НБА. «Лейкерс» примут «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Лейкерс» примут на своей арене «Мемфис», который играет без дисквалифицированного Джа Морэнта. «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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