Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой. У него 91 очко в 64 играх

Теги Филадельфия Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой.

Россиянин помог «Лайтнинг» прервать серию поражений за счет победы над «Филадельфией» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Кучеров стал третьим игроком в сезоне, набравшим 90 очков – у него 91 (25+66) балл в 64 играх. В гонке бомбардиров он уступает только нападающим «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (124 в 65, 54+70) и Леону Драйзайтлю (96 в 63, 41+55). 

Также Кучеров довел свою серию домашних матчей с очками до 22 (39 очков на отрезке, 7+32). 

Сегодня форвард (18:33, 3:51 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и сделал 1 перехват. 

8 комментариев

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Амфитрион
Ответ crazymaks
ну так фильки это не Каролина)) ожидалось,что обыграют помойку
Да, но пять поражений подряд до этого, плюс это ведь НХЛ, вон, к примеру, вчера Сан-Хосе обыграли Винипег, хотя канадцам очки нужны как воздух, а Акулы уже в пролете и по сезону уж не лучше тех же Летчиков.
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crazymaks
Ответ Амфитрион
Очень хорош, плюс Молнии встряхнулись немного. И вовремя, пора набирать очки.
ну так фильки это не Каролина)) ожидалось,что обыграют помойку
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BuTaJIbKa
Куч - могуч! Надо и командой собраться, ПО обещается огренный
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+2
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krupin82
Наконец-то выиграли!Куч хорош,Сергачев тоже неплохо сыграл,молодцы!
+2
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+2
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1037 ( 508 + 529 ) - 986 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 707 ( 271 + 436 ) - 626 матчей.
+9
0
+9
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Амфитрион
Очень хорош, плюс Молнии встряхнулись немного. И вовремя, пора набирать очки.
+3
0
+3
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ИваннИванов
И длиннющая домашняя серия. До рекордов Гретцки, конечно, далеко, но она уже где-то в десятке за всю историю.
+1
-2
-1
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Кино Музыка
Сильно сыграл сегодня. Несколько очень хороших пасов дал помимо этого голевого, жаль не забили.
+3
-2
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