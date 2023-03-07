Глава судей РФС об отмене гола Соболева «Уралу»: «Свисток прозвучал раньше необходимого. Мешков переживает»

Глава судей РФС Павел Каманцев высказался об ошибке в матче «Спартака».

Игра 18-го тура Мир между « » и « » завершилась со счетом 2:2. Из-за этого результата отрыв «Зенита» от 2-го места увеличился до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых , вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения – зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

Как минимум мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», – сказал глава судейского комитета РФС.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Мешков отобрал чистый гол «Спартака». Это затмило все другие сюжеты