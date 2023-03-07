Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства»

Ари поддерживает введение Fan ID в России и хочет видеть такую систему в Бразилии.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки.

Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне – супер.

Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», – сказал бывший нападающий « », « » и сборной России.

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