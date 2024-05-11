Конте готов возглавить «Милан». Клуб еще не принял решение о возможном приглашении Антонио

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Антонио Конте интересна работа в «Милане».

Об этом рассказал журналист Джанлука Ди Марцио.

«Милан» еще не нашел тренера на следующий сезон, у них еще есть время. Фонсека и Консейсау по-прежнему рассматриваются, даже несмотря на то, что с тренером «Порту» нет продвижений.

Фонсека взял несколько дней, чтобы сделать выбор между «Марселем» и «Миланом». «Милан» активен, но и «Марсель» сделал хорошее предложение. Сегодня президент Лонгория был раздражен, потому что ходили слухи о том, что соглашение с Фонсекой уже достигнуто, но на самом деле Фонсека не давал окончательного согласия «Марселю», как и «Милану».

Я знаю, что Конте согласился бы принять «Милан», но еще предстоит узнать, захочет ли «Милан» приглашать Конте. С Де Дзерби контактов еще не было», – сказал Ди Марцио в эфире Sky.

23 комментария
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Топ тренер, безусловно на уровень выше мистера гения в кедах. Немного проблемный, т к требует топ игроков, но оставляет после себя чемпионский характер у команды. Любой тиффози Милана хочет такого тренера.
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Ответ buFFon
почему?)
конфликтный очень.
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назначат - потратят кучу бабок - пересрутся - разбегутся.
очень конфликтный персонаж, и почти наверняка не продержится и двух сезонов.
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Ответ Любезный Коссутий
назначат - потратят кучу бабок - пересрутся - разбегутся. очень конфликтный персонаж, и почти наверняка не продержится и двух сезонов.
Всё так и есть. Со всех прошлых команд ушёл со скандалом, потеряв раздевалку из игроков, которых накупил за огромные деньги.
+1
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+1
Ответ Artem89S
Топ тренер, безусловно на уровень выше мистера гения в кедах. Немного проблемный, т к требует топ игроков, но оставляет после себя чемпионский характер у команды. Любой тиффози Милана хочет такого тренера.
Нет
+6
-5
+1
Ответ Artem89S
Топ тренер, безусловно на уровень выше мистера гения в кедах. Немного проблемный, т к требует топ игроков, но оставляет после себя чемпионский характер у команды. Любой тиффози Милана хочет такого тренера.
Согласен.на уровень выше всех будет,кого сватают на пост главного тренера в Милане. Все эти Фонсека,Конейсау,Лапетеги это несерьезно все,Конте топ уровень безусловно
+4
-3
+1
Ответ buFFon
почему?)
Потому что м-к.
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Всё так и есть. Со всех прошлых команд ушёл со скандалом, потеряв раздевалку из игроков, которых накупил за огромные деньги.
так у Милана еще пока и нет никаких "огромных денег"
как минимум, до тех пор, пока не продали Тео/Леао/Меньяна, на тот случай, если за ними придут.
а пока не пришли, то и бюджета на Конте нет, скорее всего
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Ответ awesome.guyz
Сейчас он возглавит Милан приведет к чемпионству , 2026 уволят , потом возглавит Лацио выиграет ЛЕ , дальше Арсенал и победа в Апл , потом Рома и лига конференций, но из-за 6того место в Серии А его уволят и вернут Моуриньо , у Конте в итоге все пути ведут в Спартак, критика от Мостового переход по ходу сезона в Зенит из-за ссоры по поводу того что кого ставить на позицию левого центрального Джикию или Дуарте. А Чемпионом в итоге станет Зенит но Конте не доработает до конца сезона .
Джоан Роулинг отдыхает
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Ответ Любезный Коссутий
может быть. но это не точно. скорее всего, все закончится как обычно
А может закончиться и иначе. Из тех,что есть—лучший вариант. Пёля давно пробил потолок и падает обратно на дно. Его надо было убирать уже после прошлогоднего пятого места.
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Ответ Ящик пива
Зато результат везде даёт. А что конфликты с руководством—так он правду-матку в глаза режет) Да,напомню,когда Ибра приходил в Милан,все выли,что он наёмник,зачем нужен. В итоге Ибра принёс Милану 2 титула,называет Милан своим домом и остался в руководстве. Может и с Конте так будет
может быть. но это не точно. скорее всего, все закончится как обычно
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Ответ Любезный Коссутий
конфликтный очень.
Зато результат везде даёт. А что конфликты с руководством—так он правду-матку в глаза режет)
Да,напомню,когда Ибра приходил в Милан,все выли,что он наёмник,зачем нужен. В итоге Ибра принёс Милану 2 титула,называет Милан своим домом и остался в руководстве. Может и с Конте так будет
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Ответ donatodonatore
Фу-ФуФу. Только не Конте.
почему?)
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Ответ Artem89S
Топ тренер, безусловно на уровень выше мистера гения в кедах. Немного проблемный, т к требует топ игроков, но оставляет после себя чемпионский характер у команды. Любой тиффози Милана хочет такого тренера.
Согласен, пусть даже сезончик другой посидит и свалит этого хватит. После себя он оставит багаж чемпионский. Индзаги и Аллегри именно на его багаже выехали. Своего конечно добавили но это команды Конте. Что в нем хорошего, он даже середнякам дает чемпионский характер и менталитет. Так что нужно его пригласить, пусть строит, потом если будут проблемы, спокойно расстатся и нанять нового Индзаги. Конте конечно на голову выше всех вариантов Милана, жаль только очень проблемный
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Ответ Artem89S
Топ тренер, безусловно на уровень выше мистера гения в кедах. Немного проблемный, т к требует топ игроков, но оставляет после себя чемпионский характер у команды. Любой тиффози Милана хочет такого тренера.
Сейчас тебя объяснят,что Пёля лучше Конте,который везде строил топ-команду)
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Если дать ему тех игроков , которых он хочет видеть в команде , то надо хорошенько потратится , за то он добивается нужных целей , но вряд ли , Милан потянет
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Будет классно, если он всех троих итальянских топов сделает чемпионами
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Путана итальянская, почти все топ-клубы Италии обошел.
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