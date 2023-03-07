СКА проиграл два матча серии 1-го раунда плей-офф во 2-й раз за последние 12 лет
СКА впервые за четыре года проиграл два матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4, 2-2 в серии) в четвертой игре серии.
Питерский клуб во второй раз за последние 12 лет проиграл как минимум два матча в серии первого раунда Кубка Гагарина.
В сезонах-2008/09 и 2009/10 СКА завершал выступления в плей-офф в первом раунде, проиграв «Спартаку» (0-3 в серии) и рижскому «Динамо» (1-3 в серии) соответственно.
Начиная с сезона-2010/11 питерцы проиграли два матча в первом раунде лишь один раз – «Спартаку» в сезоне-2018/19. Серия в итоге завершалась победой СКА (4-2).
Вторым таким случаем стала серия с командой из Беларуси.
Просто гений
Очень редко вижу, когда из-за привозов одного игрока (не вратаря) команда отдает выигранный матч