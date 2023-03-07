Тренер Родионенко: «Отстранение Винер законно. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать»

Валентина Родионенко назвала законным отстранение Ирины Винер.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года запретила Винер, возглавляющей сборную России по художественной гимнастике, работать на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Безусловно, отстранение Ирины Винер законно. Это решение не одного человека. Это не сделано просто вдруг.

Когда-то это должно было случиться. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести», – сказала Родионенко, которая является старшим тренером сборной России по спортивной гимнастике.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»