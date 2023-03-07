Вяльбе о препаратах от астмы: «Это легализованный допинг. Люди ищут возможность таким образом помочь себе в завоевании результатов»

Елена Вяльбе назвала препараты против астмы «легализованным допингом» в спорте.

– Господи, слава тебе, у меня все спортсмены здоровы. Я неоднократно это повторяла, повторяю и буду повторять: я очень рада, что российские лыжники здоровые и нам не приходится брать терапевтические исключения.

Наша система здравоохранения такова: если ребенок болен, его в первую очередь отстраняют от физической культуры.

Точно так же, чтобы у нас спортсмен выступал, он проходит углубленное медицинское обследование – и ему могут дать недопуск, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем. И пока он не вылечится, он не имеет права выходить на соревнования или соревнования и тренировки. Наша система, я считаю, лучшая. Потому что все-таки здоровье любого человека гораздо важнее.

У нас нет терапевтических исключений, у нас никто не болен астмой. Я этому только рада.

– А как вы относитесь к тому, что большая часть лыжников бегает на таких (противоастматических) препаратах?

– Слушайте, ну это же ясно всем. Я давно говорю: это легализованный допинг – ничего другого. Просто люди ищут возможность таким образом помочь себе в завоевании тех или иных результатов. Ничего другого тут никто еще не сказал, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования препаратов от астмы не нужны терапевтические исключения, если не превышается допустимая дозировка.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили