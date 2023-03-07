Тикнизян решил выступать за Армению, а не за Россию. Его вызвали на матч отбора Евро-2024

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу квалификация Евро-2024 Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян решил выступать за сборную Армении, а не России.

Защитник «Локомотива» вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который состоится 25 марта.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», – сказал Тикнизян пресс-службе «Локо».

Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».

Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).

В этом сезоне на счету 23-летнего левого защитника 1 гол и 3 результативные передачи в 25 матчах за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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101 комментарий

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Shuller18
Ответ Максим Широков
Логичное решение. У спехов ему, парень молодец. Надеюсь, Марадишвили пойдет тем же путем и присоединится к сборной Грузии
И станет легионером, зачем?
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Максим Широков
Логичное решение. У спехов ему, парень молодец.

Надеюсь, Марадишвили пойдет тем же путем и присоединится к сборной Грузии
0
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Ararat Djan
Ответ An Kr
Армения нормально так творит, не вкладывается ни копейки в воспитание, а потом готовых игроков получает. Пусть федерация выкупает, как клубы платят компенсацию за воспитанников.
Держи огнетушитель 🧯
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Андрей Макакаревич
Родина там, где опа в тепле. ©
+1
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Gaiar
Ответ Мишаня Кашников
знающий давно собрал тревожный рюкзачок и ждёт отправления на остров Самосир
Сколько там дней будет, чтобы до острова добраться?
0
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Gaiar
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Думайте.
Ахахахаха, это хорошо)
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Binnipux
В крайнем матче был хорош!
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Мишаня Кашников
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Думайте.
😃
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Aleksandr Danilov
Ответ Carlos
Да пусть идёт Раз он в душе такой Это его приоритеты Родился и вырос в России В футбол научили играть в России На ноги поставили в России Деньги зарабатывает в России А играть будет за Армению 🎃
Скажи это Хакими, Зиешу, Бону и тд
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Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Ответ Мишаня Кашников
знающий давно собрал тревожный рюкзачок и ждёт отправления на остров Самосир
Думайте.
+2
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Сим Сим
Правильное решение : в сб. Армении он увидит футбольный мир и может заиграть в Европе.
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Мишаня Кашников
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Вопрос окончания времен стоит нынче довольно остро.
знающий давно собрал тревожный рюкзачок и ждёт отправления на остров Самосир
+1
-1
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An Kr
Ответ Balt
Комментарий удален пользователем
🤔да откуда вы лезете такие-то 🤦‍♂️
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che kaif
Продать в Пюник
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Balt
Ответ An Kr
Армения нормально так творит, не вкладывается ни копейки в воспитание, а потом готовых игроков получает. Пусть федерация выкупает, как клубы платят компенсацию за воспитанников.
Комментарий удален пользователем
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Сергей Сунчилиев
Одобряю выбор Наира. Всё правильно сделал, молодец
+1
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Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Ответ Мишаня Кашников
прям вообще до скончания времён? 🥲
Вопрос окончания времен стоит нынче довольно остро.
+2
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Balt
Ответ Slavnov
ему уж 24 года почти,даже в расширенный список карпина не разу не попадал,а туда вообще всех подряд зовут,так что вполне логичное решение,как и у сазонова,для сб России это не потеря,коваленко из крыльев,вот будет потеря
Коваленко да, нельзя терять.
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Carlos
Да пусть идёт
Раз он в душе такой
Это его приоритеты
Родился и вырос в России
В футбол научили играть в России
На ноги поставили в России
Деньги зарабатывает в России
А играть будет за Армению 🎃
+6
-3
+3
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Balt
Ну, всё равно на Евро и ЧМ и в этом случае не сыграет. Не знаю что там Армении может помочь хоть раз пробиться на такой крупный турнир.
+2
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Санжарбек Чойбеков
Разумные решения. В России он один из многих а в Армении будет один из лучших.
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тот самый Кадрус
Ответ An Kr
Армения нормально так творит, не вкладывается ни копейки в воспитание, а потом готовых игроков получает. Пусть федерация выкупает, как клубы платят компенсацию за воспитанников.
Он играл за молодёжные сборные России, позвали бы за главную, и туда поехал бы играть но его не позвали, возраст уже 23 и что делать человеку? Быть собакой на сене, и самим не звать в главную сборную и другим запретить вызывать, пока компенсации не будет? Ну попросишь компенсацию, армяне откажутся, в итоге кто страдает? Футболист, который мечтает играть на уровне сборных но не может этого сделать технически. На счёт компенсации. На него тратился ЦСКА, в итоге отбил потраченное с лихвой, продав за 5 млн, которых он не стоит. В чём тут проблема?
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Egorushka56
Защитник не самый сильный, но попробовать за сборную сыграть в разных отборах - неплохая возможность подрасти
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a2wai
Ну решил и решил.
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An Kr
Ответ Роман Ягодин
да сделать их легионерами и все
Они и станут легионерами сыграв за сборную другой страны.
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