«Реал» считает, что судьи относятся к «Барсе» мягче. Из-за решений ВАР «Мадрид» недобрал 4 очка

«Реал» считает, что судьи отрицательно влияют на результаты клуба в .

Как пишет As со ссылкой на источник в клубе, в «Реале» не придают значения разговорам о том, что команда получает выгоду от решений арбитров, и считают, что все обстоит наоборот. В « » полагают, что судьи наносят команде вред.

В этом сезоне было восемь спорных эпизодов, по итогам которых, как считает «Реал», в пользу соперников выносились неверные решения. В «Мадриде» полагают, что из-за этих решений темп набора очков в Ла Лиге замедлился.

Речь идет о матчах против «Севильи» (3:1, фол Папу Гомеса на Федерико Вальверде), «Жироны» (1:1, рука Марко Асенсио), « » (2:3, стык Ивана Балиу и Винисиуса), « » (2:1, нарушение Фали Хименеса на Родриго), « » (1:2, рука Давида Алабы), «Мальоркой» (0:1, 10 фолов на Винисиусе) и «Бетисом» (0:0, агрессия со стороны Айтора Руибаля и отбор Вильяма Карвалью). Также в «Реале» считают, что в матче Кубка Испании против «Барселоны» (0:1) Гави должен был получить наказание за два грубых фола.

Как отмечается, в «Реале» считают, что к «Барселоне» относятся более мягко. «Мадрид» чаще всего страдает от решений ВАР в этом сезоне (10 раз видеоарбитры выносили решения не в пользу «Реала», и из-за этого команда набрала на 4 очка меньше). В матчах «Барселоны» вмешательств ВАР было всего 3 (благодаря этому команда Хави заработала на 2 очка больше).

Если бы ВАР не существовало, сейчас у «Реала» было бы 57 очков, а у «Барселоны» – 60.

Сейчас мадридский клуб занимает 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 53 балла. У «Барселоны» 62 очка.