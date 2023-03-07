Глава судей РФС: «Мешков – один из лучших арбитров в России. Промес не забил два пенальти «Локомотиву». Никто же не говорит: не ставьте Квинси в состав!»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Квинси Промес Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Глава судей РФС Павел Каманцев считает Виталия Мешкова одним из лучших арбитров России.

На 85-й минуте, главный арбитр матча «Спартак» – «Урал» (2:2), не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Мешков – начальник отдела подготовки судей академии РФС. Соответственно, такие ошибки отражаются на имидже всей школы арбитров. Или мы придаем этому слишком большое значение?

– Профессия судьи устроена так, что их оценивают за ошибки. Я не стремлюсь отмазать судейский корпус, а просто хочу проиллюстрировать разное отношение общественности к арбитрам и игрокам.

Например, Квинси Промес в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после ВАР.

Прямой аналог ситуации Виталия Мешкова. У него была ошибка в моменте с неназначенным пенальти после фола Дуарте. И одна неисправленная, которую, наверное, признает ЭСК РФС.

Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным. Мешков – один из лучших арбитров в России. Он регулярно работал на матчах еврокубков, он понимает правила и умеет принимать правильные решения. Но иногда сказывается человеческий фактор.

Если взять весь чемпионат и использовать мерило, что человек, допустивший такую ошибку, не имеет права работать, – у нас не останется судей, которые достойны высокого доверия болельщиков.

Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. Но это данность – так во всем мире!

Это связано с пределом человеческих возможностей, а не с тем, что их плохо готовят. Это специфика футбола, который является очень сложной для судейства игрой, – сказал Каманцев.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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51 комментарий

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Spartakovec navsegda
Лапшу на уши вешать - это одно, а факты- это другое. Промес игок, который играет, как может. Судья, судит, как может. Мог Мешков дождаться завершения атаки Спартака, а затем свистнуть? Риторический вопрос. Специально действовал так, чтобы у ВАР и шанса не было отменить его решение. Дешевые оправдания не уместны, таким деятелям не место на футбольном поле.
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maran
Каманцев совсем упоротый тип
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murzzzzzilka
Ответ Dan Kennedy
Как там, аналогия не является аргументом? Но все же, сколько раз Мешков ошибся? 1) он не дал желтую Зобнину дважды. Если в первый раз можно сослаться что середина первого тайма, может и в целом за такое редко дают желтую карточку, то во втором случае надо было давать. 2) Пенальти на Дуарте он не назначил, пришлось после вар ставить. Хорошо, что есть ВАР. 3) Игнатов подыгрывает плечом, он свистит. Руки там не было, свистнул зря. Такой же случай был с Соболевым. 4) Случай с голом Соболева, когда он свистнул фол от Мартинса. Ну это уже 4 ошибки. Может кто-то еще что-то вспомнит. Плохо, что у нас один из лучших арбитров так работает.
Возникает логичный вопрос, как же работают худшие?….
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Артур Межаков
Это он серьезно? Просто детский лепет....
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psa.1207
Мешков — достойный наследник Вилкова. Это ещё два года назад было понятно.
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Василий Кукшинов
Ответ Ебздрогыч
Максимально идиотская аналогия. Кроме того, Промес в итоге забил, а если бы не забил, то это никак не сказалось бы на результате матча и двухраундового противостояния. А слепой Мешок украл 2 очка. Есть разница?
Согласен , действительно слепой или того хуже ...
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murzzzzzilka
Он дважды ошибся!!! Дважды. Совершенно одинаково!!!!
Отняв у Спартака один чистый гол, один потенциальный и два очка!!!
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Геннадий Тимченко
Ответ Катя СПб
Да, на основании походей аналогии Мешков хорошо отсудил. Аналогия простая: каждый второй кб кричит о купленном Зенитом Мешковым, забывая о ЧР без побед с черт знает какого года.
ну если Катя визуально не отличает Кержакова от Промеса, то это не повод считать похожее видение ситуации Мешковым единственно правильным👏👏👏
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Катя СПб
Ответ Геннадий Тимченко
аналогия: если на Матч ТВ комментарор в студии имея гостями Кержакова и Промеса постоянно их путал и это бы считалось нормальным, тогда да - мешков хорошо отсудил, перепутав чернокожего с бледнолицым🤣🤣🤣
Да, на основании походей аналогии Мешков хорошо отсудил. Аналогия простая: каждый второй кб кричит о купленном Зенитом Мешковым, забывая о ЧР без побед с черт знает какого года.
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Neyron
В том то и беда, если такие как Мешков или Иванов у нас считаются одними из лучших арбитров. Это показывает уровень арбитров. Каоасев вроде как исключение из правил
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justbored
Обслуга немного позабыла, что её задача обеспечивать яркое выступление акторов перформанса/действующих субъектов представления. Футбольные комментаторы аналогичным образом вообразили себя звездами.
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a2wai
Мешков это тот самый судейка, из-за которого Аршавин в студии чуть со стула не свалился?

