Мудрик провел в запасе «Челси» вторую игру подряд. «Синие» выиграли оба матча
Михаил Мудрик остался на скамейке запасных «Челси» во втором матче подряд.
Украинский полузащитник провел в запасе всю игру против «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Он также не появился на поле в предыдущей игре – против «Лидса» (1:0).
До этого Мудрик провел 6 матчей за «Челси», не отличившись результативными действиями. Ни в одной из тех игр «синие» не победили.
С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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