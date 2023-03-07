Уткин о словах Ари про Fan ID: «Этот упырь в жизни не ходил на РПЛ по билету. Как он может судить? Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано»

жестко раскритиковал Ари, который поддерживает введение Fan ID.

Бывший нападающий « », « » и сборной России сказал: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства».

«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет?

Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано», – написал Уткин.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось