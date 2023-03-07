Помощник Путина Левитин о Fan ID: «Система работает. Сложности с оформлением надо решить»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Игорь Левитин Политика ТАСС Fan ID Футбол

Помощник Владимира Путина считает, что система Fan ID функционирует нормально.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу отмены паспортов болельщика.

«Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить», – сказал Игорь Левитин.

С 2023 года Fan ID является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. Это сказалось на посещаемости игр, поскольку болельщики большинства клубов заявили о намерении бойкотировать матчи, для посещения которых требуется удостоверение личности.

Помощник Путина Левитин об отмене Fan ID: «Такого вопроса сейчас не стоит»

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ответ klimparty
Сложностей нет, все как часики работает, люди довольны и благодарят) кто говорит об обратном просто завидуют и враги!
Не враги, а иноагенты. Даже мне, патриоты страны и человеку, который всегда поддерживает Путина это лизоблюдство отдельных чиновников перестаёт нравиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ Marky777
В Питере бесплатно билеты раздают. Клуб бюджетный, значит и билеты не проблема достать.
Маловато плюсов собрал на лжи, пробуй ещё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Синица
Ответ Маноло Санчи́с
Ага. Народу на трибунах нет, красота...
да пофиг им на народ на трибунах . им страшны любые организованные группы людей. вот с помощью фануйди, они и решают эту проблему, либо этих групп вообще не станет, либо эти группы будут под жёстким контролем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Забавно конечно смотреть эту истерию, мол болельщики не ходят на футбол, как будто именно они содержат команды, ведь основной доход им идет от спонсоров и трансляций матчей.
Пусть сидят дома, как сказал Рома Широков, домашние дела выполняют, да жены только рады будут.
Понимаю Англию, там это культ, прийти на стадион, по орать, а потом пива попить, раньше друг другу морду набить, но Тэтчер ярых фанатов пересажала и навела порядок, пошли пенсионеры на стадион.
Есть в жизни важней дела, чем футбол.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tarel
Ответ Marky777
В Питере бесплатно билеты раздают. Клуб бюджетный, значит и билеты не проблема достать.
Кто раздаёт ?? Куда идти ?? Давай адрес телефон !!?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Заяцволк
Вроде решение-то простое. Необходимо отменить электрички, которые возят людей на дачи
Про автомобили забыли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Insan
Предлагаю ввести штрафы за неявку на стадион😂😂😂
Все-таки сначала предупреждение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда России
Ответ Владимир Лапин
Как он собирается загонять на стадион без карты? Ее же оформить надо.
Ну согласно их статистике по оформленным картам, у нас можно заполнять 80 тысячники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
Есть хороший американский фильм, вроде, Обитель проклятых, где пациенты психиатрической клиники захватили врачей и поменялись с ними ролями. Вот с этим товарищем очень похожий случай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rospierdolator
Ответ fedorbazaykin
Работает, на "Зенит" ходит треть стадиона, очень хорошо работает
по бесплатным билетам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NoWar
"Все идет по плану" (С).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rospierdolator
Ответ Alex Rhea
Прав Левитин, нечего отступать. Фанаты почему-то подумали, что они какие-то особенные, что законы не для них. Пусть и дальше молчат в тряпочку, как молчали последние 10-12 лет.
А ты жди, раб, скоро тебе отдельный срал-айди выпишут, чтобы в сортир ходить по расписанию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Лапин
Ответ Алексей Шерстнёв
следующей новостью предлагаю объявить :" Фейки о том, что fan-id не работает тиражируются ЦиПСО "
Вот Вы шутите, а они что-то такое и придумают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Лапин
Ответ сервисник
Оторванные от народа люди) На стадион приходите и посмотрите, бояре хре....
Х.у.е....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rospierdolator
Ответ Владимир Лапин
Господи, откуда все эти люди там? Хотя, чему удивляться, если врача почти без опыта берут зам министром здравоохранения региона. Как до народных не дойдет, что дело не в сложностях оформления, а в нежелании болельщиков еще одно ярмо вешать?
А министром образования ставят человека, который не сдаст ЕГЭ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Видишь зрителей на трибунах - не вижу, а они есть добавил левитин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigran Shuts
Ваша система сгнила.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Лапин
Ответ Правда России
Сейчас Губеры и всякие подконтрольные с утроенной силой начнут загонять бюджетников на трибуны. Главное картинку показать, как и все в принципе работает при великом императоре
Как он собирается загонять на стадион без карты? Ее же оформить надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Marcus-light
Кстати, Fan ID работает уже достаточно для оценки. Хотелось бы узнать ситуации в которых он помог. К примеру, при попытке оформления FanID поймали террориста. Или зачинщика драки вычислили на стадионе без нормальных камер исключительно по Fan ID. Есть хоть один пример в плюс?
На матче Спартак-Урал кто то кинул с трибуны зажигалку на поле,КДК собирались разобраться с этим.Как так,ведь супер фан айди должен был предотвратить это ну или выявить нарушителя.До сих пор тишина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olegu
Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ xandpa
К пуговицам претензии есть?))
Были бы хоть пуговицы. Больше похоже на вырезы для них, которые потенциально могут пригодится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Лапин
Господи, откуда все эти люди там? Хотя, чему удивляться, если врача почти без опыта берут зам министром здравоохранения региона. Как до народных не дойдет, что дело не в сложностях оформления, а в нежелании болельщиков еще одно ярмо вешать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Система НЕ работает!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
Ответ Marky777
В Питере бесплатно билеты раздают. Клуб бюджетный, значит и билеты не проблема достать.
Ну допустим один питер на всю рпл -)) раздаст. На остальных только охрана будет и милиция смотреть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xandpa
Ответ Marcus-light
Кстати, Fan ID работает уже достаточно для оценки. Хотелось бы узнать ситуации в которых он помог. К примеру, при попытке оформления FanID поймали террориста. Или зачинщика драки вычислили на стадионе без нормальных камер исключительно по Fan ID. Есть хоть один пример в плюс?
К пуговицам претензии есть?))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий