Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 22 января

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

В воскресенье, 22 января, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Иттифак в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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1 комментарий

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Диван диванов
У фанов месси расписание матчей альнасра записан на целый год
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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