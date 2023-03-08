Мудрик провел в запасе «Челси» вторую игру подряд. «Синие» выиграли оба матча

остался на скамейке запасных «Челси» во втором матче подряд.

Украинский полузащитник провел в запасе всю игру против « » в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Он также не появился на поле в предыдущей игре – против «Лидса» (1:0).

До этого Мудрик провел 6 матчей за « », не отличившись результативными действиями. Ни в одной из тех игр «синие» не победили.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.