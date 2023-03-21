Елена Вяльбе: «Мы поедем на заседание FIS в Дубровник. Готова общаться с любым человеком, не считаю необходимым сидеть дома и чего-то ждать»

Российская делегация очно примет участие в заседании FIS в хорватском Дубровнике.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Мы поедем на заседание FIS в Дубровник. Была небольшая полемика среди президентов федераций, стоит ли ехать.

Я, в частности, сразу сказала, что не считаю себя какой-то виноватой, что мне нужно где-то скрываться и не посещать эти мероприятия.

Мы такие же члены этой международной федерации, нам пришло приглашение на это мероприятие. Я готова с любым человеком общаться.

И не считаю необходимым сидеть дома, затаиться и чего-то ждать. Это неправильно. Не все были со мной согласны. Возможно, что кто-то и не полетит.

Надеюсь, что мы увидимся с президентом FIS, поговорим. Он не был изначально как-то агрессивно против нас настроен. Но он политик, они все там от себя не зависят», – сказала Вяльбе.