Вяльбе о переходах: «Если один из членов сборной России решит, что хочет уехать, я никому не подпишу такую бумагу»

Елена Вяльбе объяснила свою позицию по переходам российских лыжников в другие сборные.

«На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться.

Эта процедура всем известна: сначала должны две страны между собой договориться, потом пишут бумагу в FIS (Международную федерацию лыжного спорта – Sports.ru), FIS должен это принять и поставить код не российский, а другой страны.

Что касается детей, ситуации бывают разные. Возможно, родители могут куда-то уезжать. Здесь уже вряд ли будет препятствие с моей стороны.

Но никто не обращался. Сейчас одно единственное заявление от белорусской спортсменки, которая решила сменить гражданство на российское. К весне соглашение между Россией и Беларусью подпишем и отправим в FIS. Это Кириллова, никаких секретов нет. Она в свое время уезжала из России, теперь решила вернуться», – рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).