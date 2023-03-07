Уткин о словах Ари про Fan ID: «Этот упырь в жизни не ходил на РПЛ по билету. Как он может судить? Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Ари Краснодар Fan ID контент Футбол

Василий Уткин жестко раскритиковал Ари, который поддерживает введение Fan ID.

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России сказал: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства».

«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет?

Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано», – написал Уткин.

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132 комментария

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Togliattinec
Ответ Onion
С чего бы тебя поддерживать по поводу твоей личной хрени?))) Когда кого-то поддержу - так прямо и напишу, так что выдумывать за меня не обязательно. Всего лишь отмечаю непоследовательность Уткина и его склонность к откровенной пропагандонской пропаганде.
Я всего лишь следую вашей концепции: если высказаться вежливо и без оскорблений, то это, оказывается, «мнение».

Тот факт, что глупость или мерзость может быть высказана так же спокойно и вежливо, вам недоступен, видимо.
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robbaggio
А Уткин сам ещё при Ельцине по билету на футбол ходил?
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pyatachyok
Ответ Jotun78
Ребят, объясните, в чём проблема оформить FanId? У меня это заняло 10 минут на госуслугах, + 1 час поход в МФЦ. Это на себя и детей. Да, это время, занимает как половина одного футбольного матча. Если вы любите футбол, и реально хотите смотреть и болеть, неужели это так тяжко? Можно долго рассуждать, что это дурацкий закон. В нашем государстве много подобных вещей. Однако, побывав в других странах, хочу сказать, что там не меньше таких законов. Даже больше. Все "цивилизованные" страны давным давно загнали своих граждан в стойло. Шаг влево, шаг вправо - тюрьма, дикий штраф и прочие приколы. Хотите вы, или нет, через пару поколений у всех будут в голове чипы. Во всех странах, кроме, возможно, Зимбабве и Буркина-Фасо. Не парьтесь, оформляйте карту болельщика, ходите на стадион и получайте удовольствие. Пока это ещё возможно.
Не знаю, каких тут законов больше, но на «Брюинс» я хожу без фанайди. А почему надо радоваться очередному дурацкому закону? Типа чтоб опять с гордостью иметь возможность заявить, что не ту страну назвали Гондурасом? Если тебя на улице остановит амбал и велит тебе сплясать, ты тоже спляшешь, ведь от тебя не убудет? Ну так а кто-то решил, что не будет плясать. Побить амбала он не может, так что просто ходит в обход, но не пляшет.
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trashbox
Ответ Spartakus1984
Сто раз подобным тебе людям объясняли,что дело не в сложности оформления.Хочешь соглашаться со всеми правилами которые тебе навязывают,ограничивая твою совбоду....дело твое.
Ну то есть Гуглу или Эпплу ты всю свою частную жизнь доверяешь, а властям РФ - нет, верно ?
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Arty K.
Вася снова выдал базу! что за гусь этот Уткин 👍🔥
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ДМ-1чемпион
Совсем уткин обыдлячился! Сказывается одиночество и злоупотребление алкоголем.
P..S.
И уж если говорить о рабочем месте, то как раз рот это рабочее место этого жирдяя. И уж лучше бы он его не открывал. Воняет.
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trashbox
Ответ Alestern
Василий как обычно за словом в карман не полезет :)..
Он давно уже за словами точно не в карман лезет.
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trashbox
Уткин - блоггер, по нынешним временам это хуже замполита.
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Андоррский почтальон
Ответ Cruel Snake
Вася за словом в карман не полезет
А куда он полезет?
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TheFrosty
Уткин размер своего туловища видел? Ему бы тоже рот не помешало закрывать хотя бы после шести вечера.
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Ilya_Spartak
Так странно видеть, сколько людей в комментариях поддерживают грубость. Я сам против Fan ID. Очень неприятно смотреть на полупустые трибуны. Но бразилец никому не грубил. Мне в принципе плевать, поддерживает ли он опозицию или власть. Нейтрально ко всем отношусь. Но Уткин мог бы и более вежливее высказать свое мнение в отношении Ари.
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Onion
Ответ Togliattinec
Скажите, а если я вежливо, без оскорблений, выскажусь в пользу расовой сегрегации, например, вы меня тоже поддержите, потому что я был вежлив?)
С чего бы тебя поддерживать по поводу твоей личной хрени?))) Когда кого-то поддержу - так прямо и напишу, так что выдумывать за меня не обязательно.
Всего лишь отмечаю непоследовательность Уткина и его склонность к откровенной пропагандонской пропаганде.
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pyatachyok
Ответ Jotun78
А как этот ФанИд ограничивает свободу? Я не в курсе. Объясни, пожалуйста. По мне, это просто бумажка. Ты же не можешь на стадион голым прийти, например. И так же глупо бойкотировать футбол, называя это ограничением свободы (хотя, это и есть ограничение, принятое обществом) ФанИд - просто очередной атрибут. По мне, он никак не ущемляет твою честь и достоинство. По крайней мере, в том виде, как это сделано сейчас.
У каждого было право сходить на футбол, купив билет. Это право забрали и возвращают только тем, кто сделает ку. С одной стороны, сделать ку не развалишься, а с другой — не все хотят делать ку. Если тебя на улице остановит амбал и скажет: «спляши, тогда пройдешь», — ты ведь спляшешь, а что, от тебя не убудет?

