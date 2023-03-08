Мудрик провел в запасе «Челси» вторую игру подряд. «Синие» выиграли оба матча

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик остался на скамейке запасных «Челси» во втором матче подряд.

Украинский полузащитник провел в запасе всю игру против «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Он также не появился на поле в предыдущей игре – против «Лидса» (1:0).

До этого Мудрик провел 6 матчей за «Челси», не отличившись результативными действиями. Ни в одной из тех игр «синие» не победили.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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73 комментария

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donatodonatore
Не оправдал возложенного на него высокого американского доверия.
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Born is the King
Перебор уже. Откровенный нацизм из за того что он украинец
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Veles3101
Ответ Shoorale
потому что Челси российский клуб в душе
таки мы всегда думали что наш - израильский
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Veles3101
в Арсенал надо было идти. Там бы его Зинченко поддержал бы и прикрыл авторитетом..а в Челси особо и шанса себя проявить никто не даст
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Veles3101
Ответ ZarvuR2020
Впихнуть его Атлетико, как часть сделки по выкупу Феликса. Грановская смогла бы.
ага купить Лукаку у Интера и отдать его в аренду в Интер..гениально че. Да да это происходило еще при Грановской
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Сергей Понурко
Ответ Rock-n-Rolla
пусть на фронт едет - в окопе тоже можно так сидеть и ждать чего-то
Давай , кусок мяса. Тебя ждут в Угледар.
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Val Smith
Может ещё заиграет, ажиотаж спадет.
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Booster
Ура, теперь стало понятнее зачем его брали. Чем больше сидит, тем чаще побеждаем :))
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БолельщикСоСтажем
Добби свободен
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даниил московский
тут такая радость, как будто российские игроки в основе грандов стабильно выступают
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даниил московский
Ответ Shoorale
потому что Челси российский клуб в душе
и? вы разве не на "братский народ" напали? не его бомбите и насилуете?
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даниил московский
Ответ Rock-n-Rolla
пусть на фронт едет - в окопе тоже можно так сидеть и ждать чего-то
это ты из окопа пишешь?
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даниил московский
Ответ Зелёный гопник
Игрок основного состава Тик-Ток
вроде не из чечни он
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Sandman78
Ответ Veni-Vidi-Vici
Выходит, не убедили полчаса против Ливерпуля. Вроде потом и получал игровое время, но что-то совсем всё в молоко было, минут давали всё меньше, потом вообще перестали выпускать. Всё больше и больше похоже, что 70 лямов на ветер (ну или сколько там, до бонусов там вряд ли дойдет). А сейчас в основу ему пробиться будет ещё труднее, Челси вроде начал оживать и без Мудрика, и Поттер по идее больше будет полагаться на игроков, которые сейчас стали давать результат. Разве что ждать шанса в ротации. И это игрок за такие деньжищи.
Кто там оживает? С Мудриком или без него игры нет. Тренера нужно соответствующего уровня. Папа Карло, говорят, скоро освободится. Идеальный тренер для такого (однобокого?) подбора топ-игроков.
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Brigant
Дамблдор постарался
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Shoorale
потому что Челси российский клуб в душе
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Дмитрий Якушевич
Ответ ZarvuR2020
Да дело не в нём, а в каком то нездоровом пиаре. Парня даже жаль, ему это по карьере очень сильно ударит, если он не начнёт вывозить.
Уверен абсолютно, что массовая истерия тут из-за национальности. Потому что он реально ничем не хуже Антони или Грилиша, просто нужно время на адаптацию. Фред, перейдя из шахты, целый год сидел на лавке
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Alexander Prokofyev
Срна: "Все мы видим, как преобразилась игра Челси с приходом Михаила. Команда уже в четвертьфинале Лиги Чемпионов."
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badaboom
ждал этой новости)
админы нашли золотую жилу
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Alexander Prokofyev
Посмотрите, что творит этот гений
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гилберт
Так он мешается под ногами и волосами Кукурельи.
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S H A R K
Ответ llolishe
Азар?
Грилиш
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-1
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гилберт
Ответ Eziiko
Представьте это сколько новостей можно делать если он каждый матч в запасе будет
Намного меньше, чем если бы он играл.
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гилберт
Так себе талисман.
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zhukas58
Ответ ZarvuR2020
Да дело не в нём, а в каком то нездоровом пиаре. Парня даже жаль, ему это по карьере очень сильно ударит, если он не начнёт вывозить.
Пиар со стороны Срны был, но оно и понятно, он же продавец
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