Только Папуа – Новая Гвинея проголосовала против перехода РФ в Азиатскую федерацию шахмат.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

В феврале делегаты генассамблеи Азиатской федерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в свой состав: 29 стран поддержали решение, 6 воздержались, 1 выступила против.

«Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа – Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан», – рассказал Ткачев.

Исполнительный директор ФШР о переходе в Азию: «Это решение политического руководства тех стран, которые участвовали в голосовании»

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