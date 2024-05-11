Конте готов возглавить «Милан». Клуб еще не принял решение о возможном приглашении Антонио

Антонио Конте интересна работа в «Милане».

Об этом рассказал журналист .

«Милан» еще не нашел тренера на следующий сезон, у них еще есть время. Фонсека и по-прежнему рассматриваются, даже несмотря на то, что с тренером «Порту» нет продвижений.

Фонсека взял несколько дней, чтобы сделать выбор между « » и « ». «Милан» активен, но и «Марсель» сделал хорошее предложение. Сегодня президент Лонгория был раздражен, потому что ходили слухи о том, что соглашение с Фонсекой уже достигнуто, но на самом деле не давал окончательного согласия «Марселю», как и «Милану».

Я знаю, что Конте согласился бы принять «Милан», но еще предстоит узнать, захочет ли «Милан» приглашать Конте. С Де Дзерби контактов еще не было», – сказал Ди Марцио в эфире Sky.