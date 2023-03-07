Помощник Путина Левитин о Fan ID: «Система работает. Сложности с оформлением надо решить»
Помощник Владимира Путина считает, что система Fan ID функционирует нормально.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу отмены паспортов болельщика.
«Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить», – сказал Игорь Левитин.
С 2023 года Fan ID является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. Это сказалось на посещаемости игр, поскольку болельщики большинства клубов заявили о намерении бойкотировать матчи, для посещения которых требуется удостоверение личности.
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Есть в жизни важней дела, чем футбол.
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка ...