Тутберидзе о том, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского: «Я заболела»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе объяснила, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского.

– Почему вы не были на вручении государственных наград?

– Я заболела.

– Будете получать в каком-то особом порядке?

– Нет, думаю, когда будет следующее награждение, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Этери Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского

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59 комментариев

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Ir_rish
Ответ Viks
«Я заболела», да, воспалением хитрости.
Ну да. И что?
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Maturmalai
Ответ Иван Меняйло
Воспаление хитрости
Острая аллергия. На награждающих.
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Анна Лисина
Ответ Габриэла
Вчера я была здорова. Сегодня пришла с работы с температурой 37.8.
Ага.. Я тоже с гриппом на днях свалилась. Прекрасно чувствовала себя днем, вечером резко темп до 39..Через неделю у мужа такая же история.
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Lapo Elkann
Ответ Анна Беляева
Теперь у Саши такое же пальто от Луи Виттон, стало не комильфо задевать эту тему.
Не знала .
Интересно, какое пальто выбрали " чудесатые " ?
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Е...С
Тутберидзе уже как свое отношение не показала, а ее все награждают и награждают.
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Inna Iyhmina
Ответ Gemma157
именно вот это признак скорее хитрости, нежели ума. а это разные вещи)
Хитрая, умная, а главное не пресмыкается. перед властью как Рудковские.
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vanessa2021
Спортс, не тормозите, выложите фотку как болеет Тутберидзе.!

Красивая Этери лежит в красивом костюме, на красивом диване, с красивыми собачками. Но с грустным лицом)))
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Viks
«Я заболела», да, воспалением хитрости.
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Анна Беляева
Ответ Lapo Elkann
Что то в последнее время про пальто не пишут. Наверное купили себе копии пальто Тутберидзе , красуются в них и больше не завидуют.
Теперь у Саши такое же пальто от Луи Виттон, стало не комильфо задевать эту тему.
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Lapo Elkann
Ответ Анна Беляева
И еще полтыщщи комментов в студию! "Патриоты" переквалифицируются в срочном порядке в терапевтов!
Что то в последнее время про пальто не пишут.
Наверное купили себе копии пальто Тутберидзе , красуются в них и больше не завидуют.
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Любитель_ФК
И чего только не понаписали по этой теме, чего только не на придумывали. Не дает Тутберидзе покоя своим "поклонникам", при одном ее упоминание в их мозгу закипает, бедняги и главное не понимают , насколько они моськи, лающие на слона.
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Tanzoli*
Ответ Габриэла
Вчера я была здорова. Сегодня пришла с работы с температурой 37.8.
Вы не понимаете, это другое)))
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Любимоефигурное
Судя по комментам, здесь на каждые 10 человек - 9 личные врачи Этери и лучше всех знают, болеет она или нет!
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Анна Беляева
Ответ *** Monik ***
Ну так она не себя бережет, а наше главное лицо государства 😌 Вдруг заразит, а ему болеть ну никак нельзя, столько дел, столько забот … Настоящая патриотка наша Этери Георгиевна 😌
Ага, все эти люди, оравшие, как Костомаров мог ходить кататься в шоу, он же всех заражал, требуют от чихающей Тутберидзе прийти и обкашлять Чаковскую и Винер - между прочим, крайне немолодых женщин, скорее всего, с не самым сильным иммунитетом.
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Irina037
Я так и подумала
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Gemma157
Ответ Анна Беляева
Хрустальная ведьма, естественно. заболеть не может. Не по чину темным силам грипповать.
если бы она простудилась в любое другое время, то в это было бы легко поверить. а так начинают терзать смутные сомнения..)
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Tanzoli*
Ответ Vladimir Arutin
Врет .Трусова врала ,она тоже врет .
Трусова тоже испугалась санкций и не пришла на награждение? Это вроде про Щербакову местные инсайдеры писали, мол, на встречу с президентом не пошла, чтобы не светиться. Или это уже про всех?)))
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Lapo Elkann
Ответ Vladimir Arutin
Врет .Трусова врала ,она тоже врет .
дУМАЕТЕ , завтра Тутберижзе будет выступать в шоу у Рудковских ?
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Любимоефигурное
Ответ EuhenioV
Какие же смешные хейтеры.Нашли долгожданный повод и плотину накопленного негатива прорвало.Как вы живёте с этим?Этери же здоровья и стабильности,нас не догонят,пусть даже зубы свои в порошок сотрут.
Ну да, все могут болеть и только Этери болеть нельзя! Здоровья, здоровья и железных нервов)
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lyubov61
Ответ Анна Беляева
Она ж в отличие от вас не просиживает столько перед монитором, строча комменты, с чего бы вам иметь одинаковые болячки?
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Клопс
А где орден то вручали, в кремле? Если да, то понятно почему она не приехала, она в США ездит каждые выходные какой кремль, нельзя
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Наталья Капралова
Значит уверена, что будет ещё орден, и заберёт оба сразу)
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Maturmalai
Ответ Додик Аксель
Этери Георгиевна, выздоравливайте. Завтра можно принять бокал "кахетинского лекарства" для прекрасного настроения и самочувствия.
Чачу бокалами пить? Сурово!
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Tanzoli*
Ответ Анна Беляева
Щас будет еще 500+ комментов, почему Тутберидзе не имеет права и физической возможности болеть.
Уже))) уже поставили диагноз: воспаление хитрости))
Вспоминает анекдот про Фрейда, что иногда банан это просто банан)))
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lyubov61
Ответ Jessi
Все как и писала Родина )
Да, она напишет))))
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