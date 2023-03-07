Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства»
Ари поддерживает введение Fan ID в России и хочет видеть такую систему в Бразилии.
«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки.
Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне – супер.
Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России.
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«Я говорил болельщикам после игры, что без них будет сложно. Мы играли недавно из-за пандемии без фанатов… Это сложно. Я надеюсь, что либо болельщики, либо наше руководство футбола России найдёт какой-то компромисс. Как можно играть без болельщиков? Это же неинтересно», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 2014 году, когда начался анализ, было зарегистрировано 25 инцидентов. В следующем году количество дел выросло до 36 и достигло своего пика в 2019 году, когда было 70 доносов. В 2020 году пандемия Covid-19 вынудила приостановить спортивные мероприятия на несколько месяцев, и количество случаев заболевания сократилось до 31. Но в 2021 году они снова выросли, достигнув 64 зарегистрированных случаев. Отчет за 2022 год еще не опубликован, но обсерватория уже зафиксировала более 80 жалоб.
Один из самых показательных случаев расизма в бразильском футболе произошел в 2014 году в городе Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Во время матча 1/8 финала Кубка Бразилии между гостями «Сантоса» и хозяевами поля «Гремиу» вратарь «Сантоса» Аранья подвергся расистским атакам со стороны болельщиков «Гремиу». Игра транслировалась по национальному телевидению, и камеры зафиксировали именно тот момент, когда спортсмена назвали «обезьяной».
Эпизод попал в систему спортивного правосудия Бразилии, которая приняла беспрецедентное решение исключить Гремио из соревнований из-за поведения его болельщиков.
В уголовной сфере дело также имело резонанс. Четыре болельщика были привлечены к ответственности за оскорбления на расовой почве, и им запретили посещать матчи команды в течение года. Перед судом они договорились с голкипером Араньей, и дело было прекращено.
В Бразилии преступление расизма было закреплено законом в 1989 году. Согласно закону, дискриминационное и предвзятое поведение, направленное против группы или коллектива, является незаконным. А расовое оскорбление, с другой стороны, связано с обзыванием и оскорблениями с целью посягательства на честь конкретного человека, как, например, в случае с вратарем Араньей.
Выражение расистских оскорблений не предусмотрено законом, но в прошлом месяце президент Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал закон, приравнивающий использование расовых оскорблений к преступлению расизма. Теперь использование расистских оскорблений считается расистским преступлением, которое не подлежит давности и освобождению под залог и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет и штрафом.
«Помимо спортивных санкций, любой акт расизма или дискриминации также будет передан в прокуратуру и органы полиции, чтобы процесс не оставался только в спортивной сфере. Таким образом, правонарушители также наказываются по закону», — сказал президент CBF Родригес.
/Согласно переписи 2010 года, около 8 процентов населения Бразилии идентифицируют себя как чернокожие, и более 40 процентов называют себя «пардо» — историческая категория переписи, которая включает тех, кто определяет себя как «мулатов» («смешанных») или «морено». ("коричневый").
В какой-то момент в Бразилии для обозначения расы использовалось 136 терминов, включая «местика», «миста» и «эскуро».