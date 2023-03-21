«Авангард» ведет 3-0 в серии с «Металлургом». Грицюк забил победные голы в двух овертаймах
«Авангард» повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ против «Металлургом».
Команда тренера Михаила Кравца одержала победу над магнитогорцами в третьем матче (3:2 ОТ) серии второго раунда Кубка Гагарина.
Решающую шайбу на пятой минуте дополнительного времени забросил Арсений Грицюк. Таким образом, «ястребы» ведут 3-0 в серии.
«Авангард» и «Металлург» сыграли второй овертайм по ходу этой серии.
За пределами основного времени завершилась и первая игра серии – ту встречу омичи выиграли со счетом 2:1. Тогда автором победного гола также стал Грицюк.
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