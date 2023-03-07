Вяльбе о препаратах от астмы: «Это легализованный допинг. Люди ищут возможность таким образом помочь себе в завоевании результатов»

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе назвала препараты против астмы «легализованным допингом» в спорте.

– Господи, слава тебе, у меня все спортсмены здоровы. Я неоднократно это повторяла, повторяю и буду повторять: я очень рада, что российские лыжники здоровые и нам не приходится брать терапевтические исключения.

Наша система здравоохранения такова: если ребенок болен, его в первую очередь отстраняют от физической культуры.

Точно так же, чтобы у нас спортсмен выступал, он проходит углубленное медицинское обследование – и ему могут дать недопуск, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем. И пока он не вылечится, он не имеет права выходить на соревнования или соревнования и тренировки. Наша система, я считаю, лучшая. Потому что все-таки здоровье любого человека гораздо важнее.

У нас нет терапевтических исключений, у нас никто не болен астмой. Я этому только рада.

– А как вы относитесь к тому, что большая часть лыжников бегает на таких (противоастматических) препаратах?

– Слушайте, ну это же ясно всем. Я давно говорю: это легализованный допинг – ничего другого. Просто люди ищут возможность таким образом помочь себе в завоевании тех или иных результатов. Ничего другого тут никто еще не сказал, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования препаратов от астмы не нужны терапевтические исключения, если не превышается допустимая дозировка.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Да сейчас говорить об этом по фигу,все равно не выступаем на международке
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petr
Ответ peantros1963
Ее все подруги по команде были на допинге (Егорова, Лазутина, Данилова), а она нет? Не верю.
Вот по этому то она и слиняла в 29 лет с лыж-а своих подруг просто сдала -крыса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petr
Отрицать заведомое это тупость -у Легкова официально было оформлено ТИ -но все тупо это отрицали- у ЧЕРНОУСОВА тоже диагноз -астма-Вяльбе это сама говорила идалее -да у них астма -но принимают ли они лекарства я не знаю -т.е президент ФЛГР не знает того ,что просто обязана знать -ты кого тут дураками считаешь -болельшиков или сама ку ку.Сплошная ложь от нее.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Вяльбе в прошлый раз тоже говорила, что у нас в команде все здоровые, но выяснилось, что у Легкова астма и ТИ на будесонид, и у Черноусова- астма.
Хотя большинство противоастматических препаратов не требуют ТИ и их могут принимать и здоровые, но глядя на побочку, я бы не рискнул. Вот тот факт, что здоровые норвежские спортсмены принимали противоастматические препараты и так же были случаи превышения допустимой дозы, вызывают логичное подозрение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Ответ peantros1963
Ее все подруги по команде были на допинге (Егорова, Лазутина, Данилова), а она нет? Не верю.
Причем там такой допинг был, что по сравнению с ним препараты от астмы, как мятные леденцы.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nottingham Forecast
Ответ peantros1963
Ее все подруги по команде были на допинге (Егорова, Лазутина, Данилова), а она нет? Не верю.
Да, мутная история. Но доказательств нет 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
peantros1963
Ответ Nottingham Forecast
Справедливости ради, она сама была сильной спортсменкой. Но вот руководителем/человеком стала коричневым, увы.
Ее все подруги по команде были на допинге (Егорова, Лазутина, Данилова), а она нет? Не верю.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ура, Легков допингист
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<vella>
Ответ Nottingham Forecast
Справедливости ради, она сама была сильной спортсменкой. Но вот руководителем/человеком стала коричневым, увы.
помнится, на ОИ-18 и после ее здесь на руках носили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nottingham Forecast
Ответ frol92
Не слишком умная женщина, которой повезло руководить федерацией в период золотого поколения лыжников.
Справедливости ради, она сама была сильной спортсменкой. Но вот руководителем/человеком стала коричневым, увы.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
frol92
Не слишком умная женщина, которой повезло руководить федерацией в период золотого поколения лыжников.
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий