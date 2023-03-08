Малкин сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом». У него 66 очков в 63 играх
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом».
Россиянин помог своей команде совершить камбэк и вырвать победу над «Блю Джекетс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В активе нападающего «Пингвинс» стало 66 (23+43) очков в 63 играх.
Сегодня Малкин (19:49, 2:50 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и выиграл 22% вбрасываний (2 из 9).
500 шайб сами себя не забьют.
1) Лемье - 1033 ( 915 матчей )
2) Кросби - 940 ( 1171 матч )
3) МАЛКИН - 745 ( 1044 матча )