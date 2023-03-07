Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой усомнился в профессионализме Леонида Слуцкого.

«Чего мы привязались к этому Слуцкому? У кого он считается одним из лучших тренеров XXI века? Только у людей, кто в футбол не играл. Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще все равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он – никто.

Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет... Вот в этом и беда нашего футбола», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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98 комментариев

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Франческо Тотти
Маурицио Сарри - все правильно Мостовой говорит!
Моуриньо - поддерживаю!
Тедеско - я всегда был за Мостового!
Нагельсманн - твои слова да Богу в уши!
Бенитес - кто мы, чтобы спорить с Мостовым!
Сампаоли - зачем только книги читал!
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Guardsman
Ну Мостовой меня разочаровал. Он только сейчас усомнился. Я хоть и не специалист, в том что он физрук из соседнего двора и дилетант, никогда не сомневался.
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Tydeus
Ответ Слава Дробышевкий
c Плызенью был Гончаренко
Плзень два раза случилась (2013/14 и 2018/19)
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BORODA
Жонглировать в цирк иди,дурик.
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stewiegriffin2
Ответ beams
Мостовой завершил карьеру в 2005 году и уже как 17(!) лет безработный. Слуцкий за это время выиграл все что можно в России, возглавлял сборную, уехал в другую страну, выучил английский язык, тренировал в чемпионшипе и эредивизэ, вернулся обратно и ещё много чего успел сделать. Мостовой за это время только посмешищем успел стать.
Причём и игроком то когда ещё был - уже трешил и позорился
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pavel_a
Слуцкий, как минимум, умеет грамотно излагать свои мысли)))
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BuTaJIbKa
хватит, уже даже не смешно
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Brandi Vargas
Как-то Саша обидновато по Лене прошелся, совсем обидно))Леня то неплох
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stewiegriffin2
Если сашко не троллирует конечно над все нами, то задаюсь вопросом чего добился ты санечек? Ну вот по большому счету? Кто ты что ты в мире футбола? В средняке Испании бегал? И чо дальше? А точнее - И дальше что?
Дурачек какой-то ей богу
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bomzerub
Голову хотя бы помой для начала, завистник.
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&_Bishep_&
Тренер и футболист, это немного разные профессии. Идеально, когда талантливый тренер имеет еще и большой опыт игрока. Особенно если играл на очень высоком уровне (Круифф, Гвардиола, Зидан, Анчелотти, Конте, Скалони, Индзаги...). То есть, резюмируя, богатая футбольная карьера- это очень полезный и дельный фактор, но не достаточный и не гарантирующий успех на тренерском поприще. Необходимо иметь еще и соответствующий талант или способности.
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Men77
Короче, скоро ждем бои:
1. Мостовой vs Слуцкий
2. Дзюба vs Генич
3. Гелевые vs Здравый смысл.
💪💪💪💪💪
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bomzerub
Мостовой совсем сбрендил.
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Слава Дробышевкий
Ответ Юрий Кечко
Цска в группах смерти обитал постоянно , ну с Плезенью как то обсер был да Но это как то отменяет что он был два раза в плей офф лч или че ? Из всех российских тренеров по разу были Сёмин и Романцев И ВСЕ Либо ты как то этот факт обоснуешь , либо ты балабол )))
c Плызенью был Гончаренко
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Алексей Антонов
Ответ Евгений - 79
Спросите у него про Маура. Пожалуйста 🙏
Ну Маур-то в португальских пердивах немного пожонглировал))
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Evgeny Evgeny
Весна опять пришла и голова у Моста потекла
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TiNO
А в 1/4 ЛЧ он выходил с ЦСКА, или ты, патлатый завистник? Ты даже команду медиалиги нормально тренировать не смог
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London.is.blue
А какая разница сколько раз ты чеканишь мяч?)
Это никогда не отражает того, что ты можешь на поле.

А для тренера это зачем?🤣
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Amalfitano
Ответ Он саМый
Тут разница в том, что если бы вы приехали в другую страну, известную лучшими бойцами, а у вас спросили, откуда вы? А вы ответили - Россия, и вам закричали, знаем, МОСТОВОЙ!!!! Ты тогда мутной каплей на конце болтался, а я видел, как испанцы в Барселоне респектуют русским за Мостового
Они знают Мостового игрока или Мостового тренера? По поводу того какой он был игрок я слово не сказал. Тут все знают как он играл.
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brig_Mercury
Ну да, ещё один "ботаник" книжечек начитался, теперь Баварию тренирует. Куда мир катится? А вот Мостового в Баварии даже не рассматривали, а он мячиком умеет жонглировать.
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Юрий Кечко
Ответ Он саМый
Да ты что? А фразу "это космос", тоже Саша придумал, когда годами отсасывал в ЛЧ?
Цска в группах смерти обитал постоянно , ну с Плезенью как то обсер был да
Но это как то отменяет что он был два раза в плей офф лч или че ? Из всех российских тренеров по разу были Сёмин и Романцев И ВСЕ

Либо ты как то этот факт обоснуешь , либо ты балабол )))
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Он саМый
Ответ Amalfitano
Мост не понимает, что над ним ржут задавая вопросы про Слуцкого. Прям как дурачёт из нашей компании. Когда нам было по 20 он рассказывал как один раскидал пятерых. И мы раз разом его спрашивали про этот случай. Чтобы поржать. А он с каждым новым рассказом добавлял больше красок и деталей. Так и Мост.
Тут разница в том, что если бы вы приехали в другую страну, известную лучшими бойцами, а у вас спросили, откуда вы? А вы ответили - Россия, и вам закричали, знаем, МОСТОВОЙ!!!!
Ты тогда мутной каплей на конце болтался, а я видел, как испанцы в Барселоне респектуют русским за Мостового
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мутятя
Слуцкий за свои бабки академию детскую содержит. Пускай Мостовой хоть двум трем ребятам билет купит на матч.
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Konstantin Meerov
Переживаю за Сашку. Совсем перестал беречь печень, а ведь она у него одна. Это почек - две
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Arty K.
"Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет" - напомнить этому дураку, может, о великом, пусть и баскетбольном, но тоже тренере Гомельском?..
+2
0
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