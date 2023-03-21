Елена Вяльбе: «Мы поедем на заседание FIS в Дубровник. Готова общаться с любым человеком, не считаю необходимым сидеть дома и чего-то ждать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Российская делегация очно примет участие в заседании FIS в хорватском Дубровнике.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Мы поедем на заседание FIS в Дубровник. Была небольшая полемика среди президентов федераций, стоит ли ехать.

Я, в частности, сразу сказала, что не считаю себя какой-то виноватой, что мне нужно где-то скрываться и не посещать эти мероприятия.

Мы такие же члены этой международной федерации, нам пришло приглашение на это мероприятие. Я готова с любым человеком общаться.

И не считаю необходимым сидеть дома, затаиться и чего-то ждать. Это неправильно. Не все были со мной согласны. Возможно, что кто-то и не полетит.

Надеюсь, что мы увидимся с президентом FIS, поговорим. Он не был изначально как-то агрессивно против нас настроен. Но он политик, они все там от себя не зависят», – сказала Вяльбе.

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5 комментариев

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ekaterina_)))
А можно ее туда не пускать? А отправить кого-то грамотного, пожалуйста. Кто действительно за лыжи переживает.
+3
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Матвей Суицидин
С такими дипломатами я спокоен за наши лыжи, в следующем году будем сидеть дома
+3
-1
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Ярик01
Ответ Валентина Николаевна
Ох, как мы вас понимаем, Елена... на курорт сейчас бы половина населения страны поехало бы без раздумья.
На курорт страны НАТО, где почему-то во время "фактической" войны воинствующим единоросам визу не аннулировали
+2
-1
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Валентина Николаевна
Ох, как мы вас понимаем, Елена... на курорт сейчас бы половина населения страны поехало бы без раздумья.
+1
-2
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Дмитрий
Да иди прям сейчас. Пока снег не растаял. Лижи на ноги, саблю в руки, буденовку на голову. Зе бест Соловьева, Симонян, Киселева подмышку и вперед
+1
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