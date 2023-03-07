«Реал» считает, что судьи относятся к «Барсе» мягче. Из-за решений ВАР «Мадрид» недобрал 4 очка

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Вильярреал Мальорка Бетис Ла Лига судьи Кадис Райо Вальекано Жирона видеоповторы Футбол

«Реал» считает, что судьи отрицательно влияют на результаты клуба в Ла Лиге.

Как пишет As со ссылкой на источник в клубе, в «Реале» не придают значения разговорам о том, что команда получает выгоду от решений арбитров, и считают, что все обстоит наоборот. В «Мадриде» полагают, что судьи наносят команде вред.

В этом сезоне было восемь спорных эпизодов, по итогам которых, как считает «Реал», в пользу соперников выносились неверные решения. В «Мадриде» полагают, что из-за этих решений темп набора очков в Ла Лиге замедлился.

Речь идет о матчах против «Севильи» (3:1, фол Папу Гомеса на Федерико Вальверде), «Жироны» (1:1, рука Марко Асенсио), «Райо Вальекано» (2:3, стык Ивана Балиу и Винисиуса), «Кадисом» (2:1, нарушение Фали Хименеса на Родриго), «Вильярреалом» (1:2, рука Давида Алабы), «Мальоркой» (0:1, 10 фолов на Винисиусе) и «Бетисом» (0:0, агрессия со стороны Айтора Руибаля и отбор Вильяма Карвалью). Также в «Реале» считают, что в матче Кубка Испании против «Барселоны» (0:1) Гави должен был получить наказание за два грубых фола.

Как отмечается, в «Реале» считают, что к «Барселоне» относятся более мягко. «Мадрид» чаще всего страдает от решений ВАР в этом сезоне (10 раз видеоарбитры выносили решения не в пользу «Реала», и из-за этого команда набрала на 4 очка меньше). В матчах «Барселоны» вмешательств ВАР было всего 3 (благодаря этому команда Хави заработала на 2 очка больше).

Если бы ВАР не существовало, сейчас у «Реала» было бы 57 очков, а у «Барселоны» – 60.

Сейчас мадридский клуб занимает 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 53 балла. У «Барселоны» 62 очка.

129 комментариев

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Try Stelsi
Ответ Усы Годзиллы
😂 позорище. Понимаешь в чем дело, нейтральные пользователи видят вашу жалкую позицию и аргументы. Мне бы было стыдно так исполнять. Я тебя разобрал от и до Привёл кучу аргументов на твои слова, что Реал покупает судей, а Барса просто консультируется. Вы одинаковые, ничего не меняется из года в год
Вот, ты и слился. Ну что, сказать нечего?( Бедный, теперь говоришь, какие плохие фанаты Барселоны, ну поплачь ещё(
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Усы Годзиллы
Ответ Try Stelsi
Где я в сторону то увожу? У тебя причинно-следственная связь отсутствует? Если, ты говоришь, что Барселона платила не за отчёты, то почему же сам Руби говорит, что судьи действовали против Барселоны?)
😂

позорище.

Понимаешь в чем дело, нейтральные пользователи видят вашу жалкую позицию и аргументы.

Мне бы было стыдно так исполнять.

Я тебя разобрал от и до Привёл кучу аргументов на твои слова, что Реал покупает судей, а Барса просто консультируется.

Вы одинаковые, ничего не меняется из года в год
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TheFrosty
Третий мадридский даже в эпоху клаттенбургов и кашшаи с трудом брал ла лигу.
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Try Stelsi
Ответ Усы Годзиллы
Ты не прикидывайся. Опять уводишь в сторону. я тебе сказал, что Барса платила Нейгрейре за отчёты, а тренеры Барсы говорят, что не было отчётов. А платили много лет и разные тренеры Барсы не видели отчётов. Ты пытаешься сместить акценты, но факт остаётся фактом: Барса платила миллионы долгие годы главе судейского корпуса Нейгрейре, под видом "отчётов ", но их не было, что подтверждали в своих интервью бывшие тренеры Барсы - Вальверде Тато Мартино и его ассистент Руби. Что теперь можешь сказать про Реал и судей, давай, ты можешь удивить)
Где я в сторону то увожу? У тебя причинно-следственная связь отсутствует? Если, ты говоришь, что Барселона платила не за отчёты, то почему же сам Руби говорит, что судьи действовали против Барселоны?)
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Иван Иванов
Несколько лет назад Барса была на грани выхода из ла-лиги на фоне референдума о независисости Каталонии от Испании,вот поэтому судьи к ней и лояльны.
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Murasame Uchiha
Сами говно возят, вон взять даже Барсу хромая 1:0 побеждают
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John nesh
Ответ Oleg
Без ВАР судейские ЛЧ, что не матч, то скандал. Весь мир обсуждал голы бездаря с офсайдов, заметить которые можно было без оптики.
Весь мир это Ригберок ты и 2 алкаша с подъезда?!))
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Усы Годзиллы
Ответ Try Stelsi
Закопал тут, друг ты себя. Руби чуть ниже говорит, что в том сезоне судьи частенько действовали против Барселоны)
Ты не прикидывайся.

Опять уводишь в сторону.

