«Реал» считает, что судьи относятся к «Барсе» мягче. Из-за решений ВАР «Мадрид» недобрал 4 очка
«Реал» считает, что судьи отрицательно влияют на результаты клуба в Ла Лиге.
Как пишет As со ссылкой на источник в клубе, в «Реале» не придают значения разговорам о том, что команда получает выгоду от решений арбитров, и считают, что все обстоит наоборот. В «Мадриде» полагают, что судьи наносят команде вред.
В этом сезоне было восемь спорных эпизодов, по итогам которых, как считает «Реал», в пользу соперников выносились неверные решения. В «Мадриде» полагают, что из-за этих решений темп набора очков в Ла Лиге замедлился.
Речь идет о матчах против «Севильи» (3:1, фол Папу Гомеса на Федерико Вальверде), «Жироны» (1:1, рука Марко Асенсио), «Райо Вальекано» (2:3, стык Ивана Балиу и Винисиуса), «Кадисом» (2:1, нарушение Фали Хименеса на Родриго), «Вильярреалом» (1:2, рука Давида Алабы), «Мальоркой» (0:1, 10 фолов на Винисиусе) и «Бетисом» (0:0, агрессия со стороны Айтора Руибаля и отбор Вильяма Карвалью). Также в «Реале» считают, что в матче Кубка Испании против «Барселоны» (0:1) Гави должен был получить наказание за два грубых фола.
Как отмечается, в «Реале» считают, что к «Барселоне» относятся более мягко. «Мадрид» чаще всего страдает от решений ВАР в этом сезоне (10 раз видеоарбитры выносили решения не в пользу «Реала», и из-за этого команда набрала на 4 очка меньше). В матчах «Барселоны» вмешательств ВАР было всего 3 (благодаря этому команда Хави заработала на 2 очка больше).
Если бы ВАР не существовало, сейчас у «Реала» было бы 57 очков, а у «Барселоны» – 60.
Сейчас мадридский клуб занимает 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 53 балла. У «Барселоны» 62 очка.
позорище.
Понимаешь в чем дело, нейтральные пользователи видят вашу жалкую позицию и аргументы.
Мне бы было стыдно так исполнять.
Я тебя разобрал от и до Привёл кучу аргументов на твои слова, что Реал покупает судей, а Барса просто консультируется.
Вы одинаковые, ничего не меняется из года в год
Опять уводишь в сторону.
я тебе сказал, что Барса платила Нейгрейре за отчёты, а тренеры Барсы говорят, что не было отчётов. А платили много лет и разные тренеры Барсы не видели отчётов.
Ты пытаешься сместить акценты, но факт остаётся фактом:
Барса платила миллионы долгие годы главе судейского корпуса Нейгрейре, под видом "отчётов ", но их не было, что подтверждали в своих интервью бывшие тренеры Барсы - Вальверде Тато Мартино и его ассистент Руби.
Что теперь можешь сказать про Реал и судей, давай, ты можешь удивить)
Читал новость, что хотят переиграть матч.
Ещё ЛаЛигу хотели приостановить.
Если не ошибаюсь
P. S.
Справедливости ради стоит сказать, что и те и другие стоят друг друга в вопросе подсуживания со стороны арбитров.
Весь мир обсуждал голы бездаря с офсайдов, заметить которые можно было без оптики.
Речь о интервью.
Их дали Вальверде и Тато Мартино, в том числе и его бывший ассистент Руби
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20230227/rubi-exayudante-tata-martino-barcelona-negreira-no/744675589_0.html
как же ты закапываешь себя...