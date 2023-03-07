Депутат Милонов об отмене Fan ID: «Сейчас для России сложное время, нужно объединить нацию. Надо решать проблемы нашего разделения»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о проблемах, связанных с введением Fan ID.

«У нас на данный момент ведется дискуссия и обмен информацией по данному вопросу. Есть огромное количество людей, которые мне пишут и считают, что есть недоработки. Если видны недочеты, которые ты хочешь исправить, это не значит, что ты деструктивный человек.

Я против бойкотирования. Если есть проблема, то ее надо решать. Сейчас для страны сложное время, поэтому нужно объединить нацию. Надо решать проблемы нашего разделения, а не замалчивать их.

Безопасность на стадионах, разумеется, поддерживается большинством людей, но те, кто реализуют Fan ID, иногда говорят неправду и говорят, что те, кто против – деструктивный элемент. Это не так – мы все за безопасность. Идея неплохая, но реализация не супер.

Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять. Вот мой сын хочет на футбол: «Пап, пошли на футбол!» А я не могу пойти, потому что у меня нет карточки болельщика, и мой сын тоже не может этого сделать. Ему 11 лет, он не хулиган, а ребенок – ему тоже нужен Fan ID. Нужно решать вопрос.

Слышал предложения КПРФ, которые они стали генерировать в ответ на мою инициативу. В Госдуме все могут высказывать свои мнения и инициативу. В Комитете по делам спорта есть господин Свищев, а в самом комитете есть представители партий, которые могут обсудить этот вопрос. Не надо отмахивать и замалчивать ситуацию! Есть комитет в нашей Госдуме, который может собраться. Знаю, хотели организовать три круглых стола, но так и не собрались. А трибуны все так же пустые…» – сказал Милонов.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
А он не хей, оказывается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Mark
самое лучше решение проблемы ( и вообще многих проблем) это отправдить всех этих уродов в это самое "сложное время", где много вые##ваются на русских и людей убивают.. Тогда хоть страна восстанавливаться начнет и не только фануйди отменят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Ответ Phantom1289
Ой, ну все. Началось. "Тыкать". Культура прям так и прет. Простите пожалуйста, что посмел к Вам на ты обратиться. И что, что кризис был? Откройте график курса евро за 2007 и 2008 года. Он в эти года не стоил столько, сколько Вы написали.
Да, я с минимальным ошибся, 34,41
Максимальный 30 дек 2008 - 41,6.
Это существенно в любом случае.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorisBritva
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
______________
https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0

