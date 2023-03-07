СКА проиграл два матча серии 1-го раунда плей-офф во 2-й раз за последние 12 лет

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА впервые за четыре года проиграл два матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4, 2-2 в серии) в четвертой игре серии.

Питерский клуб во второй раз за последние 12 лет проиграл как минимум два матча в серии первого раунда Кубка Гагарина.

В сезонах-2008/09 и 2009/10 СКА завершал выступления в плей-офф в первом раунде, проиграв «Спартаку» (0-3 в серии) и рижскому «Динамо» (1-3 в серии) соответственно.

Начиная с сезона-2010/11 питерцы проиграли два матча в первом раунде лишь один раз – «Спартаку» в сезоне-2018/19. Серия в итоге завершалась победой СКА (4-2).

Вторым таким случаем стала серия с командой из Беларуси.

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16 комментариев

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badr
Ответ amadeus_amadeus
Никишин - лучший форвард Минска в этом ПО!) Просто гений Очень редко вижу, когда из-за привозов одного игрока (не вратаря) команда отдает выигранный матч
Зато какую классную шайбу он забросил в прошлом матче.
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Lanzar
Ответ Дурачок
Ромка сегодня вечером ещё 100 матчей в записи посмотрит - и всё поправит!
Он просто не знал, что 800 это для регулярки, а для плей-офф 1000 нужна.
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Shamarin
Всё-таки в плей-офф куча случайностей играет огромную роль. Два рикошета и всё. У Динамо - класс заметно ниже, но когда у них получается включать кураж то силы выравниваются.
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Раменки за Динамо
Просто Минск старается оттянуть свой конец.
+1
-3
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Кавабунга Шреддоголовый
Система Йозе Марино дает сбои
+3
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стакан морса
Ждём комментариев special one
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4ndzhkv
Пора возвращать славные традиции вылета в первом раунде!
+4
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dimon 2.0
Ответ voka25
СКА ужасно играл, за 4 минуты в большинстве не мог в чужую штрафную войти. Динамовцы выиграли по делу.
мой тренер по плаванию в таких случаях говорил "гоняли волны". первые два периода миллионеры из питера показывали нам хокейный балет. парни, вы че в минск приезжали ??? поесть драникофф ??
+4
-3
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amadeus_amadeus
Никишин - лучший форвард Минска в этом ПО!)
Просто гений
Очень редко вижу, когда из-за привозов одного игрока (не вратаря) команда отдает выигранный матч
+1
0
+1
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voka25
СКА ужасно играл, за 4 минуты в большинстве не мог в чужую штрафную войти. Динамовцы выиграли по делу.
+13
-2
+11
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Дурачок
Ромка сегодня вечером ещё 100 матчей в записи посмотрит - и всё поправит!
+14
0
+14
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Михаил Вагин
Ответ Combat761 Mordovin
В Беларуси сегодня смотреть хоккей было очень интересно )))))))))
ну в смысле пишут об этом зачем
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Combat761 Mordovin
Ответ Михаил Вагин
Да такие события сплошь и рядом сейчас. Вчера ЦСКА. Куча никому не интересных событий
В Беларуси сегодня смотреть хоккей было очень интересно )))))))))
+3
-2
+1
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Михаил Вагин
Да такие события сплошь и рядом сейчас. Вчера ЦСКА. Куча никому не интересных событий
0
0
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Maksmen1995
По системе Йозе Марино)
+6
-2
+4
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J-12
Ротен думает это Канада, а на деле Динамо Минск это практически молодёжная сб Беларуси
+17
-2
+15
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