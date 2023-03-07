Глава судей РФС об отмене гола Соболева «Уралу»: «Свисток прозвучал раньше необходимого. Мешков переживает»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Егор Филипенко Виталий Мешков Илья Помазун Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Глава судей РФС Павел Каманцев высказался об ошибке Виталия Мешкова в матче «Спартака».

Игра 18-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 2:2. Из-за этого результата отрыв «Зенита» от 2-го места увеличился до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения – зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

Как минимум мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», – сказал глава судейского комитета РФС.

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86 комментариев

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Dan Kennedy
Сначала ему показалась рука у Игнатова, потом фол от Мартинса на вратаре. Не уверен, что Миша бы забил без свистка, но ошибки похожи.

Если красная Дуарте такой спорный момент, тот-же Аршавин говорит что для него это желтая. Трактовать эпизод можно как желтую, так и красную. Тут вопрос уже не только к арбитру, а и к правилам самим.

Зобнину не дал две желтые, и если в первом эпизоде еще ладно, т.к. арбитры часто такие фолы(тем в более в середине первого тайма) оставляют без желтой, то во втором эпизоде, думаю, должен был давать.
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bedLaM
переживает, но смс о зачислении средств согревает его.
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Михаил Савченко
Ответ jps
в сентябре в матче с Зенитом Кукуян очень забавно свистел положение вне игры - если атакует Зенит, то даже с 5 метровым офсайдом он дает доиграть эпизод до самого конца (как и требуется по регламенту), а при атаке Спартака свистит даже не дожидаясь флажка бокового (а на повторе видно что там и вне игры не было))) - и в итоге как с Мешковым, чуть раньше свистнул, а к ВАРу уже не обратишься....а потом как всегда "сильно переживает")))
Думаете это он специально? Предполагаете существование какой то тайной договорённости, своего рода... заговора? 😱
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пернатый
В этой ситуации все должны понимать: не дадут Спартаку догнать газовых, и не дадут не судьи, а сам Газпром. И руководство команды это все понимает, поэтому послематчевый визг был средней степени. Момент с голом - уверен, без злого умысла. С другой стороны, при всем том, что судья тоже человек, эраре гуманум эст(с), зарплаты у них за 90+ минут на поле ну никак не соответствуют средним по стране, и все вправе ожидать качественной работы.
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Петрович5%
Ответ Ilya_Spartak
Этот ваш "человеческий фактор" ещё с сезона 18-19 продолжается. Все прекрасно понимают, что питерские шишки влияют на судей. Есть задача не пустить Спартак в отрыв. И она была прекрасно выполнена Мешковым в тот день. Предлагаю не тратить газпромовцам деньги на подкуп судей, а сразу пресуждать титул чемпионов Зениту. И участвовать тогда в чемпионате не нужно будет. Мы лучше с остальными командами сами будем разыгрывать свой честный турнир, хоть и без присуждения кубка в конце. Давайте так и поступим в следующем сезоне. Мне кажется, замечательная идея.
У Вас есть доказательства "влияния питерских шишек"?
Слова Заремы прошу не приводить в их качестве. Изображать из себя жертву уже стало доброй традицией Спартака,хотя уже и не смешно.
Кстати,о каком отрыве Вы речь ведете,в который Спартак не пускают? Вы таблицу давно смотрели то?))))
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Дмитрий Сологубов
Мешков места себе не находит.Переживает.
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Pelerin
А кто-то пытался доказать, что Мешкову травма вратаря померещилась. Конечно же свистнул из-за фантомного фола. Конечно ошибся. Результативно.
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fellow
У всех уверенность что Соболев 100% забил если бы Мешков не свистнул)))
Если Мешков успел бы свистнуть то кто то мог бы успеть и отбить мячь на пути к воротам)
То есть можно утверждать об ошибке судьи, но не о голе
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Александр Павлов
Конечно присутствует человеческий фактор.
Называемый северный ветер
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Владимир Молявин
А что толку он переживает? Гол не защитан, 2 очка потеряли.
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Сергей Б
Я не верю,что он переживает,скорее поверю,что ему проплатили,Мешков не первый раз топит Спартак,это уже тенденция
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тот самый Кадрус
Ответ Тигран Амбарцумов
Я тоже переживал в субботу, и думаю, что не один был такой. Нас тоже пожалейте, 2 очка добавьте
