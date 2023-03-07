Уткин о словах Ари про Fan ID: «Этот упырь в жизни не ходил на РПЛ по билету. Как он может судить? Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано»
Василий Уткин жестко раскритиковал Ари, который поддерживает введение Fan ID.
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России сказал: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства».
«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет?
Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано», – написал Уткин.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
Тот факт, что глупость или мерзость может быть высказана так же спокойно и вежливо, вам недоступен, видимо.
P..S.
И уж если говорить о рабочем месте, то как раз рот это рабочее место этого жирдяя. И уж лучше бы он его не открывал. Воняет.
Всего лишь отмечаю непоследовательность Уткина и его склонность к откровенной пропагандонской пропаганде.
Если бы от фанайди была бы польза помимо бабла для правильных людей (а болельщики к ним не относятся!), можно было бы что-то обсуждать, а так — зачем делать бесполезную вещь?
Все во власти знают, что Путин ненавидит футбол и боится футбольных фанатов. Поэтому была поставлена цель уничтожить футбольную культуру и убить у россиян интерес именно к футболу.
И банальный вопрос с законом Годвина: на притеснения евреев этим евреям надо было в гестапо обращаться?)
Мля, тебе самому не стремно быть таким?
Более 150 см - это уже экстремальный случаях гипер-ожирения со всеми вытекающими.
Но есть и хорошие новости! До печени не добить. Впрочем, в таких случаях печень и без пробития очень грустная.
Если вас лишили этой карты, подавайте жалобу на того, кто лишил. Я точно знаю, что это работает в большинстве гос. органов. Напишите в прокуратуру, они обязаны всё рассмотреть, вызвать вас и того чиновника. Я серьёзно.