«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче
«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче Кубка Гагарина.
К 22-й минуте игры команда тренера Олега Леонтьева уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Рауля Якупова и Семена Кизимова.
Решающую шайбу забросил Евгений Митякин.
Счет в серии сравнялся – 2-2.
Пятый матч серии состоится 9 марта в Казани.
P.S. : впечатлила конечно легенда Вегаса в 4 голе…🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Слов нет , вся команда показывает отличный хоккей .ЛЕОНТЬЕВ ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ!!!!!!!!