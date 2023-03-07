Тутберидзе о том, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского: «Я заболела»

Этери Тутберидзе объяснила, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского.

– Почему вы не были на вручении государственных наград?

– Я заболела.

– Будете получать в каком-то особом порядке?

– Нет, думаю, когда будет следующее награждение, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Этери Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского