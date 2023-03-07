НБА. «Лейкерс» примут «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Лейкерс» примут на своей арене «Мемфис», который играет без дисквалифицированного Джа Морэнта. «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Милуоки
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Вашингтон
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Шарлотт
Дата проведения
8 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Филадельфия
Дата проведения
8 марта, 03.30, «Target Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Голден Стэйт
Дата проведения
8 марта, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Бруклин
Дата проведения
8 марта, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Юта
Дата проведения
8 марта, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
8 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Lost
Ответ alexLA
Опять тот самый день, года победа гс неплохой исход для Лейкерс 😁
да желательна победа ГСВ но проблема в том что эти днища в гостях не в состоянии выиграть
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alexLA
Опять тот самый день, года победа гс неплохой исход для Лейкерс 😁
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