Егоров о «Лужниках»: «Тратя миллиарды на Fan ID, кто-то задумался, что для футбола важнее, чтобы на главном стадионе страны можно было в него играть?»

Теги Лужники премьер-лига Россия Торпедо Урал ЧМ-2018 FIFA Арена Химки стадионы Fan ID Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о переносе матча «Торпедо»«Урал» с «Лужников» на «Арену Химки»

«Лужники» не могут принять домашний матч «Торпедо». Поле плохое. Напомните мне, пожалуйста, несколько вещей:

1. Тратя десятки миллиардов евро на ЧМ в России – кто-то задумывался о том, чтобы поставить на главном стадионе Москвы крышу?

2. Тратя миллиарды рублей на систему Fan ID – кто-то задумывался о том, что для футбола и людей важнее, чтобы на главном стадионе страны в этот футбол можно было играть?

3. И, дублируя вопрос, убирая все легкоатлетические причиндалы – кто-то задумывался о том, что это делается для того, чтобы, повторю, на этом стадионе постоянно играли в футбол? 

4. И, кстати, если мы говорим, что «Лужники» – лицо российского футбола – стоит ли думать, что это лицо надо сохранить и дать ему жизнь?

5. В «Лужниках» должен быть футбол. Не раз в год. Чаще. Дайте людям отвлечься. Дайте им сборную. Дайте им выставочные матчи. Дайте хоть что-то», – написал президент «БроукБойз».

РПЛ подтвердила перенос матча «Торпедо» – «Урал» на «Арену Химки». Поле «Лужников» признали непригодным

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31 комментарий

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MikhaL
Хоть что-то совсем недавно было, полный стадион собрался посмотреть на это хоть что-то.
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Ковид 07.10.52
А что же не спросил, а думали, когда организовывали сборище 200000 ч., боится, что в иноагенты определят или дискредитацию власти пришьют..., что могут поле испортить....
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Катя СПб
Ответ SMART789
Пока продажные акулы пера искали распил в Петербурге (не без этого конечно) главный проект ворья оказался в Лужниках где за полтора мегатриллиарда не сделали ничего и теперь этот объект не пригоден ни для чего кроме путингов
Неправда. Не только для путингов. Можно поставить теплицы и огурцы выращивать - народу польза. Особенно московским бабушкам, т.к. огурцы подешевеют.
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Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Ну да , на нем хоть круглый год можно в тепле и комфорте играть , что то можешь сказать против этого ?
Ну атмосфера не так ка в лучжниках.Ваш стадион похож на бассеин.Так себе.
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Spartakus1984
Ответ schwein
Может пора перестать называть Лужники главным стадионом страны? Ввалили 28 млрд рублей и за 5 лет дай бог десяток футбольных матчей провели, да пару концертов царя.
стадион зенита строился 10 лет.Туда денег ввалено больше))
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Spartakus1984
Законодатели фан айди уничтожены морально народом.
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Bartez1986
Ответ Юрий Кечко
Ну да , на нем хоть круглый год можно в тепле и комфорте играть , что то можешь сказать против этого ?
так играйте. я просто констатировал факт, что не из Питера со стадионом за такие деньги ещё что-то про распилы рассказывать
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Юрий Кечко
Ответ Bartez1986
а какой главный? тот что за 50 млрд построили и за 1 рубль продали? уж молчали бы...
Ну да , на нем хоть круглый год можно в тепле и комфорте играть , что то можешь сказать против этого ?
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Bartez1986
Ответ schwein
Может пора перестать называть Лужники главным стадионом страны? Ввалили 28 млрд рублей и за 5 лет дай бог десяток футбольных матчей провели, да пару концертов царя.
а какой главный? тот что за 50 млрд построили и за 1 рубль продали? уж молчали бы...
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schwein
Ответ Volgogradets
ха, и это говорит болела клуба, чей стадион был позорным долгостроем и памятником коррупции
Памятником коррупции он был и есть только в нытье внутрикольцевых аметистов которым приходилось каждую весну и осень морозить причиндалы на своих типовых коробках.
Любое адекватное сравнение (по цене посадочного места, по цене квадратного метра общей площади) среди остальных стадионов оф говорит о том, что для стадиона с крышей и выкатным полем 42 млрд это ещё не так много.
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schwein
Может пора перестать называть Лужники главным стадионом страны?
Ввалили 28 млрд рублей и за 5 лет дай бог десяток футбольных матчей провели, да пару концертов царя.
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Overkiller
"если мы говорим, что «Лужники» – лицо российского футбола"

Да не только футбола...
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Тренерские конспекты Бормана
Некие люди с помощью фануйди лишили российский футбол (считай бюджет) миллиардов рублей. Интересно, а нанесение такого вреда экономике во время боевых действий это что? Диверсия или просто идиотизм?
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SMART789
Пока продажные акулы пера искали распил в Петербурге (не без этого конечно) главный проект ворья оказался в Лужниках где за полтора мегатриллиарда не сделали ничего и теперь этот объект не пригоден ни для чего кроме путингов
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RSM-1930
Ответ Влад Путман
Лужники уже не про футбол а про концерты деда.
какой же ты унылый
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инок
Вы что не понимаете. Лужники - стадион для митингов. Но не для футбола
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Беня_Финитас
Ответ Влад Путман
Лужники уже не про футбол а про концерты деда.
крыша деду не нужна . он сам всех крышует вместе с Лужниками .
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deimon7.7
Задумываться от слова думать. А там думать своей головой не умеют. Других просто не пускают. Там сидят послушные болванчики. Кнопочку тыкают, когда скажут и на этом все 🤷
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Slavnov
там концерты нормальная тема
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samarskij-kuzmich
Плевать тем, кто продавливал ваедение фанайди на футбол. Бесполезно им задавать вопрос - А вы подумали, что будет с футболом? Им всё равно. У них задачи и приоритеты другие. Представьте, что охраннику дали бы полномочия определять порядок действий покупателей в магазине. Не следить за порядком, а именно определять кто и что должен делать. Как вы думаете, заботило бы охранника удобно покупателям или нет, придут они в этот магазин ещё раз или нет. Закрыли магазин? То же мне проблема, перешёл в другой магазин.
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Влад Путман
Лужники уже не про футбол а про концерты деда.
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Aleksey Yashin
Для страны важнее, чтобы в Лужниках не газочник рос, а чтобы там Газманов сальтухи крутил и Путин выступал
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Volgogradets
ха, и это говорит болела клуба, чей стадион был позорным долгостроем и памятником коррупции
Памятник коррупции - это мегараспил на лужниках, лесик ошибся.
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justbored
Ответ igls54
Чувствуется, парень готов к отправке в зону СВО
Как вариант - хорошая крыша или перспективы для профессионального роста в иных краях ))
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Homelender_666
Ответ igls54
Чувствуется, парень готов к отправке в зону СВО
Очередной иноагент. Эти окаянные всю страну захватили)
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