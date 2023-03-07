Анчелотти могут уволить, даже если у «Реала» будут трофеи. Атмосфера в раздевалке испортилась

могут уволить из «Реала», даже если команда возьмет трофеи.

Как сообщили в эфире программы El Larguero на Cadena SER, будущее 63-летнего специалиста выглядит все более и более далеким от «Реала».

В последние недели Анчелотти выглядит обеспокоенным и раздраженным. Единства в раздевалке нет, и решения Анчелотти – одна из причин того, что атмосфера в команде испортилась.

На ситуацию повлияло то, что пробовали на позиции левого защитника, а также то, что получает мало игрового времени. Кроме того, атмосферу портит то, что недостаточно часто выходят на поле и Дани Себальос.

Анчелотти знает, что отсутствие трофеев в этом сезоне может привести к его отставке. Однако возможно и иное развитие событий – даже выигранного трофея может не хватить для того, чтобы Карло сохранил работу в «Реале».

В сборной Бразилии внимательно следят за ситуацией вокруг Анчелотти – его могут назначить на пост тренера в случае ухода из « ».