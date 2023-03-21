Данджума о посте в Рамадан: «С позиции науки польза огромна. Большие плюсы для тела, ума, нервной системы, даже если не брать религию»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Арно Данджума религия Питание Футбол

Арно Данджума рассказал о спортивном режиме во время Рамадана.

– Приближается Рамадан (священный месяц в исламе, в ходе которого мусульмане соблюдают пост – Sports.ru). В последние годы он приходился на лето, но сейчас он придется на самую важную часть сезона. Как вы справлялись с этим раньше и как готовитесь сейчас?

– Рамадан для меня – это всегда волнующее время. Даже в течение сезона. Очевидно, было бы проще, если бы это было в межсезонье, но речь идет о правильном питании. И профессиональный спортсмен просто не может позволить себе сдать позиции, тем более, Рамадан длится целый месяц.

Что мне действительно помогает и с чем мне действительно повезло, так это сотрудничество с одним и тем же шеф-поваром каждый год во время Рамадана. До сих пор, я думаю, у меня все получалось очень хорошо. Возможно, это секрет – по крайней мере, мой, – как питаться в течение этого месяца

– Каково профессиональному футболисту соблюдать Рамадан? Насколько сильно меняется распорядок, чтобы приспособиться к священному месяцу?

– Самое большое изменение – более длительное бодрствование по ночам. Люди могут подумать, что мы не просыпаемся ночью, чтобы поесть, но мусульмане в любом случае встают для ночной молитвы. Как я уже говорил, для меня почти ничего не меняется, за исключением того, что нужно тщательно следить за питанием.

Даже если не смотреть на Рамадан с точки зрения религии, с позиции науки польза поста огромна. Это огромное преимущество для тела, ума, нервной системы – голодание приносит огромную пользу. Я с нетерпением жду Рамадана, но я не особо меняю свою повседневную жизнь, даже совмещая пост и тренировки. Это два блага в одном! – сказал нападающий «Тоттенхэма».

Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание

Футбол в Рамадан. Как футболисты соблюдают пост, продолжая играть в футбол

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92 комментария

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Алар
Какая польза от поста в Рамадан, когда в течение дня не ешь, а потом после захода солнца можешь обожраться? Если уж говорить о пользе поста, так это именно христианского поста, который бывает ни один раз в году, и когда питания действительно становится другим и обжираться не получится!
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Dexter Dallas
Польза для ума. Тото большинство учёных и нобелевских лауреатов сплошь мусульмане
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le vani
странный пост у них, во время которого всегда готовят такое количеств еды что с ума можо сойти и так целый месяц )
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Abid_88
Ответ Илья Игнатьев
Ты не мусульманин если сидишь в интернете, тратя свою жизнь на комментарии
Все все , понял Илюш)
Тебе тоже пирожок
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Влад Белянский
Ответ Gagarin Party
далеко не каждый знает как правильно питаться. Почему на завтрак полезны каши, что такое сложные углеводы и сколько необходимо пить воды в течение дня.
Каши вообще не полезны)
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Илья Игнатьев
Ответ haymaker
Вообще, голод для человека гораздо более естественен, чем наличие холодильника. И интервальное голодание с разными протоколами вполне себе полезно много чем и изучено вдоль и поперек. Но от верующего смешно слышать любые научные обоснования. Если любите науку - начните с Происхождения Видов Дарвина.
А ещё естественно не работать, а охотиться и постоянно быть в движении и есть что нашёл, то и съел. Но ты же при этом работаешь, а ещё и в интернете сидишь и продукты ешь, которые не поел бы никогда, будучи в естественной среде обитания? Полезного тут мало, жкт спасибо не скажет, как и печень.
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Диер Ташкент
Ответ Вечно в бане
Обалдеть, как полезно, не есть весь день, а потом ночью точить, как не в себя (даже если не как не в себя). Интересно, с точки зрения какой «науки», польза от этого огромна?
а кто вам сказал, что после поста надо нажраться? Как раз таки Ислам запрещает нажираться после поста.
Да и физически сделать это трудно будет, так как объем нашего желудка уменьшается во время голодание. Вы это спросите у тех, кто голодал в течение длительных времен
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Илья Игнатьев
Ответ Диер Ташкент
учишься противостоять своим желанием, прекращает материться, всякую чушь нести и т.п. Во время поста там масса есть вещи, от чего ты должен придерживаться, голодание одна из них. Также есть ночные молитвы. Рамадан это не только про голодание, забудьте про это
Противостоять своим желаниям можно в течение года. А есть куча кадров, которые матерятся, пьют и что ещё угодно делают, но потом внезапно набожными на месяц становятся
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Yusuf Evloev
Ответ А. Мостовой
Бога нет
а откуда(как) ты это понял?
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Yusuf Evloev
Ответ blaugrano
Лечебное голодание практиковалось ещё в Древней Греции, а до того - у шумеров. Так что, попытка приписать это в заслугу какой бы то ни было религии (особенно молодой) выглядит жалко.
ислам перевод религия единобожия , а единобожники существовали со времен адама , ислам это лишь арабское название той самой религии, плюс еще новый закон(шариат) который отменяет все предыдущие законы и писания. на счет поста есть отдельная история но мне лень ее писать сам иши
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AlexZhano__
Была у меня (да и остаётся) привычка весь день ничего не есть. Не завтракал (сон важнее), не обедал (слишком уставший, чтобы идти в столовую), только ужинал ну и чаёк с бутерами вечером. Только привело это к тому, что стоит хотя бы пару часиков немножко не перекусить, в животе появляется дискомфорт и лёгкая боль.
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Илья Игнатьев
Ответ Abid_88
При всем уважении , тебе не стоит называть себя мусульманином. Не держи пост , тебя кто заставляет?
Ты не мусульманин если сидишь в интернете, тратя свою жизнь на комментарии
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Геннадий Тёкин
Ну что, все специалисты по питанию в сборе? Тогда начинаем!
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Илья Игнатьев
Ответ Koulmann
Рассуждения человека, учившего историю с 80 годов XX века. Как будто можно было хорошо питаться и высыпаться по ночам населению в прошлых веках...
Но сейчас-то возможность есть? Или этим пользоваться не надо? Вон телефонов раньше не было с интернетом, но тебе же сейчас не мешает ими пользоваться?
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Koulmann
Ответ Олег Клаутов
Если что-то практикуется веками это не значит что это полезно. Да и никакой пользы в лечебном голодании нет. Наоборот человек может себе навредить если будет практиковать такую методику без предварительного посещения врача
Если что-то практикуется веками, наверное, в этом есть некая логика, для этого есть некое основание.

