Кормишин о Турции: «Люди там каждый вечер сидят в кафе, расслабляются, общаются. Там живут, у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный»
Форвард Владислав Кормишин рассказал о контрасте жизни в Турции и России.
– Турецкий футбол в четвертом дивизионе – это вообще что?
– Полный восторг! В Турции любят футбол, на матчи подобного уровня ходит по 5000 человек, иногда больше.
Когда мы выиграли лигу и ее регулярный чемпионат, у нас оставался плей-офф. Нам попалась команда, которая уже вылетела – так вот ее фанаты забросали наш автобус камнями, разбили стекло. Полиция уводила нас после игры в подтрибунку, прикрывая щитами, потому что отовсюду летели бутылки, монеты, что угодно. И это далеко не высшая лига!
Хотя у нас в России наверняка спросят, что это за уровень футбола, где он играет? Ну, вы уедьте сначала, а потом делайте выводы.
– Главное впечатление от Турции?
– Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу. От Турции остались исключительно приятные впечатления.
Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются. Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный, – сказал воспитанник «Чертаново», выступавший также в низших лигах Латвии, Казахстана, Кыргызстана, в чемпионате Мальдивских островов и Руанды.
Тяжелый город для жизни - очень много людей, турецкий непривычный язык, а с англ проблемы, очень очень мало парков и так далее. Измир, южное побережье мне понравились намного больше и наверно даже в Анталье жить приятнее
Но турки действительно более счастливые чтоли по сравнению с россиянами, в Стамбуле намного больше улыбающихся людей чем в Москве, в Измире чем а Питере, хотя точно не богаче чем РФ
Про забитые кофейни - правда, не помню когда видел в Москве перманентные очереди в кофейни например, а питье чая так вообще везде и в любое время
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
Тут вообще людей нету
Только деревенские мудаки
Вы-то лучше
Рабы в комментах всем довольны. Ну нам еще гайки закрутят, поздравляю!
Основных идей там было три:
1. Посещаемость вернулась к прежним уровням примерно за 3-4 года. Частично поменялся состав зрителей на трибунах. Форма бойкота на посещение матчей не сработала - аналог FAN ID не отменили.
2. Если раньше фанаты креативно выпускали пар в чаше стадиона, сами по себе являясь частью футбольного шоу, то сейчас они это делают за пределами стадиона в более жестких и криминальных формах.
3. Даже при наличии Passolig иногда на стадионах всё равно случается вакханалия, потому как данный инструмент защищает только от рецидивистов, но один (первый и последний ) раз любой болельщик (или целый сектор) может устроить совершеннейшую дичь.