"У нас на данный момент ведется дискуссия..."
______________
https://www.youtube.com/watch?v=XA-Kxf-qcOk
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда России
Ответ СИ
Какая чушь? Идёт СВО. Враг силён - весь запад. Сейчас нужно объединиться вокруг Путина - иначе будет плохо. Путин спас Россию в 2000. Кроме Путина я не вижу никого даже близко кто сплотит народы России сейчас. И это Вы считаете чушью? Вы наверное не россиянин?
А кто развязал эту сво?? Что-то ни одна из причин озвученных год назад не подтвердилась. Нато ещё ближе к границам России подошло, дальше только хуже будет.
Миллионы полулегальных гастарбайтеров, раздача земель Китаю и продолжающаяся изоляция, вы за такое будущее???
Какие народы сплотил Путин? Перекрой выплаты на Кавказ и вся сплоченность закончиться одним днём.
В Чечню миллиарды, а в Ульяновске дорог нет, в деревнях крыши соломенные встречаются…
Насмотрятся пропаганды на первом и думают, что правду матку рубят.
Имперские амбиции деда, вот настоящая беда России. Поднял бы страну, все сами бы в союзники потянулись. Вместо этого дворцы и молчание про отмытым триллионы. Только страна начинает с трудом подниматься с колен, так тут же какие-то косяки во внешней политике и снова на колени
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Алексей Гусев
ну да ну да))) Тааак хреново, иномарку поставить некуда, не теранув кого то, разговаривая по новому айфону, подъезжая к подъезду где находится твоя квартира...в 90е такого беспредела небыло)))
Это шутка, да? Сарказм, да?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В поисках смысла
Это Байден виноват. Он и в подъездах российских гадит, и фануйди из-за него приходится внедрять.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hiper26
Читал бы ты лучше, Виталя, труды отца Пигидия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Marcus-light
В 2008 вроде война была
Да, уже написали мне про это. Забыл. Более молодой был и не так остро это ощутил и воспринял. Поэтому подзабыл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ БолельщикСоСтажем
Нет, молодой человек, был экономический кризис, и тыкать не хорошо
Ой, ну все. Началось. "Тыкать". Культура прям так и прет. Простите пожалуйста, что посмел к Вам на ты обратиться. И что, что кризис был? Откройте график курса евро за 2007 и 2008 года. Он в эти года не стоил столько, сколько Вы написали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Ответ Правда России
Такого бреда давненько не приходилось читать. Пропаганду свою себеподобным рассказывайте, не надо пудрить голову народу откровенной чушью
Какая чушь? Идёт СВО. Враг силён - весь запад. Сейчас нужно объединиться вокруг Путина - иначе будет плохо. Путин спас Россию в 2000. Кроме Путина я не вижу никого даже близко кто сплотит народы России сейчас.
И это Вы считаете чушью? Вы наверное не россиянин?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Кирилл Шарапов
То есть в 2007 не было доллара по 25 рублей? У вас плохая память. А вот по 41 рублю курса не было в те годы всё же
А доллар тут причем? Уважаемый, речь как бы о Евро.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
Ответ Алексей Гусев
и из-за кого?
из за гниды
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
а как сложное время закончится можно будет опять начинать ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Влад Путман
Все говорят, что никогда в России так хреново не жили, как при Байдене.
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Phantom1289
А когда в России были легкие времена то? 2008 если только. А так наша страна на протяжении всей истории постоянно страдает, а народ выживает. Никогда нормально не жили. Войны, революции, гражданские войны, кризисы, "великие" управленцы у власти и тд.
В 2008 вроде война была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Шарапов
Ответ БолельщикСоСтажем
30 декабря - 41,6294 Вы на доллар смотрели видимо
Опа, моя остановка.. Ошибся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Ответ Кирилл Шарапов
Какое число декабря? В архиве смотрю и вижу 29.4 максимальный курс
30 декабря - 41,6294
Вы на доллар смотрели видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ DpeMa111
Если не путин то кот?
а по факту?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Какое еще сложное время? Все идет по плану.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда России
Ответ mi1an
когда война на твоих границах - какой нормальный непридурок скажет, что все норм? только проплаченные или враги (что одно и тоже зачастую)
А кто ее развязал? Кто в 14м загнал туда регулярку под видом учений, а потом проспонсировал добровольцев?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда России
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты что, хочешь сатанистов, трансов, ДЕМОКРАТИИ? Скрепы возмущены
Пхахахаха
Вы считаете все держится на ворах и лгунах, которые сидят на троне?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Шарапов
Ответ БолельщикСоСтажем
В декабре 2008 максимальный был 41
Какое число декабря? В архиве смотрю и вижу 29.4 максимальный курс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда России
Ответ СИ
Милонов, полностью тебя поддерживаю и хочу добавить своё мнение о происходящем вокруг Fan —id: Нам нужно как никогда быть единой нацией и сплотиться вокруг нашего президента - Путина. Лично я хочу чтобы Путин остался на следующий срок президентом РФ. Выборы в 24г. А вот это Fan —id не затеяно ли это под выборы 24г чтобы возникли трения между миллионами болельщиков и властью? Запад пошел на нас войной, но для нас страшней внутренний враг. Нужно быть бдительными и пресекать любые любые попытки раскола нашего общества. Тот кто ратовал за Fan - id - должны понести наказание- лишение их руководящих кресел и взыскивания с них потраченных впустую миллионов и миллионов на внедрение этой чудо техники. Это произошло только в футболе- где руководители Митрофанов и Алаев.
Такого бреда давненько не приходилось читать.
Пропаганду свою себеподобным рассказывайте, не надо пудрить голову народу откровенной чушью
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ DpeMa111
Сплотиться вокруг таких как Милонов? Неа спасибо
Ну он просит же. Пожалуйста, максимально плотно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий