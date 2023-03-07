Joma сообщила УАФ, что не имеет отношения к разработке формы «Зенита»

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УАФ игровая форма Joma Футбол

Украинская ассоциация футбола заявила, что Joma не имеет отношения к новой форме «Зенита».

Напомним, петербургский клуб представил комплект формы от Wildberries. УАФ потребовала от Joma объяснений из-за логотипа компании на футболках. 

«В ответ на запрос «УАФ Маркетинг» главный офис испанской компании Joma сообщил, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба.

В письме компании сообщается: «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси. У нас нет прямого контакта – ни коммерческого, ни спонсорского – с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы «Зенита».

В ответ на вопрос, как так случилось, что российский клуб презентовал форму именно компании Joma, в письме сообщается, что эти «футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля», – говорится в заявлении УАФ. 

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41 комментарий

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Pissy
Ыыыы)) вайлдберис уже издавна славятся фейком, тут фейк на ступень выше
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Obdob
теперь хозяин просто обязан подогнать экипировку li-ning))
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Axl_rose
А молодцы в этой Хоме. И рыбку съели и на люстре качаются.
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Сергей Кот
пояснили за шмот
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Лука Тараканов
Ответ raulka
Киеву весь мир должен, так они думают бгг
Что ,,должен,,?
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tinez
Какой хороший, вежливый....ответ.
Весьма скоро, чубы(оселедцы) УФА примелькаются и ответы будут уже другие.
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Борис_Бритва
Уаф Уаф, ху лет зе догс аут, Уаф Уаф! 😂
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Лука Тараканов
Посмотрим, удовлетворят ли эти обьяснения Украинскую Ассоциацию Футбола.
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Valeross
На рынок сходили и купили,вот и весь фокус
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San9
Ответ And-Rover
Да почему перед гав-гав Joma обязана отчитываться. Хватит перед этими банкротами стоять, шлите их.
Дело не в гав-гав, на них-то я думаю вообще все равно. Просто можно и под санкции ЕС попасть, раз они ушли с рынка, значит их настойчиво об этом "попросили". А тут выясняется. Правильно делают, что прикрывают одно место.
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Лука Тараканов
Ответ Sanan1908
Ути пути. Может ещё извинились перед Уаф?))
Не извинились, а обьяснились.
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WhatZ
Ответ Алексей Никитин
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San9
Ну а то, что комплект домашней и гостевой в сине-бело-голубых цветах, со спец дизайном под Зенит, золотым воротом - это просто случайно такие макеты были в коллекции) Или какой-то китайский клуб запросил)
Очевидно, Зенит не стал бы просто так пиарить логотип новой фирмы на форме, значит договорились через посредника, чтобы юридически было не придраться.
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Лука Тараканов
Ответ ЛоуренсАравийский
российский газ можно форму нельзя евроцыгане всех уже достали
Что за ,,газ,, имеете в виду? Угарный?
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Ковид 07.10.52
Ответ ЛоуренсАравийский
российский газ можно форму нельзя евроцыгане всех уже достали
Это не евроцыгане - это параллельный импорт...
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Алексей Никитин
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raulka
Киеву весь мир должен, так они думают бгг
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БолельщикСоСтажем
Всю контрабанду делают в Одессе, на Дерибасовской улице (с)
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Ковид 07.10.52
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бесдомный понь
Ответ Юрий Бордюженко
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На Вайлдберриз в черную пятницу.
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Юрий Бордюженко
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Ussaev M
оштрафовали бы
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PobeditelZ
Не проще было послать?)
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An Kr
Ответ OldRedWhite
Не дождетесь ! Вам всем Россия поперёк горла ! Изо Львова своего пишите ?
🤣Ты не попутал, ничего?
+7
-2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
да понятно, все сшито в подвале дядюшки Ляо, там же, где лет 25 назад шили Adidos и Pooma
+2
-1
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