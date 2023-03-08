Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией». С первой попытки игрок «Челси» попал в штангу, со второй забил
Полузащитник «Челси» Кай Хавертц со второй попытки забил пенальти в ворота «Боруссии».
На 47-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник дортмундской команды Мариус Вольф сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр игры Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.
11-метровый исполнил Кай Хавертц – он пробил в правый от себя угол и попал в штангу. Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежало несколько игроков. Со второй попытки Хавертц забил гол, пробив в тот же угол.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Боруссия» (2:0, второй тайм).
Смотрю матч как нейтральный зритель, ни за кого не болею. Имхо, будет скандал.
если вбежали игроки обеих команд, независимо от исхода нужно перебивать
То что так позволяют это нормально, в конце концов сам удар исполняется по правилу. Исполняющий тоже теряет от такого приема - силу удара. А у вратаря все равно остается время на прыжок.
P.S. Вот такие пенальти запретили бить https://www.youtube.com/shorts/q8cKBUMapzc
Пенальти был 100%, о чём разговор. Перебитие - абсурд какой-то. Голкипер, вроде, с линии не сходил.
Комментатор сказал, что Зюле первым выбегал перед ударом Хавертса или первым был на мяче после удара. Но на повторах видно, что перед ударом первым вбегал игрок Челси. И если Зюле был первым на отскоке, ему что нельзя касаться мяча, а защам Челси можно?
Мое скромное мнение - это синдром Эвребе у судьи и скандал. Я такого бреда еще не видел)