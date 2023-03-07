На 19-й тур РПЛ не хватает судей: у Казарцева, Левникова, Бобровского проблемы со здоровьем, Мешков, Иванов, Москалев и еще ряд арбитров отстранены

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия травмы РФС судьи Евгений Турбин Виталий Мешков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Владимир Москалев Кирилл Левников Иван Сиденков Артем Чистяков Артем Любимов Антон Фролов судья Футбол

РФС не хватает арбитров для назначения на матчи РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у руководства департамента судейства РФС возникли трудности с выбором судей на игры предстоящего 19-го тура Мир РПЛ.

Из-за проблем со здоровьем – травмы и болезни – не могут работать Ян Бобровский, Кирилл Левников и Василий Казарцев.

Виталий Мешков, Сергей Иванов, Артем Любимов и Алексей Сухой оказались в запасе из-за ошибок в кубковых играх и матчах прошлого тура.

Владимир Москалев не назначался на матчи после игры «Зенит» – «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в ноябре.

Также не исключены отстранения Ивана Сиденкова, Артема Чистякова, Антона Фролова и Евгения Турбина.

57 комментариев

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mean machine/
Попили чайку с Федуном.....
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Дмитрий Калашников
Ответ Дмитрий9779
Кстати,Хусаинов один из тех кто "прибил" Иванова после матча на кубок,но его мнение на этом ресурсе не печатали: https://fclmnews.ru/russia/117239-serge-husainov.html
ага и сайт Локо выложил, где конечно. всё не предвзято!
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hov13
Можно Зарему назначить, она профи в судействе
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justbored
Ответ CM1
Если нет арбитра, то пусть зрители на трибунах решают. Все-таки для них играют...
"Поворотом большого пальца", ага.
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Гусев
Это Миллер всё купил...Так же как и Юве в Серии А)))
Это очевидно,"газпромлига" же.
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bathedd
Да вы закрывайте уже чемп и хорош людям голову морочить. Стадионы пустые, судей нет, чемпион назначен. Мутим расход...
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giallo-verde
Надо увеличить «пенсионный возраст» для судей и вернуть всех тех кто не судит по возрасту.
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Дмитрий Калашников
Ответ St Fo
Пустовойтовой пусть шанс дадут
Кстати да, сейчас лучшее время чтобы её проверить в высшей лиге!
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Катя СПб
Ответ Олег Ивакин
За! Кстати, не понимаю, почему женщин не приглашают ВАРить, они это лучше умеют! Научно доказано, что у мониторов они справляются лучше мужчин (авиадиспетчеры и т.д)
Наверное бояться, что они от скуки переключат телевизор на какой-никакой сериал. Все интереснее, чем на такой футбол смотреть.
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CM1
Если нет арбитра, то пусть зрители на трибунах решают. Все-таки для них играют...
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Дмитрий Калашников
из 1 лиги пригласите на тур, посмотрим велика ли разница между арбитрами!
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Алексей Гусев
Ответ Дмитрий9779
Ну да,судья назначаюший очевиднешний пенальти только после ВАР и непоказанная после просмотра КК непременно помощь Зениту😁.А про фолы на ЖК Зобнина никто не вспоминает,мы же за "честность и справедливость"😁
Это Миллер всё купил...Так же как и Юве в Серии А)))
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Grishkevich
Пусть без судей сыграют, как во дворе. Все равно лига скатывается именно туда
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Grishkevich
Пусть без судей сыграют, как во дворе. Все равно лига скатывается именно туда
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Adeen
Ответ Аркадий Аркадич
Итого: к 19 туру РФПЛ у нас нет фанатов, судей и смысла играть дальше. Остались только клубы, которые сейчас вообще непонятно для чего играют. Отличный итог. Алаев там в отставку не хочет случаем?
Не "сейчас", а "давно":)
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Алексей Гусев
Ответ red hikkikomori
👍👌
ты хочешь учиться? правда? Посмотри матч Юве-Нант 1-1 в ЛЕ этого года, поучись у мастера)))
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Злобный Конь
Ответ poolshh
И Эдуарда Сурового.
Вы Эдуарда Малого видели? Бывший спезназовец,за 2 метра ростом. При нём футболисты не шутили.
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Алексей Гусев
Ответ Артур Хайбрахманов
Пусть судит нейросеть, хуже не будет.
так боятся же, что с нам тогда пример остальные возьмут, и "человеческий фактор" в судействе придется отменить)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rarog
Зовите Хусаинова создавать интригу
Да уж, интрига будет что надо. Всем по технарю, а Спартаку дополнительные 6 очков. За страдания🎅🏿
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Олег Ивакин
Ответ Катя СПб
Пора женщин назначать. Могу выдвинуть свою кандидатуру.
За!
Кстати, не понимаю, почему женщин не приглашают ВАРить, они это лучше умеют!
Научно доказано, что у мониторов они справляются лучше мужчин (авиадиспетчеры и т.д)
+2
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Алексей Гусев
Ответ schwein
Ничем не помощь. От этой ошибки место Зенита в таблице не улучшилось и не ухудшилось.
тьфу блин, поставил же и скобочки улыбочку, и написал хех, как знак шутки, нет люди всё равно прямо в лоб всё воспринимают))) будучи болельщиком Юве, мне ли не знать про "судейсткие заговоры" в пользу одной из команд того или иного первенства, даже если нет доказательств оного "заговора".
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Гусев
так гол же в ворота Урала от спартака))) чем не помощь Зениту?))) хех
Ну да,судья назначаюший очевиднешний пенальти только после ВАР и непоказанная после просмотра КК непременно помощь Зениту😁.А про фолы на ЖК Зобнина никто не вспоминает,мы же за "честность и справедливость"😁
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Олег Ивакин
Ха-ха, ну тогда всем амнистия!
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red hikkikomori
Ответ Spartakus1984
Зачем тебе учиться?И так не хуже отсудишь,просто если что внимательно смотри ВАР в отличае от этих неучей судей и все будет хорошо.
👍👌
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Wiley Fox
Шалман жуликов с свистками давно пора разогнать

Заболели питерские, да. А не обосрались ради второй звезды зениту

Газпромлига и дюковщина
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