Как и Рамадан, как и Великий Пост. Все это имеет глубокий смысл, если немного подумать и прикинуть как жили, на каком уровне, чем питались и так далее...
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Koulmann
Ответ Betting Star
а что если просто правильно питаться днем и хорошо выспаться ночью?
Рассуждения человека, учившего историю с 80 годов XX века.

Как будто можно было хорошо питаться и высыпаться по ночам населению в прошлых веках...
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Yusuf Evloev
Ответ blaugrano
Смотреть на Рамадан (вообще на религию) с точки зрения науки - есть ли что-то более абсурдное?
абсурдно то что ты не зная даже половину основ ислама говоришь такую ересь
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Саша Пушкин
Ответ Pb-SE
А качество стула в этой ветке обсуждают или ниже?
С этим тебе на столярный форму.
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Mechel**
Хаха, с позиции науки, как раз, ничего недосказано))) но, откуда ему знать об этом
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Вечно в бане
Обалдеть, как полезно, не есть весь день, а потом ночью точить, как не в себя (даже если не как не в себя).
Интересно, с точки зрения какой «науки», польза от этого огромна?
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Abid_88
Ответ Никита Филимонов
настоящие мусульмане не работают?
Молодец, правильно уловил мысль.
Возьми с полки пирожок)
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old folk
Ответ Саша Пушкин
В Буддизме, в Христианстве, в Исламе дестяки веков практикуется голодание в качестве очищения. Нынче это зовется лечебное голодание и если всё сделать по уму, то положительные плоды это способно принести. Но воинствующие аМетисты, доев шаверму и запив всё это Колой, сейчас нам расскажут, до чего это всё вредные для организма практики.
«По уму» и «великие посты» - вещи несовместимые. Тем более, для спортсменов, которые тратят значительно больше калорий, чем обычные люди
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Про100про
Ответ Betting Star
Какая польза от того, что ненормально для человеческого организма, вызывает в нем стресс и истощение?🤔
А ты попробуй,хотя бы недельку поститься.Потом узнаешь какая польза.
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За Валенсию с 1999
Мракобесы пытаются в науку. Смешно
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Pb-SE
Ответ Wekil Halylow
гугл есть
Не гугл, а гугл сколяр
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