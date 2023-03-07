«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче

« » одержал волевую победу над (4:2) в матче Кубка Гагарина.

К 22-й минуте игры команда тренера Олега Леонтьева уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

« » сравнял счет благодаря голам и Семена Кизимова.

Решающую шайбу забросил .

Счет в серии сравнялся – 2-2.

Пятый матч серии состоится 9 марта в Казани.