авангардом просто больно.
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Александр Колобылин
Ответ cry
Понравился ракурс когда забил Сведберг и Толчинский подъехал его поздравить! Так вот Толчинский ростом ниже плеч автора шайбы!
Сведберг их всех как котят обнял за шеи, прикольно смотрелось))
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Антон Черноножкин
Ответ Sergeev55
Авангард по делу победил!!!
конечно по делу, я не смотрел конечно, но думаю по XG Авангард явно больше опасных моментов насоздовал
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Eltex Kirin
Но там будет с о с и с к а. хватит мощей?
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Александр Чулков
Ответ Александр Маслов
Губотряс,он и руками пол матча махал, все привлекал судей.
Он третий год трясёт всем подряд в плей офф против Омска
+2
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Sergeev55
Ответ Антон Черноножкин
Авангард в ОТ вышел выигрывать, Магнитка вышла "главное не пропустить", вот и получили за свое ссыкунство, просто забоялись чего то
Авангард по делу победил!!!
+3
-1
+2
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Слава Лукашев
Деклассировали! Хоккейные шахматы просто наблюдаю. С победой мужики. Спасибо!
+2
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Sergeev55
Фанаты Авангарда неистовствуют!!!
+2
0
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Александр Чулков
Ответ Rodgeras
Троллейбус же?)
Пусть хоть трамвай
+2
0
+2
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мик джагер
Ответ Rodgeras
Троллейбус же?)
В Омске троллейбусов нет.
+1
-1
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Александр Маслов
Ответ Александр Чулков
Щекотряс опять будет говорить, что Авангард ставит автобус у своих ворот.
Губотряс,он и руками пол матча махал, все привлекал судей.
+2
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Сергей Таран
щяс скажет своё гениальное слово Воробьёв : не получилось!!
+3
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Rodgeras
Ответ Александр Чулков
Щекотряс опять будет говорить, что Авангард ставит автобус у своих ворот.
Троллейбус же?)
+2
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Сергей Нагорнов
Пока результат в серии абсолютно закономерный. Даль.
+5
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Ответ Денис Волков
Комментарий удален модератором
Вы 3-0 проигрываете. Уже шансов почти 0
+4
0
+4
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Andrei Golovlev
Ответ cry
Понравился ракурс когда забил Сведберг и Толчинский подъехал его поздравить! Так вот Толчинский ростом ниже плеч автора шайбы!
Толчинский 176 а Сверберг 205
+2
0
+2
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Hola Hola
Ответ cry
Понравился ракурс когда забил Сведберг и Толчинский подъехал его поздравить! Так вот Толчинский ростом ниже плеч автора шайбы!
И смотрел на него, как сын-пятиклассник на папку, вернувшегося с вахты. )
+3
0
+3
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Денис Волков
Ответ Vladimir Sushko
Мне кажется, что Магнитку в Омск уже не стоит приглашать - ещё один рывок, парни
Они могут жопу надрать я в металлург верю
0
-4
-4
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Александр Чулков
Щекотряс опять будет говорить, что Авангард ставит автобус у своих ворот.
+5
0
+5
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Roman Schmidt
Уххх,всех с победой,очень важной.На 4-ую игру не расслабить бы булки.Вперёд Авангард
+6
0
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Rodgeras
Не будем ничего говорить зарание. Но пока у ястребов полёт отличный!
+7
0
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Антон Черноножкин
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Комментарий удален модератором
Авангард в ОТ вышел выигрывать, Магнитка вышла "главное не пропустить", вот и получили за свое ссыкунство, просто забоялись чего то
+3
0
+3
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