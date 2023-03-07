Папуа – Новая Гвинея – единственная страна, голосовавшая против вступления России в Азиатскую федерацию шахмат

Теги Политика ФШР Александр Ткачев Шахматы

Только Папуа – Новая Гвинея проголосовала против перехода РФ в Азиатскую федерацию шахмат.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

В феврале делегаты генассамблеи Азиатской федерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в свой состав: 29 стран поддержали решение, 6 воздержались, 1 выступила против.

«Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа – Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан», – рассказал Ткачев.

Исполнительный директор ФШР о переходе в Азию: «Это решение политического руководства тех стран, которые участвовали в голосовании»

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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28 комментариев

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stewiegriffin2
Ответ Arty K.
Ну, раз такая великая страна была против... может, переходить не стоило?((((
А кто для вас великие то? Европу не уважаете, США - никто. Кто для вас ориентир и товарищ то?
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Ник Прост
Просто в Новой Гвинеи наше "да" - ихнее "нет" и наоборот, а вот почему монголы выеживаются - вопрос...
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Леха Гибкий
Ответ justbored
Это называется wishful thinking, или прийняття бажаного за дійсне.
伙计，我不明白你
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justbored
Ответ Леха Гибкий
А где все те комментаторы, что говорили о том мол никто не проголосует за переход России, только иран да сев корею, кококо? Свет наверное снова выключили
Это называется wishful thinking, или прийняття бажаного за дійсне.
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Александр Максаков
Странно, можно было бы ожидать этого от Австралии, но они, видимо, решили выдвинуть вместо себя папуасов.
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С детства за Тяньцзинь Цюаньцзянь!
Ще не вмерла папуасов ни слава ни воля
Ще нам браття людоеды улыбнется доля!

Папуа-Новая Украина одним словом
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Arty K.
Ну, раз такая великая страна была против... может, переходить не стоило?((((
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Леха Гибкий
А где все те комментаторы, что говорили о том мол никто не проголосует за переход России, только иран да сев корею, кококо? Свет наверное снова выключили
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Пользователь Гугла
от монголов не ожидал, разочаровали кочевники
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Superkenguroo
Специальная шахматная операция этим господам
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fewral
Разве они не наши друзья?
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Alexandr Alexandrov
Ответ Serge Vendino
На Новой Гвинее
в Океании, но Индонезия рядом, на том же острове.
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Юрий Костыгин
Забыли папуасы Николая Николаевича(
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Гамарджоба Генацвале
Представил как сидят папуасы в джунглях и в шахматы играют. Проигравшего съедают. Вот такой турнир.Слово "мат" звучит как приговор.
+7
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justbored
Ну у них Карл III монарх же. Происки Британской короны, как обычно.
+3
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Виктор Войнов
А я думал , что бутан это газ ...
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Ola BP
Ответ svft
эти коварные папуасы собаку на этом съели!
Собаку на этом съели корейцы!
+5
-2
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NRNG
А там шахматисты то есть?
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-2
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Alex1104
Ответ Назар Игорь
Эта федерация дала миру около сотни гроссмейстеров.
Эта федерация могла только сожрать сотню-другую гроссмейстеров
+44
-8
+36
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Serge Vendino
Ответ andrej shabanov
это вообще где???
На Новой Гвинее
+4
-1
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Додик Аксель
А что это монголы в юрту спрятались и не голосовали ?
+2
-3
-1
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svft
эти коварные папуасы собаку на этом съели!
+14
-5
+9
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andrej shabanov
это вообще где???
+2
-3
-1
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Iuasamotu
До сих пор обижаются на Миклухо Маклая, видно он там серьёзно накосячил
+38
-8
+30
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aki-man
Конкуренцию заподозрили в россиянах)))
+1
-1
0
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