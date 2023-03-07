Кормишин о Турции: «Люди там каждый вечер сидят в кафе, расслабляются, общаются. Там живут, у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный»

Теги Владислав Кормишин Чемпионат.com Футбол

Форвард Владислав Кормишин рассказал о контрасте жизни в Турции и России.

– Турецкий футбол в четвертом дивизионе – это вообще что?

– Полный восторг! В Турции любят футбол, на матчи подобного уровня ходит по 5000 человек, иногда больше.

Когда мы выиграли лигу и ее регулярный чемпионат, у нас оставался плей-офф. Нам попалась команда, которая уже вылетела – так вот ее фанаты забросали наш автобус камнями, разбили стекло. Полиция уводила нас после игры в подтрибунку, прикрывая щитами, потому что отовсюду летели бутылки, монеты, что угодно. И это далеко не высшая лига!

Хотя у нас в России наверняка спросят, что это за уровень футбола, где он играет? Ну, вы уедьте сначала, а потом делайте выводы.

– Главное впечатление от Турции?

– Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу. От Турции остались исключительно приятные впечатления.

Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются. Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный, – сказал воспитанник «Чертаново», выступавший также в низших лигах Латвии, Казахстана, Кыргызстана, в чемпионате Мальдивских островов и Руанды.

101 комментарий

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Vasiliy S
Год жил в Стамбуле
Тяжелый город для жизни - очень много людей, турецкий непривычный язык, а с англ проблемы, очень очень мало парков и так далее. Измир, южное побережье мне понравились намного больше и наверно даже в Анталье жить приятнее

