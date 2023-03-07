Вяльбе о переходах: «Если один из членов сборной России решит, что хочет уехать, я никому не подпишу такую бумагу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе сборная Беларуси жен Анастасия Кириллова Лыжи

Елена Вяльбе объяснила свою позицию по переходам российских лыжников в другие сборные.

«На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться.

Эта процедура всем известна: сначала должны две страны между собой договориться, потом пишут бумагу в FIS (Международную федерацию лыжного спорта – Sports.ru), FIS должен это принять и поставить код не российский, а другой страны.

Что касается детей, ситуации бывают разные. Возможно, родители могут куда-то уезжать. Здесь уже вряд ли будет препятствие с моей стороны.

Но никто не обращался. Сейчас одно единственное заявление от белорусской спортсменки, которая решила сменить гражданство на российское. К весне соглашение между Россией и Беларусью подпишем и отправим в FIS. Это Кириллова, никаких секретов нет. Она в свое время уезжала из России, теперь решила вернуться», – рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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23 комментария

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алексей любовь
Да кто спрашивать будет)
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TeRex
Ответ Франческо Тотти
В чем рабство?) Человека воспитали, вложили деньги, хотят и отдачи. Отдача в данном случае - компенсация и договор между 2 федерациями, которая отдает и которая принимает спортсмена.
Кто в него деньги вложил? Вяльбе?
Всё развитие этого человека, как спортсмена (да и не только), оплачено налогами его родителей, а зачастую ещё и дополнительно родителями напрямую. Сколько можно разгонять эту мульку про "государство вложилось"? У государства нет своих денег - есть деньги налогоплательщиков, а мы платим в виде налогов, на секундочку, как минимум, 60% своих доходов.
Поэтому если кому этот человек и должен, то только своим родителям. И насколько мне известно, Вяльбе никому из лыжной сборной матерью не является.
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SadButTrue
Ответ Orion_17
Комментарий удален модератором
Ой, мое любимое про "американскую" ельцинскую конституцию! И какая же из глав там "американская"? Уж не та ли, где про свободу слова, права человека, запрет цензуры? Ох уж эти мерзкие чуждые нам нравы.
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Vasiliy S
Ответ Франческо Тотти
Сравнить меня, человека, который пришел работать за зарплату, после многих курсов школы/университета/какой-то иной работы и спортсмена, который в России чисто на бюджете, которому государство оплачивает сборы/инвентарь/поездки на соревнования/врачей - очень сильно! Меня, которого тащили вверх только родители и человека ,которого тащили и родители, и государство - хорошая мысль.
Спортсмен не на бюджете - спортсмен на зарплате
И я вот тоже, работая в частной компании, все СНГ облетал
Надо возвращать было при увольнении?
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Alexshara
учебник истории ей дайте (пока не переписали) пусть прочтёт про 1861г
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За депутата ТерюшкоВа
Ответ Vasiliy S
Я так понимаю, когда вы приходите работать младшим специалистом в компанию, вырастаете там до старшего, потом увольняетесь, то возвращаете все деньги?
Ну тот, для кого Родину предать, это как из одной компании в другую перейти, понятно ничего не возвращает. Но нормальные люди понимают разницу между увольнением и переходом в другую сборную.
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Франческо Тотти
Ответ Vasiliy S
Я так понимаю, когда вы приходите работать младшим специалистом в компанию, вырастаете там до старшего, потом увольняетесь, то возвращаете все деньги?
Сравнить меня, человека, который пришел работать за зарплату, после многих курсов школы/университета/какой-то иной работы и спортсмена, который в России чисто на бюджете, которому государство оплачивает сборы/инвентарь/поездки на соревнования/врачей - очень сильно!
Меня, которого тащили вверх только родители и человека ,которого тащили и родители, и государство - хорошая мысль.
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Alexander Shibaev
Ответ Orion_17
Комментарий удален модератором
ну предложите другой вариант. То есть Конституция не гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства?
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Alexshara
Ответ Orion_17
Комментарий удален модератором
на что исправить? давай конкретно, напиши вариант
так то свобода передвижения одно из базисных аксиом жизни свободного человека
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SadButTrue
Ответ Франческо Тотти
В чем рабство?) Человека воспитали, вложили деньги, хотят и отдачи. Отдача в данном случае - компенсация и договор между 2 федерациями, которая отдает и которая принимает спортсмена.
Ну как к собаке в общем отношение или к скотине. Об этом и речь.
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Irina Kistler
пусть не подписывает, только сначала ознакомиться с международными правилами: макс 2 года дисквалиикации и ничей подписи не нужно!
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За депутата ТерюшкоВа
Молодец Вяльбе, так и надо. Страна спортсменов вырастила, воспитала, лучшими в мире сделала, а они готовы ее на джинсы и айфон променять, и «чемпионаты мира» липовые. Благо у нас таких нет, все патриоты, как Саша Большунов.
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SadButTrue
Ответ Ебздрогыч
Какое-то узаконенное рабство. Ну, Вяльбе не привыкать, она по мировоззрению как раз из 19 века, причем первой половины
Крепостное право же. Барыня своих холопов к иноверцам не отпустит! Главная скрепа страны, согласно мнению председателя Конституционного Суда РФ.
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Vasiliy S
Ответ Франческо Тотти
В чем рабство?) Человека воспитали, вложили деньги, хотят и отдачи. Отдача в данном случае - компенсация и договор между 2 федерациями, которая отдает и которая принимает спортсмена.
Я так понимаю, когда вы приходите работать младшим специалистом в компанию, вырастаете там до старшего, потом увольняетесь, то возвращаете все деньги?
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Orion_17
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
когда ей подтерлись в 2020 году, она стала неактуальна
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Григ77
во как возомнила )
а ведь любому спортсмену ,кто захочет уйти из сборной России будет достаточно об этом заявить и все федерации сразу же оформят это без каких либо вялбиных подписей
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Он саМый
Это правильно, Елена Валерьевна. Зачем бумагу марать, у нас ведь, после разрыва с остальным миром, нехватка всего на свете образовалась
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Франческо Тотти
Ответ Ебздрогыч
Какое-то узаконенное рабство. Ну, Вяльбе не привыкать, она по мировоззрению как раз из 19 века, причем первой половины
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Nottingham Forecast
Ответ Ебздрогыч
Какое-то узаконенное рабство. Ну, Вяльбе не привыкать, она по мировоззрению как раз из 19 века, причем первой половины
В первой половине XIX века Вяльба всю жизнь бы занималась тем, что мыла ноги своему господину и ночной горшок за ним выносила. Так что её мировоззрение всё же помоложе будет. На уровне середины XX века. А конкретно 30-40-х годов. В одной большой стране в центре Европы
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Павел Мельников
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны.
когда ей подтерлись в 2020 году, она стала неактуальна
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Кавабунга Шреддоголовый
Здравствуй, рабство. Давно не виделись
+7
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Vasiliy S
Как будто мнения российских федераций кому-то сейчас важно
Захотят - переедут и найдут за кого выступать
+18
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Павел Мельников
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны.
+17
-5
+12
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Ебздрогыч
Какое-то узаконенное рабство. Ну, Вяльбе не привыкать, она по мировоззрению как раз из 19 века, причем первой половины
+42
-4
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