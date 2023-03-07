Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», минское «Динамо» против СКА

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив СКА Витязь результаты Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

«Адмирал» примет «Салават Юлаев» в 4-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях, «Локомотив» с «Витязем», СКА – с минским «Динамо». 

Кубок Гагарина

1-й раунд

Адмирал – Салават Юлаев
Дата проведения
7 марта, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-1

Нефтехимик – Ак Барс
Дата проведения
7 марта, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-2

Витязь – Локомотив
Дата проведения
7 марта, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-2

Динамо Минск – СКА
Дата проведения
7 марта, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

12 комментариев

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Игорь Климов
Адмирал победы!
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Xell
Ответ йозе марино
надеюсь сегодня СЮ потопят Адмирал 😈
Адмирал Нахимов победит снова))
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mifdamir@icloud.com
Тамбиев поручил своим подопечным играть первым номером.
0
0
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JIEOMEC
у Салавата будет огненный первый период, затем два периода тягомотины. От результата первого периода и будет складываться итог матча
+1
-1
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Линар Нуртдинов
Салават Юлаев 🇧🇷💚
+3
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Xell
Адмирал сделает Салат)
+5
-4
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REK 66
За Локомотив ! Сыграть также уверенно, как и второй матч !
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йозе марино
надеюсь сегодня СЮ потопят Адмирал 😈
+6
-4
+2
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guizzy
Удачи Салавату!
Сегодня обязаны выигрывать! По игре выглядели лучше, поэтому обязаны проходить Адмирал. Да, уже не выйдет сделать это быстро, но всё же проходить дальше надо!
+3
-3
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Руслан Ильясов
Вперёд Салават!!!!
Вперёд Уфа!!!!
Только победы нашим ребятам!!!!
+3
-3
0
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Сергей Левченко
вот настал час икс для Козлова и его банды.с 1-3 выбраться будет нереально
+4
-2
+2
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Не упустивший свой шанс.
За Салават!!! Удачи!!! ✊💪
+4
-5
-1
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