Украинская ассоциация футбола рассмотрит дела игроков, выступающих в России.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит ряд дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами, которые продолжили выступать в российских лигах после начала вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

Речь идет о полузащитнике « » , защитнике « » Денисе Кулакове, защитнике « » Марке Мампасси (с февраля выступает за «Антальяспор» на правах аренды), защитнике «Ростова» Игоре Калинине (в аренде в «Факеле») и защитнике «Акрона» Даниле Сагуткине.

Заседание КДК УАФ состоится 9 марта.

Отметим, что Игорь Калинин сменил украинское гражданство на российское.