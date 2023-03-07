Этери Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла приехать на церемонию награждения орденом Александра Невского.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов. Церемония вручения государственных наград проходит сегодня в Москве. Подробности о причинах отсутствия Тутберидзе не уточняются.

Ранее, согласно указу президента РФ Владимира Путина, Тутберидзе была награждена орденом Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

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160 комментариев

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Бильм@н
Ответ Маргарита Баринова
Не, ну надо же вам быть такой дрянью! Главное, что не спина болит который месяц.
Что, правда глаза колет? Когда по существу ответить нечего переходят на личные оскорбления.
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Владимир Галимов
Умная. Прекрасно понимает, в какие списки попадают все спортсмены и тренеры, кто засветился на вручении таких орденов за последний год.
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Maturmalai
Ответ Юлия Величко
Как катки просить для своей группы, так это она первая, а как приехать на официальное мероприятие государства, которое тебе этот каток будет строить, так сразу в домике. Как там этерифаны любят кричать: неблагодарная какая, ей орден, а она носом крутит.))
Ставит каток выше побрякушек, как настоящий профессионал.
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Navian
Ответ Юлия Величко
Как катки просить для своей группы, так это она первая, а как приехать на официальное мероприятие государства, которое тебе этот каток будет строить, так сразу в домике. Как там этерифаны любят кричать: неблагодарная какая, ей орден, а она носом крутит.))
Тем, который у неё был до пластики?)
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bona ulo
Ответ Anna Morgan
Какой поступок? Хитрожопый , чтобы не светится там, где не выгодно? Ей это просто не выгодно, зато находится в системе ,где она получает плюшки от этого самого админ ресурса ей выгодно. Она двуличная, лицимерная , хитрая , пробы ставить негде
Не судите людей по себе.
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Дмитрий Воронин777
На двух стульях не получится отсидеться, рано или поздно придëтся сделать выбор...
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vylysypydystychky
Ответ Зоя Кудряшова
Не смешите. Если только с Дудаковым и госфинансированием.
И с Лакерником.
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Mvm29 Mik
Ответ Верю-не верю
Нет, поступком будет считаться, если она откажется от награды и катка, который достраивают для ее школы.
Да гордитесь тем что такой тренер у нас есть.и это наш тренер. Не смогла , не приехала, приедет обязательно приедет.
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vanessa2021
Ответ Anna Morgan
Какой поступок? Хитрожопый , чтобы не светится там, где не выгодно? Ей это просто не выгодно, зато находится в системе ,где она получает плюшки от этого самого админ ресурса ей выгодно. Она двуличная, лицимерная , хитрая , пробы ставить негде
Согласна. Тутберидзе не отказалась же от этого ордена. А просто не пришла. Получит позже, в неофициальной обстановке. В итге все плюшки соберет со всего. И с неприхода на награждение и с медали)))
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bona ulo
Ответ Верю-не верю
Нет, поступком будет считаться, если она откажется от награды и катка, который достраивают для ее школы.
Лично я бы от любой награды отказался. Но с какого перепугу она должна отказываться, тем более от катка? Человек стабильно растит чемпионов уже больше 10 лет, ее спортсменки взяли золото и серебро на ОИ. Вы типа такие патриоты, что хотите, чтобы у нас стало меньше хороших спортсменов? В духе назло мамке отморожу уши, пусть не будет чемпионов, главное, чтобы ЭГ было плохо?
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Ёжик_в_тумане
Ответ Katerina Sunny
Несовершеннолетняя Дэвис год замужем за Смолкиным?
Представьте себе, а в некоторых штатах и водительские права с 14 лет дают. Дикари.
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Маргарита Баринова
Ответ Бильм@н
У Тутберидзе, наверное, живот резко заболел. Вот и не смогла. Как у Анюты, помните🤣
Не, ну надо же вам быть такой дрянью! Главное, что не спина болит который месяц.
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Юлия Величко
Как катки просить для своей группы, так это она первая, а как приехать на официальное мероприятие государства, которое тебе этот каток будет строить, так сразу в домике. Как там этерифаны любят кричать: неблагодарная какая, ей орден, а она носом крутит.))
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IrinaKin
Ответ Анна Беляева
К дочери в США она и так будет ездить. Она мать несовершеннолетней гражданки США
Диане 20 лет уже
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Anna Morgan
Ответ bona ulo
И правильно сделала. В нынешних условиях это уже поступок. А каждый пусть трактует как хочет.
Какой поступок? Хитрожопый , чтобы не светится там, где не выгодно? Ей это просто не выгодно, зато находится в системе ,где она получает плюшки от этого самого админ ресурса ей выгодно. Она двуличная, лицимерная , хитрая , пробы ставить негде
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Владимир Георгия
Ответ Анна Беляева
ПОгодите, скоро сезон отпусков, спортс нас будет радовать ежедневными "инсайдами" о том, как Этери уже устраивается на работу в США. Вон, вверху уже отправили бедную женщину в Штаты, будто она фрилансер на удаленке, который может кататься оп миру по своему желанию, сколь угодно часто и долго. Разгоняют волну с марта.
Иногда думаю, что доморощенные журналисты-фантазёры сами вбрасывают фейки за именем Лис. Никто же не проверяет достоверность. Потому , что эти недожурналисты знают , что злорадных много , подхватят и будут мусолить. По факту это в основном обиженные, неустроенные люди, которые ищут на ком оторваться.
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Maturmalai
Пост-советскую инкарнацию этого ордена вручали такому числу сомнительных личностей и за такие сомнительные заслуги, что эта некогда действительно славная награда стала обесцениваться.
А Тутберидзе сама по себе уже достигла настолько легендарного статуса, что ее реноме не нуждается в разного рода орденах и званиях.
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seasea
Ответ несахар
Настоящая мать. Между орденом и дочкой выбрала второе.
только почему то настоящая мать зарабатывает в плохой России деньги работая в государственной школе плюс плюшки от государства))))) ни разу конечно ни лицемерие такое поведение , пусть едет там живет и зарабатывает и не боится и высказывает свою позицию в открытую )))))))
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Владислава Крюкова
Ответ Katerina Sunny
Несовершеннолетняя Дэвис год замужем за Смолкиным?
У нас с 16 лет можно выходить замуж. Но совершеннолетним только с 18.
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KMR
Правильно. Зачем ей этот орден. Зачислите на счёт, пожалуйста
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Toba Door
А что сделала Соколовская, подготовила посредственного ученика который занял 15 место, почему среди них нет Москвиной, мишина, их ученики стали призерами и места повыше 15 места
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Дмитрий Воронин777
Ответ Утренняя Аврора
Когда то Этери сказала, что дочь это вся ее жизнь. Вот вам и ответ.
Так и надо быть там где дочь и много друзей, или тут ооо держит.
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B.Jones
Ответ Валерий Петров
ФК не футбол или хоккей. Финансируются сборники, и то им не хватает, приходится на шоу подрабатывать. А бОльшая часть денег - из карманов родителей
Лёд, и администрирование основная часть затрат. Никакие родители это не вытянут. Родители платят(очень немало, это правда), специалистам, имеющим доступ к этим главным ресурсам.
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Toba Door
Неужели в России есть награды, которые она ещё получала
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seasea
Ответ antrrap
Лол. Ее любая страна с больши желанием заберёт к себе.
а что ж тогда тут сидит ?)))))))) пусть едет а мы посмотри ее величие там
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