Если бы от фанайди была бы польза помимо бабла для правильных людей (а болельщики к ним не относятся!), можно было бы что-то обсуждать, а так — зачем делать бесполезную вещь?
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Чумасик
Ответ Кую коней
Может быть ты и прав.. Но! Почему нет фанайди на других видах спорта? Ладно фигурка или легкая атлетика, может там публика не такая активная, допустим.. А в хоккее не менее упоротые бывают. Или вот на боях без правил есть фанайди? Там публика по-агрессивнее футбольной. Бесит избирательность во всем. Мало кто против соблюдения закона, но хочется чтобы он для всех был одинаков
Потому что фанайди изначально придумывали исключительно для футбола.

Все во власти знают, что Путин ненавидит футбол и боится футбольных фанатов. Поэтому была поставлена цель уничтожить футбольную культуру и убить у россиян интерес именно к футболу.
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Геннадий Тимченко
Ответ Hong Kil
Этот упырь в армии то никогда не служил, откуда он хоть что то про замполита знает?!
да, почему его не призвали - мог на деле же показать свой "патриотизм"
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Jotun78
Ответ d.xoxlov
Так вот механизма обжалования нет как такового. Нет ответственного госоргана, который мог бы снять запрет или, хотя бы, растолковать, чем он обоснован.
Есть - прокуратура. Туда можно вообще без проблем прийти на приём, поговорить с сотрудниками и написать заяву на того, кто отобрал карту.
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Togliattinec
Ответ Jotun78
Почему, ситуация как раз понятная. ВСЕ государства загоняют своих граждан под различные правила и ограничения. К сожалению, всё это принимает уродливые формы, с этим согласен. Однако, можно сколь угодно долго стенать в коментах, и сидя на кухне с пивком, по этому поводу. Тенденция не поменяется, на на йоту. Если вас лишили этой карты, подавайте жалобу на того, кто лишил. Я точно знаю, что это работает в большинстве гос. органов. Напишите в прокуратуру, они обязаны всё рассмотреть, вызвать вас и того чиновника. Я серьёзно.
Я тоже серьезно: если в законе не предусмотрен процесс обжалования, то ни один гос.орган рассматривать не будет это заявление. Прокуратура не может работать вне норм закона.

И банальный вопрос с законом Годвина: на притеснения евреев этим евреям надо было в гестапо обращаться?)
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Старый Негр
Ответ Spartakus1984
А те кто за фан айди,сказать кто?
Я ж тебе ответил, скажи, главное, не гавкай, как тот, по ссылке. А ты мало того, что очканул всё-таки сказать (хотя сам предложил), так еще и нажалился - и мой коммент потерли. Мало того, что трус, еще и стукач.
Мля, тебе самому не стремно быть таким?
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Джефф Лебовски
Ответ Football fanat
Неужели ему в печень никто не разу за его дерзкие высказывания не пробил?
Окружность талии более 102 см у мужчин – признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска.
Более 150 см - это уже экстремальный случаях гипер-ожирения со всеми вытекающими.
Но есть и хорошие новости! До печени не добить. Впрочем, в таких случаях печень и без пробития очень грустная.
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Носитель роя
Ответ Усы Годзиллы
В чем факт? Если Васю трогают, то он на одно дело исходится. Почему вообще человек не может высказать свое мнение? При этом, считается нормой отвечать на это оскорблением.
Не обращай внимание. В их понимании свобода слова - это только свобода ИХ слова. P.s. Когда Джикия высказался против айди, все это нормально восприняли, потому что это нормально, что человек может иметь своё мнение и его высказывать
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Jotun78
Ответ Togliattinec
Ясно, в любой непонятной ситуации Вали все на другие страны) Вы же притворяетесь, признайтесь) нельзя же быть настолько блаженным, и списывать все на поход в МФЦ. За лишение пропуска без решения суда, просто по прихоти мелкого чиновника или мента, пояснить не желаете?
Почему, ситуация как раз понятная. ВСЕ государства загоняют своих граждан под различные правила и ограничения. К сожалению, всё это принимает уродливые формы, с этим согласен. Однако, можно сколь угодно долго стенать в коментах, и сидя на кухне с пивком, по этому поводу. Тенденция не поменяется, на на йоту.
Если вас лишили этой карты, подавайте жалобу на того, кто лишил. Я точно знаю, что это работает в большинстве гос. органов. Напишите в прокуратуру, они обязаны всё рассмотреть, вызвать вас и того чиновника. Я серьёзно.
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Shadow1882
Ответ градус ненависти
думаю, он не родился сотрудником компании-вещателя, а футбол любил всегда
Когда премьер-лига появилась, уже был сотрудником компании-вещателя
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d.xoxlov
Ответ Jotun78
Это реально плохо, если отказывают без объяснений. Можно попробовать пожаловаться. Гос. органы отвечают на жалобы, практически всегда. У меня знакомый мужик с двумя судимостями - получил эту карту без проблем.
Так вот механизма обжалования нет как такового. Нет ответственного госоргана, который мог бы снять запрет или, хотя бы, растолковать, чем он обоснован.
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Константин Попов
Ответ Onion
Ари никого не оскорблял. К счастью, у таких человеколюбивых граждан, как Уткин, никогда не будет реальной власти.
да, это свойство наших либералов: рассуждать о свободе и при этом истекать лютой злобой к тем, кто осмелился иметь иные взгляды
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Ка Ман
Василий, а ты оформил фан айди?
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