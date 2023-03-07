Этери Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла приехать на церемонию награждения орденом Александра Невского.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов. Церемония вручения государственных наград проходит сегодня в Москве. Подробности о причинах отсутствия Тутберидзе не уточняются.

Ранее, согласно указу президента РФ Владимира Путина, Тутберидзе была награждена орденом Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.