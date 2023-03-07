Егоров о «Лужниках»: «Тратя миллиарды на Fan ID, кто-то задумался, что для футбола важнее, чтобы на главном стадионе страны можно было в него играть?»
Дмитрий Егоров высказался о переносе матча «Торпедо» – «Урал» с «Лужников» на «Арену Химки».
«Лужники» не могут принять домашний матч «Торпедо». Поле плохое. Напомните мне, пожалуйста, несколько вещей:
1. Тратя десятки миллиардов евро на ЧМ в России – кто-то задумывался о том, чтобы поставить на главном стадионе Москвы крышу?
2. Тратя миллиарды рублей на систему Fan ID – кто-то задумывался о том, что для футбола и людей важнее, чтобы на главном стадионе страны в этот футбол можно было играть?
3. И, дублируя вопрос, убирая все легкоатлетические причиндалы – кто-то задумывался о том, что это делается для того, чтобы, повторю, на этом стадионе постоянно играли в футбол?
4. И, кстати, если мы говорим, что «Лужники» – лицо российского футбола – стоит ли думать, что это лицо надо сохранить и дать ему жизнь?
5. В «Лужниках» должен быть футбол. Не раз в год. Чаще. Дайте людям отвлечься. Дайте им сборную. Дайте им выставочные матчи. Дайте хоть что-то», – написал президент «БроукБойз».
РПЛ подтвердила перенос матча «Торпедо» – «Урал» на «Арену Химки». Поле «Лужников» признали непригодным
Любое адекватное сравнение (по цене посадочного места, по цене квадратного метра общей площади) среди остальных стадионов оф говорит о том, что для стадиона с крышей и выкатным полем 42 млрд это ещё не так много.
Ввалили 28 млрд рублей и за 5 лет дай бог десяток футбольных матчей провели, да пару концертов царя.
Да не только футбола...