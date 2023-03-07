УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси, Кулакова и других украинских игроков, продолжающих выступать в российских клубах

Теги Локомотив Крылья Советов Ростов Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Первая лига Урал Факел Денис Кулаков УАФ Игорь Калинин КДК УАФ Дмитрий Иванисеня Политика Данила Сагуткин Акрон Марк Мампасси Футбол

Украинская ассоциация футбола рассмотрит дела игроков, выступающих в России.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит ряд дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами, которые продолжили выступать в российских лигах после начала вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

Речь идет о полузащитнике «Крыльев Советов» Дмитрии Иванисене, защитнике «Урала» Денисе Кулакове, защитнике «Локомотива» Марке Мампасси (с февраля выступает за «Антальяспор» на правах аренды), защитнике «Ростова» Игоре Калинине (в аренде в «Факеле») и защитнике «Акрона» Даниле Сагуткине.

Заседание КДК УАФ состоится 9 марта.

Отметим, что Игорь Калинин сменил украинское гражданство на российское.

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74 комментария

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OldRedWhite
Ответ Gornostaev
Смех Тимощука разнесся по Вселенной...
Зенит - мудрый ФК !
Все не хранит в одной корзине :
Есть и зенитовец Тимощук , и зенитовец Вернидуб !
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Зая Бись
И чо клоуны теперь сделают? Отменят им статус футболиста?
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Брэд Либил
ну Калинин это уже совсем фантомные боли 😂
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Гельмут Стой
Спорт вне политики, в Древней Греции, во время проведения Олимпийских игр, воевавшие объявляли перемирие.
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Андрей Федоров
Ответ Никитос Рудых
А причём здесь мы?) наша федерация футбола такой ерундой как УАФ не занимается
Ага
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Андрей Федоров
Ответ Никитос Рудых
А причём здесь мы?) наша федерация футбола такой ерундой как УАФ не занимается
Ну вот и смотреть надо за собой
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Кактус Каким
На украйне их сразу отправят на передовую за такое предательство перемоги
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Никитос Рудых
Ответ Андрей Федоров
то ли дело у нас, да?
А причём здесь мы?) наша федерация футбола такой ерундой как УАФ не занимается
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Arman FCSM
Ответ Greenalem
Конкретно у УАФ видимо нет проблем особых. Проблемы на фронте УАФ не решает. Ну и война как видно не проблема для УАФ, ракеты уже перестали лететь вглубь от фронта (видимо закончились лишние), в футбол можно спокойно играть теперь.
Это называется ИБД
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Ivan Balashov
Ответ f1y 322
Россия страна многонациональная. Почему такие фамилии не могут быть в России?
Могут, конечно. Точно так же, как и в Украине.

Я имел в виду, что делать упор на "не титульность" фамилий, как комментатор выше - не есть хорошо.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Ivan Balashov
Дзюба и Миранчук - тоже не типично российские.
Причём здесь Дзюба и Миранчук.
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Вова Паскаянц
Вот же она ,демократия во всей красе
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OldRedWhite
Ответ Аркадий Аркадич
Нельзя человеку делать выбор! Это никак не укладывается в нормы демократии!
И выбор и выборы - это все от лукавого !
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OldRedWhite
Ответ Maxim Vasnechov
А спортивное гражданство у него какое?
Надо ему в турки переходить !
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Greenalem
Ответ Arman FCSM
У них там других проблем что ли нет?
Конкретно у УАФ видимо нет проблем особых. Проблемы на фронте УАФ не решает. Ну и война как видно не проблема для УАФ, ракеты уже перестали лететь вглубь от фронта (видимо закончились лишние), в футбол можно спокойно играть теперь.
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-3
-3
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OldRedWhite
Ответ goleodor
Тогда нужно и всех хохлов, играющих в Европе вернуть и поставить под ружье и в Бахмут направить
Опять ?
Сколько можно повторять : АРТЕМОВСК !
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Spartakus1984
кому нужны рассмотрение и мнение этой деревни?))Какие же они шуты в своем мини царстве.Этим игрокам пофиг на УАФ а эти заседание устраивают-ахахаххахаа
+6
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f1y 322
Ответ Ivan Balashov
Дзюба и Миранчук - тоже не типично российские.
Россия страна многонациональная. Почему такие фамилии не могут быть в России?
+9
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Gagarin Party
Ответ RED CROCODILE
До, так называемой спецоперации, там никому не было дело кто где играет. А когда буквально стирают города и села в твоей стране, немного неприятно что некоторые твои игроки все еще играют в той стране, которая и начала весь этот пи)
как сказал один человек "нравится, не нравится - терпи моя красавица".
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Ivan Balashov
Ответ Midsommersangen
Ну прям типичные украинские фамилии.
Дзюба и Миранчук - тоже не типично российские.
+6
-12
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goleodor
Тогда нужно и всех хохлов, играющих в Европе вернуть и поставить под ружье и в Бахмут направить
+6
-1
+5
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Gagarin Party
Ответ An Kr
🤣 так стирают города, что в Одессе на атракционе люди застряли пару дней назад. В стране "воюющей" атракционы работают.
атракционы, клубы, рестораны 🙂.
+4
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Евгений Качалков
Ответ Активный smule'нин
Красиво сказано, браво🤣👏👏
Так Камеди Клаб же.
0
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eltempo87
Два украинца - партизанский отряд
Три украинца - партизанский отряд с предателем
+6
-1
+5
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Аркадий Аркадич
Ответ LeNok
Так Калинин сменил гражданство.Чего от него хотят?Человек сделал свой выбор и ничего не требует от УАФ или Украины
Нельзя человеку делать выбор! Это никак не укладывается в нормы демократии!
+14
0
+14
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