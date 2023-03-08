Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией». С первой попытки игрок «Челси» попал в штангу, со второй забил

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА судьи Данни Маккели Мариус Вольф Бен Чилуэлл Кай Хавертц Футбол

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц со второй попытки забил пенальти в ворота «Боруссии». 

На 47-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник дортмундской команды Мариус Вольф сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр игры Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

11-метровый исполнил Кай Хавертц – он пробил в правый от себя угол и попал в штангу. Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежало несколько игроков. Со второй попытки Хавертц забил гол, пробив в тот же угол. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Боруссия» (2:0, второй тайм). 

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24 комментария

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xDe xDe
Ответ Акира_1
Судья изначально только после просмотров ВАР увидел чистый пенальти, а потом дал перебить из-за того, что игрок Дортмунд первый на мяче после вбигания. Нет никакого заговора тут. 🤷‍♂️
Так игрок Дортмунда, который выбил мяч, не находился в момент удара в штрафной. А кроме него вбегали игроки обеих команд. Причём лондонцы забегали первые и аж втроём.
Смотрю матч как нейтральный зритель, ни за кого не болею. Имхо, будет скандал.
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Ответ Арни Южный
Интересно, если бы Хаверц забил, ВАР бы вмешался и заставил перебивать?
да.
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Ответ Жирный Лукаку
Если бы игрок Челси сыграл первым на добивании при таком сценарии, гол бы отменили и назначили удар от ворот
нет, если игроки обеих команд нарушают правила, то перебить независимо от исхода удара
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Ответ Жирный Лукаку
Если бы игрок Челси сыграл первым на добивании при таком сценарии, гол бы отменили и назначили удар от ворот
да
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Ответ xDe xDe
Эм... получается, атакующей команде можно вбегать в штрафную, а защищающейся - нет? Пенальти был 100%, о чём разговор. Перебитие - абсурд какой-то. Голкипер, вроде, с линии не сходил.
почитайте правила
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Ответ Iamliam
Кто-н слышал вообще про это правило, по которому судья заставил перебить пенку? Комментатор сказал, что Зюле первым выбегал перед ударом Хавертса или первым был на мяче после удара. Но на повторах видно, что перед ударом первым вбегал игрок Челси. И если Зюле был первым на отскоке, ему что нельзя касаться мяча, а защам Челси можно? Мое скромное мнение - это синдром Эвребе у судьи и скандал. Я такого бреда еще не видел)
почитайте правила
если вбежали игроки обеих команд, независимо от исхода нужно перебивать
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Ответ AmanEsen
3 игрока Челси тоже забежали в штрафную так то
и?
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Арни Южный
Интересно, если бы Хаверц забил, ВАР бы вмешался и заставил перебивать?
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AmanEsen
Ответ JoeGage
Интересно почему вратари не поднимают шумиху про нечестные паузы перед исполнением пенальти
А почему они нечестные? Есть правило не останавливаться в момент удара, про разбег же никогда не существовало.

То что так позволяют это нормально, в конце концов сам удар исполняется по правилу. Исполняющий тоже теряет от такого приема - силу удара. А у вратаря все равно остается время на прыжок.

P.S. Вот такие пенальти запретили бить https://www.youtube.com/shorts/q8cKBUMapzc
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Silent Mode
Ответ Iamliam
Кто-н слышал вообще про это правило, по которому судья заставил перебить пенку? Комментатор сказал, что Зюле первым выбегал перед ударом Хавертса или первым был на мяче после удара. Но на повторах видно, что перед ударом первым вбегал игрок Челси. И если Зюле был первым на отскоке, ему что нельзя касаться мяча, а защам Челси можно? Мое скромное мнение - это синдром Эвребе у судьи и скандал. Я такого бреда еще не видел)
О нем много говорили когда Месси кому-то на чм пенальти бил; а его не отменили по этому правилу
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Жирный Лукаку
Ответ Iamliam
Кто-н слышал вообще про это правило, по которому судья заставил перебить пенку? Комментатор сказал, что Зюле первым выбегал перед ударом Хавертса или первым был на мяче после удара. Но на повторах видно, что перед ударом первым вбегал игрок Челси. И если Зюле был первым на отскоке, ему что нельзя касаться мяча, а защам Челси можно? Мое скромное мнение - это синдром Эвребе у судьи и скандал. Я такого бреда еще не видел)
Если бы игрок Челси сыграл первым на добивании при таком сценарии, гол бы отменили и назначили удар от ворот
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Семён Жуйло
Игра давно закончилась, а Хавертц всё перебивал и перебивал пенальти....
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Фут.Боль
А если бы Хаверц забил, то тоже перебивали бы?
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Aleksey Yashin
Да, нарушение было, но это просто дикий формализм
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xDe xDe
Эм... получается, атакующей команде можно вбегать в штрафную, а защищающейся - нет?
Пенальти был 100%, о чём разговор. Перебитие - абсурд какой-то. Голкипер, вроде, с линии не сходил.
+1
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Мукунку хороший
Когда вижу этого напыщенного и зализанного индюка судью Маккели, понимаю,что всё что можно он загадит.. так и вышло..
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QWertY
Как же Хаверц хочет слить топаря Поттера
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Iamliam
Кто-н слышал вообще про это правило, по которому судья заставил перебить пенку?

Комментатор сказал, что Зюле первым выбегал перед ударом Хавертса или первым был на мяче после удара. Но на повторах видно, что перед ударом первым вбегал игрок Челси. И если Зюле был первым на отскоке, ему что нельзя касаться мяча, а защам Челси можно?

Мое скромное мнение - это синдром Эвребе у судьи и скандал. Я такого бреда еще не видел)
+4
-4
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Акира_1
Судья изначально только после просмотров ВАР увидел чистый пенальти, а потом дал перебить из-за того, что игрок Дортмунд первый на мяче после вбигания. Нет никакого заговора тут. 🤷‍♂️
+3
-2
+1
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Streetbor
Хавертц сам пока исполнял пенальти, остановился на разбеге..
+4
-1
+3
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p
Не правила футбол ломают, а их трактовка😢
+8
-1
+7
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JoeGage
Интересно почему вратари не поднимают шумиху про нечестные паузы перед исполнением пенальти
+24
-3
+21
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Илья Банюк
Надеюсь челси не пройдёт дальше!!
+2
-5
-3
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AmanEsen
3 игрока Челси тоже забежали в штрафную так то
+28
-6
+22
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