Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 20-я в сезоне
Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча.
«Флорида» обыграла «Голден Найтс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для российского вратаря 20-й в этом сезоне. Он достиг такой отметки в 10-й раз за карьеру.
В текущей регулярке Бобровский провел 42 матча (20 побед, 19 поражений), в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,93.
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