Егоров о «Лужниках»: «Тратя миллиарды на Fan ID, кто-то задумался, что для футбола важнее, чтобы на главном стадионе страны можно было в него играть?»

Дмитрий Егоров высказался о переносе матча «Торпедо» – «Урал» с «Лужников» на «Арену Химки».

«Лужники» не могут принять домашний матч «Торпедо». Поле плохое. Напомните мне, пожалуйста, несколько вещей:

1. Тратя десятки миллиардов евро на ЧМ в России – кто-то задумывался о том, чтобы поставить на главном стадионе Москвы крышу?

2. Тратя миллиарды рублей на систему Fan ID – кто-то задумывался о том, что для футбола и людей важнее, чтобы на главном стадионе страны в этот футбол можно было играть?

3. И, дублируя вопрос, убирая все легкоатлетические причиндалы – кто-то задумывался о том, что это делается для того, чтобы, повторю, на этом стадионе постоянно играли в футбол?

4. И, кстати, если мы говорим, что «Лужники» – лицо российского футбола – стоит ли думать, что это лицо надо сохранить и дать ему жизнь?

5. В «Лужниках» должен быть футбол. Не раз в год. Чаще. Дайте людям отвлечься. Дайте им сборную. Дайте им выставочные матчи. Дайте хоть что-то», – написал президент «БроукБойз».

РПЛ подтвердила перенос матча «Торпедо» – «Урал» на «Арену Химки». Поле «Лужников» признали непригодным