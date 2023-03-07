Анчелотти могут уволить, даже если у «Реала» будут трофеи. Атмосфера в раздевалке испортилась
Карло Анчелотти могут уволить из «Реала», даже если команда возьмет трофеи.
Как сообщили в эфире программы El Larguero на Cadena SER, будущее 63-летнего специалиста выглядит все более и более далеким от «Реала».
В последние недели Анчелотти выглядит обеспокоенным и раздраженным. Единства в раздевалке нет, и решения Анчелотти – одна из причин того, что атмосфера в команде испортилась.
На ситуацию повлияло то, что Эдуардо Камавинга пробовали на позиции левого защитника, а также то, что Орельен Тчуамени получает мало игрового времени. Кроме того, атмосферу портит то, что недостаточно часто выходят на поле Марко Асенсио и Дани Себальос.
Анчелотти знает, что отсутствие трофеев в этом сезоне может привести к его отставке. Однако возможно и иное развитие событий – даже выигранного трофея может не хватить для того, чтобы Карло сохранил работу в «Реале».
В сборной Бразилии внимательно следят за ситуацией вокруг Анчелотти – его могут назначить на пост тренера в случае ухода из «Реала».
команда хорошо забивает,но и пропускает много,последний матч вели 2:0 проиграли 2:3 по-моему.До этого матча,Кастилья не проигрывала толи 17-18 матчей,12-13 побед или меньше,и остальные ничейные матчи,как-то так.
Экономщик Перес