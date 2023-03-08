Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой. У него 91 очко в 64 играх

Форвард « » набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой.

Россиянин помог «Лайтнинг» прервать серию поражений за счет победы над «Филадельфией» (5:2) в регулярном чемпионате .

Кучеров стал третьим игроком в сезоне, набравшим 90 очков – у него 91 (25+66) балл в 64 играх. В гонке бомбардиров он уступает только нападающим «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (124 в 65, 54+70) и Леону Драйзайтлю (96 в 63, 41+55).

Также Кучеров довел свою серию домашних матчей с очками до 22 (39 очков на отрезке, 7+32).

Сегодня форвард (18:33, 3:51 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и сделал 1 перехват.