Согласен, также отмените гол Зобнина и верните Локомотив в кубок России пути РПЛ.
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Трусики Бочкаревой
Ответ Evengar
У меня есть версия, что он и не ошибся, а намеренно свистнул, не дожидаясь окончания эпизода. Испугавшись, что Спартак, не дай бог, забьёт в конце матча.
Есть мнение, что существует заговор тайной правительственной организации, цель которой - мешать спартаку становиться чемпионом
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Ilya_Spartak
Этот ваш "человеческий фактор" ещё с сезона 18-19 продолжается. Все прекрасно понимают, что питерские шишки влияют на судей. Есть задача не пустить Спартак в отрыв. И она была прекрасно выполнена Мешковым в тот день. Предлагаю не тратить газпромовцам деньги на подкуп судей, а сразу пресуждать титул чемпионов Зениту. И участвовать тогда в чемпионате не нужно будет. Мы лучше с остальными командами сами будем разыгрывать свой честный турнир, хоть и без присуждения кубка в конце. Давайте так и поступим в следующем сезоне. Мне кажется, замечательная идея.
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Garre Garre
Ну питерские конечно сейчас будут говорить о спартаковском нытье, другое мнение их не интересует. Ни одну команду чемпионата так плохо не судят и столько ошибок не делают как Спартаку. И заметьте это длится уже пару лет, начиная с матча в Сочи с Казарцевым
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Трусики Бочкаревой
Карма спартаку за липовые чемпионства 90-х , когда игроков накачивали бромантаном , как цыплят-бройлеров химией
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maks44
Ответ Плотников Семен
Вы не понимаете, когда наступает кубок России - в стране лето на 2 часа матча. Да и погода сразу становится идеальной. Очевидно все. Да, чиновники?
Вы не понимаете. У нас кубок всегда считался второстепенным турниром. А благодаря мудрому решению чиновников, его популярность резко вырастет.
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Parabellum33
Как же мы сочувствуем Мешкову... А ещё больше себе, когда нам говорят, что это один из лучших судей РПЛ.
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гилберт
Проблем с судейством много, но главная, то что судят зашуганные и перепуганные люди. Они элементарно всего боятся, каждого шороха. Каждое падение игрока для них сильнейший стресс и они дуют в свою дудку наложив в штаны.
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Андрей Лоел
Есть версия,что он сделал это за деньги Газпрома.
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mean machine/
Интересно, а Иванов переживает?
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Алексей Чернецкий
Ответ Karel
Мог взять на себя смелость и указать на центр. Это был бы поступок. Второе. Пускай струсил, но Мешков и игру-то возобновил не по правилам. В этом случае по правилам игра возобновляется спорным мячом с того места, откуда бил Соболев (где был мяч во время свистка). Было бы довольно опасно. Вместо этого, не по правилам, штрафной в пользу Урала. За что ?? Не засчитал гол - но штрафной-то за что дал после того, как посмотрел ВАР ?? Судья не может не знать такие истины, спорные мячи возникают довольно часто. Сложно принять это за ошибку.
Сначала прочитай протокол вар,прежде чем такую портянку бреда писать
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SpartakRUS
Что толку от переживаний Мешкова?Такие глупости судья который провел 200 матчей,совершать не имеет права.Владельцы клубов тратят на миллионы денег,трансферы и т.д, а болельщики деньги на билеты зря получается,когда такие как Мешков все это невилируют.
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Олег Ивакин
Ответ Фантом
"Ростов" не настолько богат, да и самим догнать не получилось - потеряли очки с "Локомотивом".
Перевод стрелок это любимый приём питерских от М. до П.
"А вы знаете, что в США..."
Зенитчики прекрасно знают, что Мешков самый удобный для них судья.
И выгораживают его здесь как могут.
Даже ольгинских сюда отрядили...
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Михаил Савченко
Ответ Циник Петербургский
Суть в том, что Мешков - слабоватый судья. Слабоватый даже по уровню нынешней никакущей РПЛ с ее пешеходным футболом, в которой пешеход Дзюба делает хет-трик в ворота одного из лидеров нынешнего чемпионата. А вот нытье про "антиспартаковский заговор" - это действительно другое ;)) Поскольку оно из стана Спартака доносится уже даже не годами, а десятилетиями. Это уже данность. Как в Сибири снег зимой и трава летом ))
Я воспринимаю их рассказы про заговор как рассказы дедушки с деменцией, когда то он был нормальный, а сейчас нет, ну простительны такие милые чудачества, чего на них злиться, вот ещё) Их и так жизнь наказывает Салиховой
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