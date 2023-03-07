На 19-й тур РПЛ не хватает судей: у Казарцева, Левникова, Бобровского проблемы со здоровьем, Мешков, Иванов, Москалев и еще ряд арбитров отстранены

РФС не хватает арбитров для назначения на матчи .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у руководства департамента судейства возникли трудности с выбором судей на игры предстоящего 19-го тура Мир РПЛ.

Из-за проблем со здоровьем – травмы и болезни – не могут работать , и Василий Казарцев.

, Сергей Иванов, Артем Любимов и Алексей Сухой оказались в запасе из-за ошибок в кубковых играх и матчах прошлого тура.

Владимир Москалев не назначался на матчи после игры «Зенит» – «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в ноябре.

Также не исключены отстранения Ивана Сиденкова, Артема Чистякова, Антона Фролова и Евгения Турбина.