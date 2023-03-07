Ротенберг подарил корреспондентке букет красных тюльпанов после 2:4 от минского «Динамо»

Тренер СКА Роман Ротенберг подарил журналистке цветы в преддверии 8 марта.

СКА проиграл минскому « » (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Корреспондентка Анастасия Кондратенко пообщалась с Ротенбегом во флеш-интервью после игры.

– Роман Борисович, могли ли предположить, что так все повернется? «Динамо» сравнивает счет в серии.

– Это плей-офф. Всего лишь одна игра. Готовимся к следующей игре. Родные стены нам помогут.

– Как минимум еще раз придется вернуться в Минск. Что будет у вас дома? Нужно отдавать полностью максимум там?

– Минск – замечательный город. Рады вернуться, – сказал Ротенберг.

После завершения интервью Ротенберг подарил девушке букет красных тюльпанов.