Поттер – второй английский тренер, выигравший 5 матчей за сезон ЛЧ. Ранее это удавалось Робсону с «Ньюкаслом»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Бобби Робсон Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер стал вторым английским тренером, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов за сезон. 

«Челси» под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

До этого «синие» при Поттере обыграли «Милан» (3:0, 2:0), «Зальцбург» (2:1) и «Динамо» Загреб (2:1). 

Поттер стал лишь вторым тренером из Англии, которому удалось одержать пять побед в одном розыгрыше ЛЧ. Ранее это удалось Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне-2002/03. 

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36 комментариев

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Антон Князев
Ответ Pb-SE
Даже боюсь спрашивать, сколько матчей у них суммарно. Вроде ещё Роджерс был, или он не англичанин?
Североирландец)
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Самый адовый Крикун
Тренеров из России, которые выиграли хотя бы пять матчей в ЛЧ, минимум в 2 раза больше (я надеюсь, у Семака есть 5 побед). Англичанам пора доверить сборную иностранцу. Это очевидный факт.
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Pb-SE
Ответ mmaxx
Поттер, Рэднепп, Робсон, Уилкинсон, Лэмпард, Шекспир, Харфорд и Гари Невилл
Даже боюсь спрашивать, сколько матчей у них суммарно. Вроде ещё Роджерс был, или он не англичанин?
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Гол в девятину
Ответ DolJun
так в том и вопрос. ты говоришь что силва потерял в скорости - и при этом поттер ставит его в пару, а когда силва вылетает - на важную игру сезона выставляет тройку, но без силвы. зачем тогда была тройка сегодня? кулибали-фофана - вот тебе пара и лишний человек в атаке.
А, не так понял.Вспомни, Поттер и начинал с 3 цз, матч с Миланом например.

Во-первых не было людей для 3 цз из-за травмы Фофана.Кулибали явно некомфортно на краю.Ну не Чалобу же ставить в состав в самом деле.Пробовали с молодым быстрым Бадиашиле двойку, но даже он не компенсирует возрастные провалы.Хотя это один из самых быстры цз, что я видел.

Во-вторых до приход Энцо в клубе вообще можно сказать не было полузащитников.Канте, Кова, Жорж это все - травматы потихоничку становящиеся сбитыми летчиками.Пытался тренер количеством брать в центре.Да и с Энцо вон он сегодня выбирал между мутными Чиком и Закарией.

Не было баланса в составе, его и сейчас нет, но уже лучше после зимних трансферов.
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mmaxx
Ответ Pb-SE
Тут надо добавить, что это примерно пятый английский тренер в ЛЧ.
Поттер, Рэднепп, Робсон, Уилкинсон, Лэмпард, Шекспир, Харфорд и Гари Невилл
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Гол в девятину
Ответ DolJun
я сам считаю что челси - заложник великолепной игры бразильца, но ради него в свое время тухелю и понадобилось переходить на тройку. думаешь тухель до того слабый тренер, что не мог его в тройку вписать и заставлял играть в паре?
Ну и конечно люди другие сейчас у Поттера.Кристенсен умный, с первый пасом, но тихоход, да еще и травматичный.Рюдигер быстрый, но глуповатый по футбольному, а в двойке тем более.Тухелю приходилось это как-то все компенсировать тройкой.

А вот у Фофаны и Бадиашиле все есть, что нужно для высокой обороны хоть в двойке, хоть в тройке.
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гилберт
Джоуи Поттер.
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гилберт
Легенда!
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DolJun
Ответ Гол в девятину
Нет конечно.Тухель же изначально начинал в 3 цз как раз из-за Сильвы, потом не стал ничего менять.А как ты зачехлишь авторитетного лидера после победной ЛЧ? Да никак . Просто где-то к концу 2021 Сильва настолько потерял в скорости, что даже Канте и Ковачич со своим объемом не успевали за ним вычищать, а весной 2021 они еще относительно здоровые были, это не так сказывалось. Тухель ты или не Тухель, а что ты с Сильвой сделаешь? Он как Роналду не выступает, чтобы его исключить из команды одним махом.Плюс авторитетный игрок, которого будет побаиваться абсолютно любой тренер.Остается только потихоньку зачехлять и сокращать время, как Аспиликуете.
так в том и вопрос. ты говоришь что силва потерял в скорости - и при этом поттер ставит его в пару, а когда силва вылетает - на важную игру сезона выставляет тройку, но без силвы. зачем тогда была тройка сегодня? кулибали-фофана - вот тебе пара и лишний человек в атаке.
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QWertY
Поттер лучший тренер в истории Челси! Теперь официально, ибо с таким сбородом дойти до четвертьфинала под силу только гениям
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Pb-SE
Тут надо добавить, что это примерно пятый английский тренер в ЛЧ.
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Гол в девятину
Ответ DolJun
я сам считаю что челси - заложник великолепной игры бразильца, но ради него в свое время тухелю и понадобилось переходить на тройку. думаешь тухель до того слабый тренер, что не мог его в тройку вписать и заставлял играть в паре?
Нет конечно.Тухель же изначально начинал в 3 цз как раз из-за Сильвы, потом не стал ничего менять.А как ты зачехлишь авторитетного лидера после победной ЛЧ? Да никак .

