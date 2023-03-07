Тикнизян решил выступать за Армению, а не за Россию. Его вызвали на матч отбора Евро-2024

решил выступать за сборную Армении, а не России.

Защитник « » вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который состоится 25 марта.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», – сказал Тикнизян пресс-службе «Локо».

Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».

Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).

В этом сезоне на счету 23-летнего левого защитника 1 гол и 3 результативные передачи в 25 матчах за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.