Ротенберг подарил корреспондентке букет красных тюльпанов после 2:4 от минского «Динамо»

Теги СКА видео Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг девушки и спорт Хоккей

Тренер СКА Роман Ротенберг подарил журналистке цветы в преддверии 8 марта.

СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Корреспондентка Анастасия Кондратенко пообщалась с Ротенбегом во флеш-интервью после игры.

– Роман Борисович, могли ли предположить, что так все повернется? «Динамо» сравнивает счет в серии.

– Это плей-офф. Всего лишь одна игра. Готовимся к следующей игре. Родные стены нам помогут.

– Как минимум еще раз придется вернуться в Минск. Что будет у вас дома? Нужно отдавать полностью максимум там?

– Минск – замечательный город. Рады вернуться, – сказал Ротенберг.

После завершения интервью Ротенберг подарил девушке букет красных тюльпанов.

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6 комментариев

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grek087
Ромка красавчик!
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Pink Floyd1276
Роман-Тюльпан
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Михаил Вагин
Ответ Mikl_5555
Их же в следующей стадии распотрошат, если они конечно пройдут..
С чего вдруг, сейчас все фавориты хромают.
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ Mikl_5555
Их же в следующей стадии распотрошат, если они конечно пройдут..
Минск? Или Спб?
0
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Рамис Зарипов
Молодец Йозе красивый жест
+12
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Mikl_5555
Их же в следующей стадии распотрошат, если они конечно пройдут..
+2
-3
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