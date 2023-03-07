Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Ари Краснодар стадионы Fan ID Футбол

Ари поддерживает введение Fan ID в России и хочет видеть такую систему в Бразилии.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки.

Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне – супер.

Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России.

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129 комментариев

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Владимир Молявин
Что за бред он несёт?
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Kirkoroff
Ответ Малик Закиев
Лица Фанатов бразилии с FanID представили?
В топ🤣🤣🤣
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Красно - Синий КОНЬ
В госдуру собрался видимо...
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Михаил Савченко
Ответ chigyr19
Вроде и паспорт есть, интересно за что прогнулся?
Чтоб не отобрали
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Дмитрий Сологубов
Ответ Dan Kennedy
Даже среди наших бразильцев Ари белая ворона. «Низкая посещаемость – это плохо. Люди хотят посмотреть футбол… Жалко, что «Сочи» лишается новых болельщиков из-за Fan ID», – Жоазиньо «Я говорил болельщикам после игры, что без них будет сложно. Мы играли недавно из-за пандемии без фанатов… Это сложно. Я надеюсь, что либо болельщики, либо наше руководство футбола России найдёт какой-то компромисс. Как можно играть без болельщиков? Это же неинтересно», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сочи и новые болельщики звучит как Оксимирон.
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yulay
Ватный ChatGPT работает примерно как мозг Ари
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Илья Савчук
Ответ БляхаджинсКарпина
вот и третий соперник для депутатской гонки Тарасова и Дзюбы
Кучера уже выбыл из гонки?
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Сим Сим
Ари готовый депутат ГД от единой России.
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Илья Савчук
Да выдайте ему уже место в ЕР, лижет за пятерых, такие Деду очень нужны.
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Fox Pyromaniac
Ответ Melnikov1968
Когда бразилец любит наше руководство больше,чем россияне...
Потому что его (руководство) гораздо проще любить издалека.
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Dan Kennedy
Даже среди наших бразильцев Ари белая ворона.

«Низкая посещаемость – это плохо. Люди хотят посмотреть футбол… Жалко, что «Сочи» лишается новых болельщиков из-за Fan ID», – Жоазиньо

«Я говорил болельщикам после игры, что без них будет сложно. Мы играли недавно из-за пандемии без фанатов… Это сложно. Я надеюсь, что либо болельщики, либо наше руководство футбола России найдёт какой-то компромисс. Как можно играть без болельщиков? Это же неинтересно», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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Seventh
Он за пачку печенья любую дичь поддержит?
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Ezra-Matthew Miller
Ответ red hikkikomori
а какие расистские кричалки можно услышать в Бразилии?)и кто их кричит?
Данные Обсерватории расовой дискриминации в футболе показывают, что в последние годы в Бразилии произошел взрыв расизма в отношении спорта.

В 2014 году, когда начался анализ, было зарегистрировано 25 инцидентов. В следующем году количество дел выросло до 36 и достигло своего пика в 2019 году, когда было 70 доносов. В 2020 году пандемия Covid-19 вынудила приостановить спортивные мероприятия на несколько месяцев, и количество случаев заболевания сократилось до 31. Но в 2021 году они снова выросли, достигнув 64 зарегистрированных случаев. Отчет за 2022 год еще не опубликован, но обсерватория уже зафиксировала более 80 жалоб.

Один из самых показательных случаев расизма в бразильском футболе произошел в 2014 году в городе Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Во время матча 1/8 финала Кубка Бразилии между гостями «Сантоса» и хозяевами поля «Гремиу» вратарь «Сантоса» Аранья подвергся расистским атакам со стороны болельщиков «Гремиу». Игра транслировалась по национальному телевидению, и камеры зафиксировали именно тот момент, когда спортсмена назвали «обезьяной».

Эпизод попал в систему спортивного правосудия Бразилии, которая приняла беспрецедентное решение исключить Гремио из соревнований из-за поведения его болельщиков.

