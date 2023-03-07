Вяльбе о переходах: «Если один из членов сборной России решит, что хочет уехать, я никому не подпишу такую бумагу»
Елена Вяльбе объяснила свою позицию по переходам российских лыжников в другие сборные.
«На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться.
Эта процедура всем известна: сначала должны две страны между собой договориться, потом пишут бумагу в FIS (Международную федерацию лыжного спорта – Sports.ru), FIS должен это принять и поставить код не российский, а другой страны.
Что касается детей, ситуации бывают разные. Возможно, родители могут куда-то уезжать. Здесь уже вряд ли будет препятствие с моей стороны.
Но никто не обращался. Сейчас одно единственное заявление от белорусской спортсменки, которая решила сменить гражданство на российское. К весне соглашение между Россией и Беларусью подпишем и отправим в FIS. Это Кириллова, никаких секретов нет. Она в свое время уезжала из России, теперь решила вернуться», – рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Всё развитие этого человека, как спортсмена (да и не только), оплачено налогами его родителей, а зачастую ещё и дополнительно родителями напрямую. Сколько можно разгонять эту мульку про "государство вложилось"? У государства нет своих денег - есть деньги налогоплательщиков, а мы платим в виде налогов, на секундочку, как минимум, 60% своих доходов.
Поэтому если кому этот человек и должен, то только своим родителям. И насколько мне известно, Вяльбе никому из лыжной сборной матерью не является.
И я вот тоже, работая в частной компании, все СНГ облетал
Надо возвращать было при увольнении?
Меня, которого тащили вверх только родители и человека ,которого тащили и родители, и государство - хорошая мысль.
так то свобода передвижения одно из базисных аксиом жизни свободного человека
а ведь любому спортсмену ,кто захочет уйти из сборной России будет достаточно об этом заявить и все федерации сразу же оформят это без каких либо вялбиных подписей
Захотят - переедут и найдут за кого выступать