Смешно, смешно.
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Холден Колфилд
". Но иногда сказывается человеческий фактор." Так для этого и нужен ВАР, которым Мешок пренебрёг
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rcbkz6mrtd
Это разные вещи.В ситуации с Промесом VAR помог принять правильное решение.
А ошибка Мешкова повлияла на результат матча и интригу в чемпионате! И никто ее изменить не может.

А нам остается понять и простить)
Ошибки неизбежны это факт, но не такие. Судейскому корпусу нужно внимательнее относиться к тому что они делают. Ошибку игрока исправляет судья, а кто исправит ошибку судьи в данном случае?
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Демедрол
кто нибудь помнит , когда мешков был в еврокубках? я просто вообще не припоминаю такого )
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Beaver
Ну вообще, говорим :)
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Виталик Украинский
Ответ В Питере Пять
Совсем недавно Кукуян чуть не лишил гола Малкома в ворота Спартака, свистнув раньше. Спустя менее, чем год, опять точно такая же ошибка, теперь от Мешкова. Неужели они вообще не разбирают ошибки, не пытаются учиться. Или если тогда пронесло (был фол в сторону Спартака и Зенит забил), то значит и ошибки не было? Судейство полный кошмар. Ни одного тура без ошибок от судей.
А выход один - судить по правилам. Судьи сами стали заложниками порочной практики "высокой планки единоборств. Есть футбольные правила и их на поле надо соблюдать. Поистерят отдельные физруки какое-то время и поймут: или ты свои поленья учишь в футбол играть, или иди шаурмой торговать. Вся проблема в порочной практике "высокой планки": тут судим, тут не судим. Кто-то решил, нельзя назначать пенальти в первой половине первого тайма; или чтобы показать игруку ЖК судья ждёт пока он сначала три раза костыльнет соперника. Имеем то что имеем.
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Антон Абызов
Ответ Pelerin
Ясно. До этого ещё была надежда, что ошибка неумышленная...
"Непредумышленное убийство Спартака"? Это что-то новенькое было бы)
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Ильдар Фарукшин
Я балдею, таких отмазок не было,Промес поих логике забрал очки у судей. ИДИОТЫ
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Nur
И что, теперь не отстранят на какое то количество матчей? Можно ошибаться, потом простят?
+1
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Ярик01
Ответ Pelerin
Ясно. До этого ещё была надежда, что ошибка неумышленная...
Проблема в том, что даже если ошибка (даже две одинаковые в матче) неумышленная, то она грубая, методическая, а за подготовку судей отвечают такие вот "главы судей РФС" у которых Мешков лучший судья и подготовку Мешковых отмазывают.
+5
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d.xoxlov
Ответ Катя СПб
Промес забил, а вот Роберто Баджо нет. Он украл золотые медали у Италии. Есть разница? Не нравится аналогия? Пожалуйста: Смолов и Фернандес
Чего Баджо украл? Там до него в серии Италия уже проигрывала. Следующий удар бразильцев стал бы победным.
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d.xoxlov
Ну точно: Промес просто-таки принял решение не забивать пенальти. Это технический брак (во втором случае – так точно). Как если бы судья решить свистнуть, держа свисток в заднице, а не во рту, но не смог бы вовремя воспроизвести нужный звук. Да и ассистентов, вроде ВАР, у игроков нет.
+2
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Valentin Kompaneytsev
Сравнение неудачное. По Промесу это внутрикомандная проблема. А с Мешковым проблема РПЛ. Аналогия в этих случаях невозможна. Странное сравнение.
+8
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newwaver
Однажды эта статья заработает.

УК РФ Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурс.

И мы узнаем много интересного про судей и их начальство.
+4
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