Минское «Динамо» выиграло минимум 2 матча серии плей-офф впервые за 12 лет
Минское «Динамо» впервые за 12 лет выиграло два матча серии плей-офф КХЛ.
Команда тренера Крэйга Вудкрофта победила СКА (4:2) в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.
Таким образом, клуб из Беларуси сравнял счет в серии с петербургской командой – 2-2.
Минское «Динамо» выиграло как минимум два матча в серии плей-офф впервые с сезона-2010/11. Тогда «Динамо» уступило «Локомотиву» в первом раунде со счетом 3-4 в серии.
После этого минчане четыре раза выходили в плей-офф КХЛ, выигрывая минимум один матч в серии.
Вечная память тому Локомотиву...