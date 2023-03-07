Тутберидзе о том, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского: «Я заболела»
Этери Тутберидзе объяснила, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского.
– Почему вы не были на вручении государственных наград?
– Я заболела.
– Будете получать в каком-то особом порядке?
– Нет, думаю, когда будет следующее награждение, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Этери Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского
Интересно, какое пальто выбрали " чудесатые " ?
Красивая Этери лежит в красивом костюме, на красивом диване, с красивыми собачками. Но с грустным лицом)))
Наверное купили себе копии пальто Тутберидзе , красуются в них и больше не завидуют.
Вспоминает анекдот про Фрейда, что иногда банан это просто банан)))