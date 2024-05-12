«Хольштайн Киль» впервые сыграет в Бундеслиге. Клуб выигрывал чемпионат Германии в 1912-м

Теги бундеслига Германия Санкт-Паули Д2 Германия Фортуна Дюссельдорф Хольштайн Киль Марсель Рапп Футбол

«Хольштайн Киль» впервые выступит в Бундеслиге.

Команда под руководством Марселя Раппа гарантировала себе выход в высшую лигу. У нее 65 очков после 33 матчей во втором дивизионе, опередить ее может только «Санкт-Паули» (63 очка после 32 игр). У идущей третьей «Фортуны» 60 баллов после 33 матчей.

«Хольштайн Киль» ни разу не поднимался в Бундеслигу после ее формирования в сезоне-1963/64, но выигрывал чемпионат Германии в 1912 году.

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8 комментариев
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Как быстро 112 лет пролетело для клуба!...Новая попытка взять чемпионство Германии!)
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Звучит как название неплохого хеллеса)
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Гамбург опять мимо
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Ура!
Наконец-то получилось!
Вот только дома смогут ли играть?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Как быстро 112 лет пролетело для клуба!...Новая попытка взять чемпионство Германии!)
Елагин: Чемпионство Хольштейн Киля, как вчера помню.☺️☺️☺️
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Там же рэпер Драго живёт.Северная Германия
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Гольштейн-Готторпы))
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