Просто где-то к концу 2021 Сильва настолько потерял в скорости, что даже Канте и Ковачич со своим объемом не успевали за ним вычищать, а весной 2021 они еще относительно здоровые были, это не так сказывалось.

Тухель ты или не Тухель, а что ты с Сильвой сделаешь? Он как Роналду не выступает, чтобы его исключить из команды одним махом.Плюс авторитетный игрок, которого будет побаиваться абсолютно любой тренер.Остается только потихоньку зачехлять и сокращать время, как Аспиликуете.
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The Best
Ответ Born is the King
Это Челси. Даже английский физрук с Челси в ЛЧ творит историю
Но мог поплатиться тем что после счёта 2:0 начал играть на удержание,повезло что Боруссия сыграла хреново.Этой команде наладить бы взаимодействие на поле и подтянуть реализацию и всё будет хорошо.
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Гол в девятину
Ответ Саид Исаев
Все таки это из-за перехода к тройке защитников. Сильва играет очень хорошо. Было несколько игр без Сильвы с двойкой в центре. Результаты на лицо
Пробовали тройку же с нынешним Сильвой и при Поттере и при Тухеле в том сезоне.Результат один и тот же - вместо двух три защитника безвылазно сидят в низком блоке с полным отсутствием билд-апа и помощью в разбитии прессинга.

А когда пытались хоть немного поднятся, то от Тиаго убегал любой атакующий игрок АПЛ (оно и неудивительно)
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Antuash
Это говорит о том, что школа футболистов в Англии гораздо лучше школы тренеров. А ведь 5 побед за сезон в ЛЧ это даже меньше половины, если дойти до финала
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Born is the King
Это Челси. Даже английский физрук с Челси в ЛЧ творит историю
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Maxim Naumov
Поттер — мальчик, который выжил
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DolJun
Ответ llolishe
Миру нужна Суперлига или другой турнир раз судьи не ставят такие пенальти как сегодня на Ройсе то зачем вообще тогда ЛЧ создана?
а че за пенальти на ройсе?
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DolJun
Ответ Гол в девятину
Мне кажется это не совпадение, что Челси слегка приожил с травмой Тиаго. При всем уважении он в этом сезоне напоминает Кришитиану на другой половине поля - много отборов (голов у КР), хороший выбор позиции, но ломает замысел тренера. Когда появилась возможность высоко задействовать реактивных Кулибали, Фофана, Бадиашиле, то сразу появилось хоть какое-то подобие командной игры.
я сам считаю что челси - заложник великолепной игры бразильца, но ради него в свое время тухелю и понадобилось переходить на тройку. думаешь тухель до того слабый тренер, что не мог его в тройку вписать и заставлял играть в паре?
+1
-1
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Саид Исаев
Ответ Гол в девятину
Мне кажется это не совпадение, что Челси слегка приожил с травмой Тиаго. При всем уважении он в этом сезоне напоминает Кришитиану на другой половине поля - много отборов (голов у КР), хороший выбор позиции, но ломает замысел тренера. Когда появилась возможность высоко задействовать реактивных Кулибали, Фофана, Бадиашиле, то сразу появилось хоть какое-то подобие командной игры.
Все таки это из-за перехода к тройке защитников. Сильва играет очень хорошо. Было несколько игр без Сильвы с двойкой в центре. Результаты на лицо
0
0
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llolishe
Ответ psixyec
Станет первым тренером в истории, выигрывашим ЛЧ и вылетевшим в Чемпионшип. #Respect
Наврятле-Бадиашель не заявлен за Челсе в ЛЧ
Кулибали средний деф
Силва не известно когда вернется
Фофана-привет от Оршича и Адейеми
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-1
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llolishe
Ответ Гол в девятину
Мне кажется это не совпадение, что Челси слегка приожил с травмой Тиаго. При всем уважении он в этом сезоне напоминает Кришитиану на другой половине поля - много отборов (голов у КР), хороший выбор позиции, но ломает замысел тренера. Когда появилась возможность высоко задействовать реактивных Кулибали, Фофана, Бадиашиле, то сразу появилось хоть какое-то подобие командной игры.
Бадиашель не заявлен за Челске в ЛЧ
+1
-1
0
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llolishe
Проигрывает дома последней команде АПЛ и как-то обыгрывает одного из лидеров Бундеслиги
+9
-2
+7
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Sabyrzhan Sarbalayev
Еее разрыв пердаков
+1
-1
0
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David Avagyan
Ответ llolishe
Миру нужна Суперлига или другой турнир раз судьи не ставят такие пенальти как сегодня на Ройсе то зачем вообще тогда ЛЧ создана?
А на Джеймсе?
+5
-1
+4
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