я тебе сказал, что Барса платила Нейгрейре за отчёты, а тренеры Барсы говорят, что не было отчётов. А платили много лет и разные тренеры Барсы не видели отчётов.

Ты пытаешься сместить акценты, но факт остаётся фактом:

Барса платила миллионы долгие годы главе судейского корпуса Нейгрейре, под видом "отчётов ", но их не было, что подтверждали в своих интервью бывшие тренеры Барсы - Вальверде Тато Мартино и его ассистент Руби.

Что теперь можешь сказать про Реал и судей, давай, ты можешь удивить)
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Barca
Ответ Ramil Usmanov
Реалу ли про судейство говорить. Пусть молчат в тряпочку.
Реал, сам по себе, лицемерный клуб
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John nesh
Ответ Barca
Голы Роналду с офсайда в матче с Баварией, левое удаление Видаля за чистую игру в мяч(Кашшаи), руки игроков Реала с Баварией ( Чакыр ) Гол в финале ЛЧ с Атлетико Рамоса. Тоже Атлетико, тоже финал, тоже угловой, только гол забит с нарушением правил. (Бьорн Кьёмперс и Марк Клаттенбург) И далее по списку
И в тех же играх Роббен нырнул и за это дали жк Кроосу и пенальти Реалу, Левандовски забил с пассивного оффсайда (после ошибки Рамоса). Об этих ты тактично промолчал)
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Ramil Usmanov
Реалу ли про судейство говорить. Пусть молчат в тряпочку.
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John nesh
Ответ Vlad
Странно что винипуха не удалили когда он повалил де йонга и много разговаривал с судьёй. он толкнул гави, но почему то гави получил карточку?
«Они оба психи!» Болельщики «Реала» и «Барсы» сошлись во мнении, что поведение Гави и Винисиуса в класико не совсем адекватное https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3120776.html?sl=1 смотри на своего психа и в полном серьёзе напиши что это нормально... Винисиус конечно агрессивный но Гави вообще псих...
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Trey4rch
Ответ Усы Годзиллы
Ну вообще да. Реал официально не платил десятилетиями главе судейского корпуса...
Недоплатили видать, по привычке Реалу подсуживают
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Try Stelsi
Ответ mr kovalsky
Поэтому фол Кесие пенку не поставили?
Почему тогда на Вальверде пенку не поставили?
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Try Stelsi
Ответ Усы Годзиллы
😂 Речь о интервью. Их дали Вальверде и Тато Мартино, в том числе и его бывший ассистент Руби https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20230227/rubi-exayudante-tata-martino-barcelona-negreira-no/744675589_0.html как же ты закапываешь себя...
Закопал тут, друг ты себя. Руби чуть ниже говорит, что в том сезоне судьи частенько действовали против Барселоны)
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Barca
Ответ Экселлент
Сразу видно,что ты в теме
Есть немного такое.
Читал новость, что хотят переиграть матч.
Ещё ЛаЛигу хотели приостановить.
Если не ошибаюсь
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John nesh
Ответ Vlad
Странно что винипуха не удалили когда он повалил де йонга и много разговаривал с судьёй. он толкнул гави, но почему то гави получил карточку?
ахах, а то что гави толкнул его первым из-за того что он не протянул ему руку тебя не интересует?)
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Совесть Черданцева
Атлетико: Ага. Гораздо
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Экселлент
Ответ Barca
Матч Кадис Эльче
Сразу видно,что ты в теме
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Усы Годзиллы
Ответ Oleg
Без ВАР судейские ЛЧ, что не матч, то скандал. Весь мир обсуждал голы бездаря с офсайдов, заметить которые можно было без оптики.
Весь мир обсуждал Эвребе, а глоры Барсы обсуждают Реал - это не весь мир, не путай
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TC@ER18
Мадрид быстро умеет переобуваться. То они на стороне барсы, когда их обвиняют в подкупах судеек, а сейчас жалуются что эти де судьи к ним не строгий. Вы там определитесь!

P. S.
Справедливости ради стоит сказать, что и те и другие стоят друг друга в вопросе подсуживания со стороны арбитров.
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Oleg
Ответ Мадрид наказывает!
с ВАР Реал тоже взял ЛЧ, не забывай)
Без ВАР судейские ЛЧ, что не матч, то скандал.
Весь мир обсуждал голы бездаря с офсайдов, заметить которые можно было без оптики.
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Barca
Ответ Экселлент
Вообще,если так посудить, то вопросов к судьям Ла Лиги достаточно много,даже от аутсайдеров,их проф пригодность,порой вызывает большие сомнения, а после матчей фаны обсуждают не саму игру, а решения арбитров, что действительно не есть хорошо
Матч Кадис Эльче
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Rustam Abdullayev
Кто-то всегда виноват
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Усы Годзиллы
Ответ Try Stelsi
Вот, ты и попался, умник. Вальверде в свой Твиттер ничего с 2018 не писал)
😂

Речь о интервью.

Их дали Вальверде и Тато Мартино, в том числе и его бывший ассистент Руби
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20230227/rubi-exayudante-tata-martino-barcelona-negreira-no/744675589_0.html

как же ты закапываешь себя...
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