Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 20-я в сезоне

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча.

«Флорида» обыграла «Голден Найтс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Победа стала для российского вратаря 20-й в этом сезоне. Он достиг такой отметки в 10-й раз за карьеру. 

В текущей регулярке Бобровский провел 42 матча (20 побед, 19 поражений), в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,93. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Наконец-то побед стало больше)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий