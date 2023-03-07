Тренер Родионенко: «Отстранение Винер законно. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Ирина Винер Валентина Родионенко FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Валентина Родионенко назвала законным отстранение Ирины Винер.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года запретила Винер, возглавляющей сборную России по художественной гимнастике, работать на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Безусловно, отстранение Ирины Винер законно. Это решение не одного человека. Это не сделано просто вдруг.

Когда-то это должно было случиться. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести», – сказала Родионенко, которая является старшим тренером сборной России по спортивной гимнастике.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

36 комментариев

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Пелагея Морозова
Ответ edik_m11
Вы такой большой специалист в судействе?
А разве так трудно взять правила прошлого цикла и прочитать? Если сами не можете, то я Вас объясню. Когда гимнастка теряет предмет после броска, то баллы снимаются не только за исполнение (оценка ЕТ), в нашем случае 0,7 (Потеря и возврат предмета после 1–2 шагов), но и сам бросок не засчитывается, это оценка DA. Стоимось броска 0,3. А Ашрам этот бросок засчитали, потому что иначе 9,6 не получается. Кроме того, так как был возврат за предметом, у Ашрам должны были снять 0,1 в оценке ЕА, но по оценке артистизма непонятно, сняли ей за это или нет.
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Бобынин
Винер не то что отстранять, её элементарно лечить надо. Кроме шуток.
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Alestern
Ответ Пользователь Гугла
дело не в том что она сказала что засудили, несправедливое судейство, так многие тренеры говорили и говорят, Мишин тоже после ои говорил что плющенко засудиди и много кто, дело в том что винер сюда приплела политику, обвинила федерацию что они политически ангажированы, назвала их марионетками сша и запада
Но ведь она же права! .. кто они еще, как ни марионетки?!.. она назвала вещи своими именами и за правду пострадала.
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edik_m11
Ответ Khrom-1970
Вместо 1 балла,с Ашрам сняли только 0,7. У меня бы,кроме мата,других слов не нашлось.
Вы такой большой специалист в судействе?
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Mr. Jones
Абсолютно верно сказано. Неспособность с достоинством принять поражение - это одна из самых больших наших проблем на национальном уровне, не только в спорте.
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Khrom-1970
Вместо 1 балла,с Ашрам сняли только 0,7. У меня бы,кроме мата,других слов не нашлось.
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Ирэна Айларова
Ответ закрыт по беспределу
Ого... Мощно. То, что надо уметь проигрывать - истина.
Вот она и умеет.
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marchellinos
Ждём последствия этого
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Ирэна Айларова
Конечно, вам не прикать проигрывать.
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tyuiop tyuiop
Ответ ivanzhu90
«Империалисты» сейчас с тобой в одной палате?
в одной стране
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Пользователь Гугла
дело не в том что она сказала что засудили, несправедливое судейство, так многие тренеры говорили и говорят, Мишин тоже после ои говорил что плющенко засудиди и много кто, дело в том что винер сюда приплела политику, обвинила федерацию что они политически ангажированы, назвала их марионетками сша и запада
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шампион
Интересно, утащит ли Винер с собой всю гимнастику? Будем в Монголии выступать на Кубке кишлака?
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EvGe
Любите сюрпризы!
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Melnikov1968
Вот это да!!! На фоне Канделаки,Мамиашвили, Чернышенко, Свищева и др. несколько неожиданно.
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Dr Gonzo
На скажем так этическом уровне права. Винер, наверное, наговорила в том числе лишнего. Другой вопрос, что судейство действительно было неоднозначным. Так что вопрос в том, были прецеденты, когда ФИГ кого-то дисквалифицировала за критику судейства? Если были и желательно не один, то более-менее норм, если это первый такой раз то беспредел.
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Лизавета Анна -Мария
Валентина, как видно, метит на высокую должность? )
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ivanzhu90
Ответ Evgeniy Kropachev
Комментарий удален модератором
«Империалисты» сейчас с тобой в одной палате?
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Нагрузки Сборной
Законно ли? Наверняка. Но всё же это беспредел и предвзятое отношение. Если отстранять каждого, кто недоволен судейством, в спорте людей не останется.
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Павел Мельников
Нашла коса на камень, хоть кто-то на землю ее спустил.
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kidur
Если верить Родионенко, то, оказывается, что в спорте есть категория, которая хочет проигрывать?..
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expertmer2020
Валя закончила со спортом
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Игорь Васильев
Сейчас бесноватая её сожрет
+10
-3
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gja
...которая пока ещё является старшим тренером... и далее по тексту.
+4
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закрыт по беспределу
Ого... Мощно.

То, что надо уметь проигрывать - истина.
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prorvemss
Не ожидала от Родионенко. Хоть кто-то сказал правду, назвал вещи своими именами.
+26
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