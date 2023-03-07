Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», минское «Динамо» против СКА

« » примет « » в 4-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

« » сыграет с « » в гостях, « » с « », – с минским « ».

1-й раунд

Счет в серии – 2-1

Счет в серии – 1-2

Счет в серии – 1-2

Счет в серии – 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина