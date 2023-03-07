Минское «Динамо» выиграло минимум 2 матча серии плей-офф впервые за 12 лет

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Крэйг Вудкрофт Хоккей

Минское «Динамо» впервые за 12 лет выиграло два матча серии плей-офф КХЛ.

Команда тренера Крэйга Вудкрофта победила СКА (4:2) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, клуб из Беларуси сравнял счет в серии с петербургской командой – 2-2.

Минское «Динамо» выиграло как минимум два матча в серии плей-офф впервые с сезона-2010/11. Тогда «Динамо» уступило «Локомотиву» в первом раунде со счетом 3-4 в серии.

После этого минчане четыре раза выходили в плей-офф КХЛ, выигрывая минимум один матч в серии.

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12 комментариев

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badr
Ответ Rio de Janeiro
Серия Минска и Ярославля в 2011 была одна из лучших в истории КХЛ по соотношению качества/зрелищности и олды подтвердят.Если не ошибаюсь та серия до сих пор входит в топ-8/10 в истории КХЛ что неудивительно.С одной стороны у Локо лучшая на тот момент российская тройка "ЧуКаГа" + Демитра, Вашичек, Королюк, Рахунек, Гуськов, Лехтеря а у белорусов Эш, Плэтт, Подградски, Штумпел, Сикора, Глазачев.Был в Ярике на решающем 7 матче
Ну для нас точно лучшая серия. Да и тот год вообще билеты на арену было сложно достать, постоянно полная арена была.
0
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Rio de Janeiro
Серия Минска и Ярославля в 2011 была одна из лучших в истории КХЛ по соотношению качества/зрелищности и олды подтвердят.Если не ошибаюсь та серия до сих пор входит в топ-8/10 в истории КХЛ что неудивительно.С одной стороны у Локо лучшая на тот момент российская тройка "ЧуКаГа" + Демитра, Вашичек, Королюк, Рахунек, Гуськов, Лехтеря а у белорусов Эш, Плэтт, Подградски, Штумпел, Сикора, Глазачев.Был в Ярике на решающем 7 матче
+4
0
+4
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amadeus_amadeus
Ответ Юра Кукатов
Динамо Минск сегодня лучше
Конечно лучше, с одним голом нормальным выиграть проигранный матч - это уровень
0
-3
-3
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Combat761 Mordovin
Такие матчи смотрятся идеально, жаль что только 3 периода ..................
0
0
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grek087
Ахренеть 13 лет ждали, чтобы наказать СКА. Если пройдут, Лукашенко всем по Белазу выпишет
+1
0
+1
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grek087
Ахренеть 13 лет ждали, чтобы наказать СКА. Если пройдут, Лукашенко всем по Белазу выпишет
0
0
0
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usenko
Классная была тогда серия. Жаль, что многих ребят из того Локомотива уже нет...
Вечная память тому Локомотиву...
+6
0
+6
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Юра Кукатов
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Динамо Минск сегодня лучше
+2
-2
0
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vallabaza
Очередное ромкино достижение!
+1
-1
0
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Юра Кукатов
Ответ VaD
Как же давно это было.
Больше не будет
+1
-3
-2
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Юра Кукатов
Ответ VaD
Как же давно это было.
Больше не будет
+1
-6
-5
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Дурачок
Комментарий удален пользователем
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VaD
Как же давно это было.
+6
-1
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