В уголовной сфере дело также имело резонанс. Четыре болельщика были привлечены к ответственности за оскорбления на расовой почве, и им запретили посещать матчи команды в течение года. Перед судом они договорились с голкипером Араньей, и дело было прекращено.

В Бразилии преступление расизма было закреплено законом в 1989 году. Согласно закону, дискриминационное и предвзятое поведение, направленное против группы или коллектива, является незаконным. А расовое оскорбление, с другой стороны, связано с обзыванием и оскорблениями с целью посягательства на честь конкретного человека, как, например, в случае с вратарем Араньей.

Выражение расистских оскорблений не предусмотрено законом, но в прошлом месяце президент Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал закон, приравнивающий использование расовых оскорблений к преступлению расизма. Теперь использование расистских оскорблений считается расистским преступлением, которое не подлежит давности и освобождению под залог и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет и штрафом.

«Помимо спортивных санкций, любой акт расизма или дискриминации также будет передан в прокуратуру и органы полиции, чтобы процесс не оставался только в спортивной сфере. Таким образом, правонарушители также наказываются по закону», — сказал президент CBF Родригес.

/Согласно переписи 2010 года, около 8 процентов населения Бразилии идентифицируют себя как чернокожие, и более 40 процентов называют себя «пардо» — историческая категория переписи, которая включает тех, кто определяет себя как «мулатов» («смешанных») или «морено». ("коричневый").

В какой-то момент в Бразилии для обозначения расы использовалось 136 терминов, включая «местика», «миста» и «эскуро».
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Никита Владимирович
Даешь Ари в депутаты!!!
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Dan Kennedy
Ари получил паспорт России, но к сожалению стал не русским, а единоросом.
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SpartakRUS
Ари приспособленец.Думаю ему уже в соц сетях люди написали,что о нем думают.Ждем когда Ари начнет извиняться.И да,в России на трибунах такой дичи как в Бразили не было и до фан айди.
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marchellinos
Ответ chigyr19
Вроде и паспорт есть, интересно за что прогнулся?
Так из-за него и прогнулся имхо
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NIK7478
Контроль фанатов, причем, исключительно футбольных! Сейчас мы наблюдаем некий парадокс: казалось бы фанаты должны поддерживать команду на каждом матче, а они отказываются приходить на стадион (причину пока оставим в стороне). То есть, в приоритете у фанатов отнюдь не футбол, а другие вещи, иначе давно оформили бы FAN-ID, чтобы поддерживать свою команду! Кто-то может что-то возразить?! Сейчас пошли еще спекуляции, что это из-за FAN-ID мало болельщиков на трибунах, типа - падает интерес к футболу.)) Бред полнейший! Не падает. На Спартак в Москве пришло что-то около 4,5 тысяч всего. Да я никогда в жизни не пойду на стадион при минусовой температуре! Смотрю по телеку, также сделало и подавляющее большинство, наверное!
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TiNO
Видимо, всё-таки сильно ему Павлюченко тогда по кумполу настучал
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Melnikov1968
Когда бразилец любит наше руководство больше,чем россияне...
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justbored
Ответ Павел Мельников
И от него наверняка и не ждали, что он останется, Бразилия, все таки, не припомню, чтобы какой-нибудь бразилец на закате карьеры не вернулся в теплый дом )
Вполне естественное желание (любого человека с развитым ощущением корней в общем-то).
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justbored
Ответ Старый дед-пердун
Вот и пусть валит Ари в свою Бразилию и топит там за систему fan id. Правда, его там после цитат крайне «тепло» встретят фанаты футбольных команд
Он в Бразилии и играет. За Атлетико Сеаренсе.
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Борис _____
Ари - это пародийный аккаунт?
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Павел Мельников
Ответ justbored
Ну в том числе, наверное. Но вообще почему бы и не любить искренне, на расстоянии так вовсе.
И от него наверняка и не ждали, что он останется, Бразилия, все таки, не припомню, чтобы какой-нибудь бразилец на закате карьеры не вернулся в теплый дом )
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dimon-sm71
Fan ID головного мозга у него.
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