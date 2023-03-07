Ротенберг подарил корреспондентке букет красных тюльпанов после 2:4 от минского «Динамо»
Тренер СКА Роман Ротенберг подарил журналистке цветы в преддверии 8 марта.
СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Корреспондентка Анастасия Кондратенко пообщалась с Ротенбегом во флеш-интервью после игры.
– Роман Борисович, могли ли предположить, что так все повернется? «Динамо» сравнивает счет в серии.
– Это плей-офф. Всего лишь одна игра. Готовимся к следующей игре. Родные стены нам помогут.
– Как минимум еще раз придется вернуться в Минск. Что будет у вас дома? Нужно отдавать полностью максимум там?
– Минск – замечательный город. Рады вернуться, – сказал Ротенберг.
После завершения интервью Ротенберг подарил девушке букет красных тюльпанов.
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