Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»

усомнился в профессионализме Леонида Слуцкого.

«Чего мы привязались к этому Слуцкому? У кого он считается одним из лучших тренеров XXI века? Только у людей, кто в футбол не играл. Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще все равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он – никто.

Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет... Вот в этом и беда нашего футбола», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.