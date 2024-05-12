«Хольштайн Киль» впервые сыграет в Бундеслиге. Клуб выигрывал чемпионат Германии в 1912-м

«Хольштайн Киль» впервые выступит в Бундеслиге.

Команда под руководством Марселя Раппа гарантировала себе выход в высшую лигу. У нее 65 очков после 33 матчей во втором дивизионе, опередить ее может только « » (63 очка после 32 игр). У идущей третьей « » 60 баллов после 33 матчей.

« » ни разу не поднимался в Бундеслигу после ее формирования в сезоне-1963/64, но выигрывал чемпионат Германии в 1912 году.