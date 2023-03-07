Депутат Милонов об отмене Fan ID: «Сейчас для России сложное время, нужно объединить нацию. Надо решать проблемы нашего разделения»
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о проблемах, связанных с введением Fan ID.
«У нас на данный момент ведется дискуссия и обмен информацией по данному вопросу. Есть огромное количество людей, которые мне пишут и считают, что есть недоработки. Если видны недочеты, которые ты хочешь исправить, это не значит, что ты деструктивный человек.
Я против бойкотирования. Если есть проблема, то ее надо решать. Сейчас для страны сложное время, поэтому нужно объединить нацию. Надо решать проблемы нашего разделения, а не замалчивать их.
Безопасность на стадионах, разумеется, поддерживается большинством людей, но те, кто реализуют Fan ID, иногда говорят неправду и говорят, что те, кто против – деструктивный элемент. Это не так – мы все за безопасность. Идея неплохая, но реализация не супер.
Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять. Вот мой сын хочет на футбол: «Пап, пошли на футбол!» А я не могу пойти, потому что у меня нет карточки болельщика, и мой сын тоже не может этого сделать. Ему 11 лет, он не хулиган, а ребенок – ему тоже нужен Fan ID. Нужно решать вопрос.
Слышал предложения КПРФ, которые они стали генерировать в ответ на мою инициативу. В Госдуме все могут высказывать свои мнения и инициативу. В Комитете по делам спорта есть господин Свищев, а в самом комитете есть представители партий, которые могут обсудить этот вопрос. Не надо отмахивать и замалчивать ситуацию! Есть комитет в нашей Госдуме, который может собраться. Знаю, хотели организовать три круглых стола, но так и не собрались. А трибуны все так же пустые…» – сказал Милонов.
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Максимальный 30 дек 2008 - 41,6.
Это существенно в любом случае.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0
"У нас на данный момент ведется дискуссия..."
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https://www.youtube.com/watch?v=XA-Kxf-qcOk
Миллионы полулегальных гастарбайтеров, раздача земель Китаю и продолжающаяся изоляция, вы за такое будущее???
Какие народы сплотил Путин? Перекрой выплаты на Кавказ и вся сплоченность закончиться одним днём.
В Чечню миллиарды, а в Ульяновске дорог нет, в деревнях крыши соломенные встречаются…
Насмотрятся пропаганды на первом и думают, что правду матку рубят.
Имперские амбиции деда, вот настоящая беда России. Поднял бы страну, все сами бы в союзники потянулись. Вместо этого дворцы и молчание про отмытым триллионы. Только страна начинает с трудом подниматься с колен, так тут же какие-то косяки во внешней политике и снова на колени
И это Вы считаете чушью? Вы наверное не россиянин?
Вы на доллар смотрели видимо
Вы считаете все держится на ворах и лгунах, которые сидят на троне?
Пропаганду свою себеподобным рассказывайте, не надо пудрить голову народу откровенной чушью