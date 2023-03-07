Анчелотти могут уволить, даже если у «Реала» будут трофеи. Атмосфера в раздевалке испортилась

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио Дани Себальос Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти могут уволить из «Реала», даже если команда возьмет трофеи.

Как сообщили в эфире программы El Larguero на Cadena SER, будущее 63-летнего специалиста выглядит все более и более далеким от «Реала».

В последние недели Анчелотти выглядит обеспокоенным и раздраженным. Единства в раздевалке нет, и решения Анчелотти – одна из причин того, что атмосфера в команде испортилась.

На ситуацию повлияло то, что Эдуардо Камавинга пробовали на позиции левого защитника, а также то, что Орельен Тчуамени получает мало игрового времени. Кроме того, атмосферу портит то, что недостаточно часто выходят на поле Марко Асенсио и Дани Себальос.

Анчелотти знает, что отсутствие трофеев в этом сезоне может привести к его отставке. Однако возможно и иное развитие событий – даже выигранного трофея может не хватить для того, чтобы Карло сохранил работу в «Реале».

В сборной Бразилии внимательно следят за ситуацией вокруг Анчелотти – его могут назначить на пост тренера в случае ухода из «Реала».

57 комментариев

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NickRockStar
То что Карло сделал в прошлом сезоне сродни чуду. Команда возрастных игроков без скамейки. Требовать таких результатов каждый сезон абсурдно
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Милан. Тонали. 8.
Уходи Анчи в сборную Бразилии, там хоть спокойно тебе будет, в Реале тебе жить спокойно не дадут даже после 5 - 2 над Ливерпулем ...
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felixdyadya
Ответ charly_54
Азар как раз таки стабилен
Да Азар легенда
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Блуждающий странник
Ответ avcgloronalduMU
Роналду надо было подписывать, он был мотивирован как никогда тем более травмы, тем более не стабильные асенсио и Азар а так реалу неуд за сезон
Не нужно. Человек итак нормально так свое наследие в МЮ запачкал. В Реале не церемонятся со своими легендами, а форма у него не очень на ЧМ была. Тут похоже откровенная заказуха против Анчелотти и никто уже не поможет. Человек для Реала все выиграл в прошлом году, в этом те же Суперкубок и КЧМ выиграл, в ЛЧ вынесли Ливерпуль и в Ла лиге не слабее прошлого года выступают. Тренеру никого не купили хотя он просил, а теперь его виновником делают
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pan_admiral
Ну так проветрите немного если испортилась. Чё сразу увольнять?
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Real_v_dushe
Что за чушь пошла? Бред какой-то
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GuruFutbola
«Даже если» ну и фантазеры в этом меньше чем клубе 🤣
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Born is the King
Пора Тухелю возвращаться. Как раз реал ему подходит
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fellx
Ответ Большой Сэми
Видели мы мотивированного Рона в Катаре
Токсик Бруну и ко просто слили легенду.
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Bolvan
Пересу надо было помочь Папе Карле с трансферами Напа и левого защитника
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Владимир Самсонов
Анчеллотти выживает из этого состава максимум.
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Alex1104
Нужно увольнять того, кто испортил "атмосферу".. За неправильное питание
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Игорь Новиков
Ответ Александр Мартынов
Нужен тренер ставящий современный футбол, это факт! Пересу надо проглотить свою гордость и нанять Тухеля, пока свободен. С такими молодыми и атлетичными игроками в центре как Тчуамени, Камавинга, Вальверде можно построить настоящую прессинг машину.
Карло умыл в прошлом сезоне весь современный футбол в одной ЛЧ - Почеттино, Тухеля, Гвардиолу и Клоппа. Срочно уволить его! И нанять этих четырёх разом!
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Макс Кидалов
Так а скажите мне у какого тренера место в команде железное? Хоть выграй миллион трофеев с командой, но один плохой сезон все перечеркивает и увольняют тренера. Каждый день говорят об увольнении Клоппа, Симеоне, Анчелотти, моуриньо, хави, аллегри, хави и т.д, это часть работы тренера. Только гвардиола единственный у кого вообще авторитет такой, что его не могут уволить
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Goofts
Ответ avcgloronalduMU
Роналду надо было подписывать, он был мотивирован как никогда тем более травмы, тем более не стабильные асенсио и Азар а так реалу неуд за сезон
Свидетель криштиану
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Kemal Gul
Ответ charly_54
Азар как раз таки стабилен
Но есть нюанс)
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Игорь Новиков
Ответ Royal Watcher
Давайте Тухеля или Клоппа…
Зачем брать тренеров, которых нынешний отыгрывал?
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Jonny2raza
Ответ Lana Rhoades
Начались байки P.s. Флорентино, не забудь вернуть Карло с пенсии через несколько лет, чтобы ЛЧ выиграть)
Неделю назад была уникальная обстановка в раздевалке, все были счастливы. И вдруг..... Атмосфера испортилась..... Что то мне напоминает эта ситуация
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Игорь Новиков
Ответ Фёдор Кузнецов
Анчелотти и не был тренером в долгую, всё понимали что он на 1-2 года, сто в итоге и произойдёт скорее всего, всём уже понятно что в следующем сезоне будет Почеттино или Рауль
Чтобы через полгода они провалились и снова звали Карло или Зидана? Может, пора под топ-тренера топ-трансферы сделать? Или он каждый год трофеи без усиления брать должен?
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Армен Амбарян
Ответ Большой Сэми
Когда там Рауль созреет до поста главного? Как у него с успехами в Кастильи? Кто следит?
Кастилья его идет на 3 месте,отставание от лидера 3 очка,поднятся могут спокойно в сегунду
команда хорошо забивает,но и пропускает много,последний матч вели 2:0 проиграли 2:3 по-моему.До этого матча,Кастилья не проигрывала толи 17-18 матчей,12-13 побед или меньше,и остальные ничейные матчи,как-то так.
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ARIGAMI ARIGAMI
Что-то я не удивлен
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Filipp Gorski
А что Анчелотти делать если ему состав не усиливают и в каждом матче кто то травмируется
Экономщик Перес
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Александр Мартынов
Нужен тренер ставящий современный футбол, это факт! Пересу надо проглотить свою гордость и нанять Тухеля, пока свободен. С такими молодыми и атлетичными игроками в центре как Тчуамени, Камавинга, Вальверде можно построить настоящую прессинг машину.
+2
-2
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Игорь Новиков
Ответ vjp6cmm2f9
Игорь Новиков тренер Реал Мадрида, знает о чем говорит 👍🏼
😄🤙
0
-4
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melmi
Уверен что сейчас Реал пройдет Ливерпуль и все такие новости испарятся. Неудачный период, потеря очков - и сразу уйма слухов поползло...
+5
-1
+4
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