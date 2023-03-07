УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси, Кулакова и других украинских игроков, продолжающих выступать в российских клубах
Украинская ассоциация футбола рассмотрит дела игроков, выступающих в России.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит ряд дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами, которые продолжили выступать в российских лигах после начала вооруженного конфликта между РФ и Украиной.
Речь идет о полузащитнике «Крыльев Советов» Дмитрии Иванисене, защитнике «Урала» Денисе Кулакове, защитнике «Локомотива» Марке Мампасси (с февраля выступает за «Антальяспор» на правах аренды), защитнике «Ростова» Игоре Калинине (в аренде в «Факеле») и защитнике «Акрона» Даниле Сагуткине.
Заседание КДК УАФ состоится 9 марта.
Отметим, что Игорь Калинин сменил украинское гражданство на российское.
Все не хранит в одной корзине :
Есть и зенитовец Тимощук , и зенитовец Вернидуб !
Я имел в виду, что делать упор на "не титульность" фамилий, как комментатор выше - не есть хорошо.
Сколько можно повторять : АРТЕМОВСК !
Три украинца - партизанский отряд с предателем