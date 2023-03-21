Данджума о посте в Рамадан: «С позиции науки польза огромна. Большие плюсы для тела, ума, нервной системы, даже если не брать религию»

рассказал о спортивном режиме во время Рамадана.

– Приближается Рамадан (священный месяц в исламе, в ходе которого мусульмане соблюдают пост – Sports.ru). В последние годы он приходился на лето, но сейчас он придется на самую важную часть сезона. Как вы справлялись с этим раньше и как готовитесь сейчас?

– Рамадан для меня – это всегда волнующее время. Даже в течение сезона. Очевидно, было бы проще, если бы это было в межсезонье, но речь идет о правильном питании. И профессиональный спортсмен просто не может позволить себе сдать позиции, тем более, Рамадан длится целый месяц.

Что мне действительно помогает и с чем мне действительно повезло, так это сотрудничество с одним и тем же шеф-поваром каждый год во время Рамадана. До сих пор, я думаю, у меня все получалось очень хорошо. Возможно, это секрет – по крайней мере, мой, – как питаться в течение этого месяца

– Каково профессиональному футболисту соблюдать Рамадан? Насколько сильно меняется распорядок, чтобы приспособиться к священному месяцу?

– Самое большое изменение – более длительное бодрствование по ночам. Люди могут подумать, что мы не просыпаемся ночью, чтобы поесть, но мусульмане в любом случае встают для ночной молитвы. Как я уже говорил, для меня почти ничего не меняется, за исключением того, что нужно тщательно следить за питанием.

Даже если не смотреть на Рамадан с точки зрения религии, с позиции науки польза поста огромна. Это огромное преимущество для тела, ума, нервной системы – голодание приносит огромную пользу. Я с нетерпением жду Рамадана, но я не особо меняю свою повседневную жизнь, даже совмещая пост и тренировки. Это два блага в одном! – сказал нападающий « ».

Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание

Футбол в Рамадан. Как футболисты соблюдают пост, продолжая играть в футбол

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