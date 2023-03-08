Поттер – второй английский тренер, выигравший 5 матчей за сезон ЛЧ. Ранее это удавалось Робсону с «Ньюкаслом»
Грэм Поттер стал вторым английским тренером, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов за сезон.
«Челси» под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).
До этого «синие» при Поттере обыграли «Милан» (3:0, 2:0), «Зальцбург» (2:1) и «Динамо» Загреб (2:1).
Поттер стал лишь вторым тренером из Англии, которому удалось одержать пять побед в одном розыгрыше ЛЧ. Ранее это удалось Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне-2002/03.
Во-первых не было людей для 3 цз из-за травмы Фофана.Кулибали явно некомфортно на краю.Ну не Чалобу же ставить в состав в самом деле.Пробовали с молодым быстрым Бадиашиле двойку, но даже он не компенсирует возрастные провалы.Хотя это один из самых быстры цз, что я видел.
Во-вторых до приход Энцо в клубе вообще можно сказать не было полузащитников.Канте, Кова, Жорж это все - травматы потихоничку становящиеся сбитыми летчиками.Пытался тренер количеством брать в центре.Да и с Энцо вон он сегодня выбирал между мутными Чиком и Закарией.
Не было баланса в составе, его и сейчас нет, но уже лучше после зимних трансферов.
А вот у Фофаны и Бадиашиле все есть, что нужно для высокой обороны хоть в двойке, хоть в тройке.
Просто где-то к концу 2021 Сильва настолько потерял в скорости, что даже Канте и Ковачич со своим объемом не успевали за ним вычищать, а весной 2021 они еще относительно здоровые были, это не так сказывалось.
Тухель ты или не Тухель, а что ты с Сильвой сделаешь? Он как Роналду не выступает, чтобы его исключить из команды одним махом.Плюс авторитетный игрок, которого будет побаиваться абсолютно любой тренер.Остается только потихоньку зачехлять и сокращать время, как Аспиликуете.
А когда пытались хоть немного поднятся, то от Тиаго убегал любой атакующий игрок АПЛ (оно и неудивительно)
Кулибали средний деф
Силва не известно когда вернется
Фофана-привет от Оршича и Адейеми