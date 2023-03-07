«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Евгений Митякин Рауль Якупов Хоккей

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче Кубка Гагарина.

К 22-й минуте игры команда тренера Олега Леонтьева уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Рауля Якупова и Семена Кизимова.

Решающую шайбу забросил Евгений Митякин.

Счет в серии сравнялся – 2-2.

Пятый матч серии состоится 9 марта в Казани.

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21 комментарий

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Rais Kabirov
А может АК барс напугала игра с Адмиралом во втором туре(шутка)
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Раиль Бикбулатов
Ответ Roman_53
нужн пройтись по старым новостям где 🤡 рассказывали про договорняки и 4:0
Фонбет рулит,4-3 барсы возьмут
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татарин Казанский
Ответ Эд..19
После того, как АБ бездарно разбазарил 5-минутное большинство, стало понятно, что вряд ли получится выиграть (( Отжимайтесь теперь, делайте выводы после хорошего щелчка по носу. И удачи послезавтра !
Да тоже сразу заметил, что сегодня парни играть не хотят. Ну вообще игры не было и страсти игроков, как до этого. Мёртвый матч для Барсов, а НХ красавцы воспользовались этим.
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TOR-NN
Нефть с победой! Молодцы!!👏🏼👏🏼👏🏼 на характере могут пройти АБ.
P.S. : впечатлила конечно легенда Вегаса в 4 голе…🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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ruslanych
Сто лет не смотрел игры барсов, кроме как с сю, ну все по делу, хорошо по носу щелкнули им. Сколько экспертов отдавали максимум одну игру Нефтехимику, а вот уже две взяли. Так держать, соседи))
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Сергей Галынский
Как бы ПО не закончилось: спасибо Севе, Нефти и Адмиралу за битву
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Евгений Бачин
Поздравляю Нижнекамск с Красивой победой!!!)) так держать!!! (болельщик Авангарда)
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Roman_53
Ответ Олег Карпов
но ведь здешние комментаторы писали,что нефть ляжет,как же так?
нужн пройтись по старым новостям где 🤡 рассказывали про договорняки и 4:0
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Олег Карпов
но ведь здешние комментаторы писали,что нефть ляжет,как же так?
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grek087
Включил при счёте 0:2 и попал на этот красивый камбэк. Ожидал борьбы до конца. Теперь с этой уверенностью в себе в Казань и прямо сейчас мне сложно сказать кто там очевидный фаворит. У Ак Барса может что-то щёлкнуть в головах тренеров и игроков, и образец начала сезона легко может явиться снова. Сегодня что-то уже промелькнуло… Нефтехимик с победой! Красавцы!
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grek087
Включил при счёте 0:2 и попал на этот красивый камбэк. Ожидал борьбы до конца. Теперь с этой уверенностью в себе в Казань и прямо сейчас мне сложно сказать кто там очевидный фаворит. У Ак Барса может что-то щёлкнуть в головах тренеров и игроков, и образец начала сезона легко может явиться снова. Сегодня что-то уже промелькнуло… Нефтехимик с победой! Красавцы!
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Alli
Победа абсолютно по делу, Нефтехим Арена еще пошумит!
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el shaarawy92
У дедов типа Шипачева, Радулова уже песок сыпется. Можно было впринципе и Зарипова выпускать, в такой медленной игре АБ он бы картины не испортил
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Ильнур Хасанов
Все по плану. Шоу должно приносить доход. АБ все равно сильнее.
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Tina
Ответ Антон Черноножкин
ну красавцы, ну бойцы💪💪💪💪
Нисколько не умоляю победу НХ , но если чесно Барсы сегодня просто не играли, от слова совсем.. Удивляюсь как они ещё две шайбы забили...
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vital55rus
Хорошая волевая победа!
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Олег
Вот тебе и андердог ,Красавчики молодчики
Слов нет , вся команда показывает отличный хоккей .ЛЕОНТЬЕВ ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ!!!!!!!!
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Эд..19
После того, как АБ бездарно разбазарил 5-минутное большинство, стало понятно, что вряд ли получится выиграть (( Отжимайтесь теперь, делайте выводы после хорошего щелчка по носу. И удачи послезавтра !
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Марат Шарифуллин
да, все по делу.
+4
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ildaron017
Заслуженно и по делу, бездарнейшая игра ак барса, какие же медленные они были сегодня, утёрли нос капитально Барсикам, то ли ещё будет…
+7
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Антон Черноножкин
ну красавцы, ну бойцы💪💪💪💪
+13
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