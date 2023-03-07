Помощник Путина Левитин о Fan ID: «Система работает. Сложности с оформлением надо решить»

Помощник Владимира Путина считает, что система Fan ID функционирует нормально.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу отмены паспортов болельщика.

«Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить», – сказал Игорь Левитин.

С 2023 года Fan ID является обязательным для посещения всех матчей Мир . Это сказалось на посещаемости игр, поскольку болельщики большинства клубов заявили о намерении бойкотировать матчи, для посещения которых требуется удостоверение личности.

Помощник Путина Левитин об отмене Fan ID: «Такого вопроса сейчас не стоит»

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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