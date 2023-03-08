Поттер – второй английский тренер, выигравший 5 матчей за сезон ЛЧ. Ранее это удавалось Робсону с «Ньюкаслом»

стал вторым английским тренером, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов за сезон.

« » под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

До этого «синие» при Поттере обыграли «Милан» (3:0, 2:0), «Зальцбург» (2:1) и «Динамо» Загреб (2:1).

Поттер стал лишь вторым тренером из Англии, которому удалось одержать пять побед в одном розыгрыше ЛЧ. Ранее это удалось с «Ньюкаслом» в сезоне-2002/03.