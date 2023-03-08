Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией». С первой попытки игрок «Челси» попал в штангу, со второй забил

Полузащитник « » Кай Хавертц со второй попытки забил пенальти в ворота « ».

На 47-й минуте матча чемпионов полузащитник дортмундской команды сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи с фланга. Главный арбитр игры Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

11-метровый исполнил Кай Хавертц – он пробил в правый от себя угол и попал в штангу. Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежало несколько игроков. Со второй попытки Хавертц забил гол, пробив в тот же угол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Боруссия» (2:0, второй тайм).