Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 22 января
В воскресенье, 22 января, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Иттифак в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе Mrsool Park.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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