Но турки действительно более счастливые чтоли по сравнению с россиянами, в Стамбуле намного больше улыбающихся людей чем в Москве, в Измире чем а Питере, хотя точно не богаче чем РФ
Про забитые кофейни - правда, не помню когда видел в Москве перманентные очереди в кофейни например, а питье чая так вообще везде и в любое время
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⚽️Juventini⚽️
Ответ rospierdolator
Если ты плохо живешь, это твои проблемы. Работай лучше, а не в интернете сиди.
Я за себя ничего не говорил . Я не живу принципом думать только о себе , лишь бы у меня были деньги а вокруг пусть огнём все горит . С такими принципами как у тебя обычно как получится заработать почему то сваливают с деньгами куда то заграницу ,
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Stas Nadtochy
Ответ BeastI666I
комменты читаешь. сборище неграмотных... ЧТобы увроень жизни повышался нужно выражать недовольсвто! требовать и требовать! Рабы в комментах всем довольны. Ну нам еще гайки закрутят, поздравляю!
а ты выражаешь? (с дивана в комменты строчить не считается)
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tolstiy
другой климат, куча туристов....
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cirocdiamond
смех
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Катя СПб
Ответ BeastI666I
так и я говорю, что заграница иная планета. люди расслабленные, улыбаются, живут. а у нас мордор... но нет же. 70% не имели никогда загранпаспорта и верят пропаганде ))))
Ну Кубе везде улыбки, танцы, смех. Вот это там уровень.
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Stas Nadtochy
Ответ Corde Fidelium
У меня очень плохие впечатления про Турцию. Читал про обман на каждом шаге, но в Антальи в аэропорту сам убедился в этом. Чувак в макдональдсе пару евро сдачу недодал, крохоборства одно в вашей Турции.
а в рфии с тобой прям такого никогда не происходило)) вот прям вобще ни в одном аспекте жизни :DDD
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камикадзе
Ответ Деметрио
Вот в этом и живем. Идиотические крайности. С одной стороны - соловьевы, терюшковы-терешковы, с другой - эти выкормыши дудей с россказнями про "выживающих россиян" и процветающий запад.
👍🏻
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BeastI666I
Ответ Paul Spolnikov
Чтобы уровень жизни повышался не требовать, а работать нужно
нет. в колхозе больше всех работала лошадь, а председателем так и не стала.
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Pigmalion
Ответ зак
а надеюсь тебе тоже не десять лет, но есть рост зарплат, но тебе откуда знать, ты сравни цены и зарплаты в РФ и Турции, будешь удивлён, как пони на день рождения..
Разница все равно не в пользу Турции будет.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
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Dolphin Alex
"Я бы не рекомендовал вслух произносить такие вещи. Это очень нестабильно с твоей стороны" (с)
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⚽️Juventini⚽️
Ответ Corde Fidelium
Но я не знаю как у Вас в соседней стране, но в России все не так плачевно. Помойку в зеркале ищи.
Я в этой соседней стране никогда в жизни не был .за то по своей стране много где был и за границей тоже . И считаю что в России люди заслуживают более достойную жизнь . Но из-за таких помоечников как ты врядли что получится . Потому что для тебя тут нормально а за остальных не думаешь . Лишь бы мне было хорошо ?!
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зак
Ответ goonerfromRussia
Боже! Я надеюсь, что тебе 10 лет. Если ты старше и не понимаешь как инфляция влияет на обыденную жизнь, то у меня для тебя плохие новости
а надеюсь тебе тоже не десять лет, но есть рост зарплат, но тебе откуда знать, ты сравни цены и зарплаты в РФ и Турции, будешь удивлён, как пони на день рождения..
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Corde Fidelium
У меня очень плохие впечатления про Турцию. Читал про обман на каждом шаге, но в Антальи в аэропорту сам убедился в этом. Чувак в макдональдсе пару евро сдачу недодал, крохоборства одно в вашей Турции.
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White Bone
Походу камнем ему все таки по голове прилетело ))
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Юрий Суетин
Приезжаешь в Тверь, Ростов-н-Д, да даже Торжок - везде кафешки и бары забиты. Про Мск, Питер, Казань вообще молчу. О чем этот товарищ вообще?
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зак
Как вобще можно сравнить Турков и Русских, это сравнить мерседес и жигули..
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Paul Spolnikov
Ответ BeastI666I
комменты читаешь. сборище неграмотных... ЧТобы увроень жизни повышался нужно выражать недовольсвто! требовать и требовать! Рабы в комментах всем довольны. Ну нам еще гайки закрутят, поздравляю!
Чтобы уровень жизни повышался не требовать, а работать нужно
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Pavelaznaurov
В Греции тоже самое,пьют кофе,шутят,смех кругом, все трезвые…в России по другому,нет расслабленности ,люди настороженно ведут себя….если трезвые….
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Сергей Анохин
Ответ Мадрид наказывает!
Кому ты это пишешь? Здесь сидит или Москва-Питер или деревенская вата, которая туда переехала и забыла как срать ходили в деревянный сортир во дворе.
Да
Тут вообще людей нету
Только деревенские мудаки
Вы-то лучше
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BeastI666I
комменты читаешь. сборище неграмотных... ЧТобы увроень жизни повышался нужно выражать недовольсвто! требовать и требовать!
Рабы в комментах всем довольны. Ну нам еще гайки закрутят, поздравляю!
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ws357
Ответ goonerfromRussia
АХхаха) Бывал в Тунисе, там тоже кафешки забиты, даже днём, даже в будни. Мужик общаются, кофе пьют, кальяны курят - это называется безработица!
Такое есть во многих странах где люди не любят работать)
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GloryReal
Дык везде кафешки и рестораны по вечерам битком набиты. А не только в Москве и константинополе.
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rospierdolator
Ответ Дмитрий Хорошев
это где у вас? В РФ макдональдсов нет)
ну харош))))
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Злодей Спб
Насколько я помню на спортсе был материал про FAN ID в Турции.

Основных идей там было три:

1. Посещаемость вернулась к прежним уровням примерно за 3-4 года. Частично поменялся состав зрителей на трибунах. Форма бойкота на посещение матчей не сработала - аналог FAN ID не отменили.

2. Если раньше фанаты креативно выпускали пар в чаше стадиона, сами по себе являясь частью футбольного шоу, то сейчас они это делают за пределами стадиона в более жестких и криминальных формах.

3. Даже при наличии Passolig иногда на стадионах всё равно случается вакханалия, потому как данный инструмент защищает только от рецидивистов, но один (первый и последний ) раз любой болельщик (или целый сектор) может устроить совершеннейшую дичь.
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