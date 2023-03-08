Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 20-я в сезоне

отразил 31 из 32 бросков « » и стал 2-й звездой матча.

« » обыграла «Голден Найтс» (2:1) в матче регулярного чемпионата .

Победа стала для российского вратаря 20-й в этом сезоне. Он достиг такой отметки в 10-й раз за карьеру.

В текущей регулярке Бобровский провел 42 матча (20 побед, 19 поражений), в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,93.