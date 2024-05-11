Конте готов возглавить «Милан». Клуб еще не принял решение о возможном приглашении Антонио
Антонио Конте интересна работа в «Милане».
Об этом рассказал журналист Джанлука Ди Марцио.
«Милан» еще не нашел тренера на следующий сезон, у них еще есть время. Фонсека и Консейсау по-прежнему рассматриваются, даже несмотря на то, что с тренером «Порту» нет продвижений.
Фонсека взял несколько дней, чтобы сделать выбор между «Марселем» и «Миланом». «Милан» активен, но и «Марсель» сделал хорошее предложение. Сегодня президент Лонгория был раздражен, потому что ходили слухи о том, что соглашение с Фонсекой уже достигнуто, но на самом деле Фонсека не давал окончательного согласия «Марселю», как и «Милану».
Я знаю, что Конте согласился бы принять «Милан», но еще предстоит узнать, захочет ли «Милан» приглашать Конте. С Де Дзерби контактов еще не было», – сказал Ди Марцио в эфире Sky.
очень конфликтный персонаж, и почти наверняка не продержится и двух сезонов.
как минимум, до тех пор, пока не продали Тео/Леао/Меньяна, на тот случай, если за ними придут.
а пока не пришли, то и бюджета на Конте нет, скорее всего
Да,напомню,когда Ибра приходил в Милан,все выли,что он наёмник,зачем нужен. В итоге Ибра принёс Милану 2 титула,называет Милан своим домом и остался в руководстве. Может и с Конте так будет