Глава судей РФС об отмене гола Соболева «Уралу»: «Свисток прозвучал раньше необходимого. Мешков переживает»
Глава судей РФС Павел Каманцев высказался об ошибке Виталия Мешкова в матче «Спартака».
Игра 18-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 2:2. Из-за этого результата отрыв «Зенита» от 2-го места увеличился до 8 очков.
На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения – зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.
Как минимум мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», – сказал глава судейского комитета РФС.
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Если красная Дуарте такой спорный момент, тот-же Аршавин говорит что для него это желтая. Трактовать эпизод можно как желтую, так и красную. Тут вопрос уже не только к арбитру, а и к правилам самим.
Зобнину не дал две желтые, и если в первом эпизоде еще ладно, т.к. арбитры часто такие фолы(тем в более в середине первого тайма) оставляют без желтой, то во втором эпизоде, думаю, должен был давать.
Слова Заремы прошу не приводить в их качестве. Изображать из себя жертву уже стало доброй традицией Спартака,хотя уже и не смешно.
Кстати,о каком отрыве Вы речь ведете,в который Спартак не пускают? Вы таблицу давно смотрели то?))))
Если Мешков успел бы свистнуть то кто то мог бы успеть и отбить мячь на пути к воротам)
То есть можно утверждать об ошибке судьи, но не о голе
Называемый северный ветер
"А вы знаете, что в США..."
Зенитчики прекрасно знают, что Мешков самый удобный для них судья.
И выгораживают его здесь как могут.
Даже ольгинских сюда отрядили...