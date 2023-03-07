Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»
Александр Мостовой усомнился в профессионализме Леонида Слуцкого.
«Чего мы привязались к этому Слуцкому? У кого он считается одним из лучших тренеров XXI века? Только у людей, кто в футбол не играл. Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще все равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он – никто.
Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет... Вот в этом и беда нашего футбола», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Моуриньо - поддерживаю!
Тедеско - я всегда был за Мостового!
Нагельсманн - твои слова да Богу в уши!
Бенитес - кто мы, чтобы спорить с Мостовым!
Сампаоли - зачем только книги читал!
Дурачек какой-то ей богу
1. Мостовой vs Слуцкий
2. Дзюба vs Генич
3. Гелевые vs Здравый смысл.
💪💪💪💪💪
Это никогда не отражает того, что ты можешь на поле.
А для тренера это зачем?🤣
Но это как то отменяет что он был два раза в плей офф лч или че ? Из всех российских тренеров по разу были Сёмин и Романцев И ВСЕ
Либо ты как то этот факт обоснуешь , либо ты балабол )))
Ты тогда мутной каплей на конце болтался, а я видел, как испанцы в Барселоне респектуют русским за Мостового