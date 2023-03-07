На 19-й тур РПЛ не хватает судей: у Казарцева, Левникова, Бобровского проблемы со здоровьем, Мешков, Иванов, Москалев и еще ряд арбитров отстранены
РФС не хватает арбитров для назначения на матчи РПЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», у руководства департамента судейства РФС возникли трудности с выбором судей на игры предстоящего 19-го тура Мир РПЛ.
Из-за проблем со здоровьем – травмы и болезни – не могут работать Ян Бобровский, Кирилл Левников и Василий Казарцев.
Виталий Мешков, Сергей Иванов, Артем Любимов и Алексей Сухой оказались в запасе из-за ошибок в кубковых играх и матчах прошлого тура.
Владимир Москалев не назначался на матчи после игры «Зенит» – «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в ноябре.
Также не исключены отстранения Ивана Сиденкова, Артема Чистякова, Антона Фролова и Евгения Турбина.
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