Глава судей РФС: «Мешков – один из лучших арбитров в России. Промес не забил два пенальти «Локомотиву». Никто же не говорит: не ставьте Квинси в состав!»

Глава судей РФС Павел Каманцев считает Виталия Мешкова одним из лучших арбитров России.

На 85-й минуте, главный арбитр матча «Спартак» – «Урал» (2:2), не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Мешков – начальник отдела подготовки судей академии РФС. Соответственно, такие ошибки отражаются на имидже всей школы арбитров. Или мы придаем этому слишком большое значение?

– Профессия судьи устроена так, что их оценивают за ошибки. Я не стремлюсь отмазать судейский корпус, а просто хочу проиллюстрировать разное отношение общественности к арбитрам и игрокам.

Например, в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после ВАР.

Прямой аналог ситуации . У него была ошибка в моменте с неназначенным пенальти после фола Дуарте. И одна неисправленная, которую, наверное, признает ЭСК РФС.

Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным. Мешков – один из лучших арбитров в России. Он регулярно работал на матчах еврокубков, он понимает правила и умеет принимать правильные решения. Но иногда сказывается человеческий фактор.

Если взять весь чемпионат и использовать мерило, что человек, допустивший такую ошибку, не имеет права работать, – у нас не останется судей, которые достойны высокого доверия болельщиков.

Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. Но это данность – так во всем мире!

Это связано с пределом человеческих возможностей, а не с тем, что их плохо готовят. Это специфика футбола, который является очень сложной для судейства игрой, – сказал Каманцев.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Мешков отобрал чистый гол «Спартака». Это затмило все другие сюжеты