Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», минское «Динамо» против СКА
«Адмирал» примет «Салават Юлаев» в 4-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях, «Локомотив» с «Витязем», СКА – с минским «Динамо».
1-й раунд
- Дата проведения
- 7 марта, 12.30, «Фетисов Арена»
Счет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 7 марта, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Счет в серии – 1-2
- Дата проведения
- 7 марта, 19.30, «Балашиха-Арена»
Счет в серии – 1-2
- Дата проведения
- 7 марта, 19.30, «Арена-Минск»
Счет в серии – 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сегодня обязаны выигрывать! По игре выглядели лучше, поэтому обязаны проходить Адмирал. Да, уже не выйдет сделать это быстро, но всё же проходить дальше надо!
Вперёд Уфа!!!!
Только победы нашим ребятам!!!!