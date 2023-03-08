«Питтсбург» победил «Коламбус» (5:4 ОТ), отыграв дефицит в 4 шайбы. Это 1-й такой камбэк команды с 2006 года

«Питтсбург» победил «Коламбус» (5:4 ОТ после 0:4), отыграв дефицит в 4 шайбы.

«Блю Джекетс» забросили 3 безответные шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата , после второго выигрывали со счетом 4:1.

В третьем периоде «Пингвинс» забросили 3 шайбы подряд уже к 45-й минуте. В овертайме победную точку поставил с передачи . Оба форварда завершили матч с 3 очками.

Победа с камбэком при отыгранном дефиците в 4 шайбы стала 9-й в истории клуба (в рамках регулярок) и первой с 11 декабря 2006 года.

Тогда «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» (5:4 Б), Кросби и Малкин набрали по 2 очка, а россиянин стал автором победного буллита.

Добавим, что эта победа над « » стала для « » 13-й подряд на домашней арене (серия в рамках регулярок продолжается с ноября 2015 года).