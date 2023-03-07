Кормишин о Турции: «Люди там каждый вечер сидят в кафе, расслабляются, общаются. Там живут, у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный»

Форвард Владислав Кормишин рассказал о контрасте жизни в Турции и России.

– Турецкий футбол в четвертом дивизионе – это вообще что?

– Полный восторг! В Турции любят футбол, на матчи подобного уровня ходит по 5000 человек, иногда больше.

Когда мы выиграли лигу и ее регулярный чемпионат, у нас оставался плей-офф. Нам попалась команда, которая уже вылетела – так вот ее фанаты забросали наш автобус камнями, разбили стекло. Полиция уводила нас после игры в подтрибунку, прикрывая щитами, потому что отовсюду летели бутылки, монеты, что угодно. И это далеко не высшая лига!

Хотя у нас в России наверняка спросят, что это за уровень футбола, где он играет? Ну, вы уедьте сначала, а потом делайте выводы.

– Главное впечатление от Турции?

– Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу. От Турции остались исключительно приятные впечатления.

Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются. Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный, – сказал воспитанник «Чертаново», выступавший также в низших лигах Латвии, Казахстана, Кыргызстана, в чемпионате Мальдивских островов и Руанды.