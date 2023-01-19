«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?

Еще помните Руди Гарсию?

У Криштиану Роналду новый тренер – восьмой за четыре с половиной года. Вписать португальца в игру «Аль-Насра» попытается Руди Гарсия, который почти всю тренерскую карьеру провел во Франции, а в Саудовскую Аравию приехал только летом 2022-го.

Их знакомство началось с неловкой шутки Гарсии. «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи», – сказал тренер перед презентацией Роналду в «Аль-Насре».

Потом уже были традиционно-карамельные слова для тренера, работающего с Криштиану:

• «Моя цель – сделать Роналду счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом в «Аль-Насре». Я никогда не тренировал игрока его уровня, потому что он недосягаем».

• «Криштиану – один из лучших игроков в истории футбола, он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь. За свою жизнь я понял, что таких игроков, как он, тренировать легче всего. Я могу у него поучиться, мы оба хотим побеждать».

• «Это немного похоже на приезд Пеле в США. Криштиану Роналду – больше чем игрок. Это один из лучших футболистов мира».

• «Невероятно, какое внимание к нашему клубу он привлек. Теперь все знают, что такое «Аль-Наср», и где он находится. За несколько часов, за несколько дней из-за перехода Криштиану число подписчиков в нашем инстаграме увеличилось с 800 тысяч до 10 миллионов».

Пришло время познакомиться с новым тренером Роналду поближе.

Гарсия – из футбольной семьи. Он играл за «Лилль», но закончил с футболом в 28 из-за травм

В августе 2020-го впервые в истории Лиги чемпионов три немецких тренера вышли в полуфинал – Ханси Флик с «Баварией», Юлиан Нагельсманн с «РБ Лейпциг» и Томас Тухель с «ПСЖ». Четвертым был Руди Гарсия. Его «Лион» сенсационно прошел сначала «Ювентус» с Криштиану Роналду, а потом – «Манчестер Сити».

«Я тоже немного немец, – признался Гарсия после 3:1 с «Манчестер Сити». – Меня назвали Руди, потому что папа любил велоспорт, и ему нравился великий немец Руди Алтиг».

Гарсия родился в футбольной семье: его отец Жозе играл профессионально (за «Расинг Клуб» Фонтебло, «Дюнкерк» и «Аббвиль»), а потом тренировал«Корбей-Эсон» – клуб, никогда не поднимавшийся выше Лиги 2, закрылся в 2016-м. Жозе влюбил маленького Руди в футбол и записал его в школу «Корбей-Эсон». В детстве Гарсия мечтал стать ветеринаром, но занимался только спортом – дзюдо, легкой атлетикой и спортивной гимнастикой.

Когда Руди не бегал с мячом, он играл в Subbuteo – настольный футбол. «Так я знакомился с базовыми принципами – отход в оборону, тактика на игру», – с улыбкой вспоминал Гарсия. Тогда Руди разыгрывал матчи, в которых «Бавария» или киевское «Динамо» играли с «Корбей-Эсон», и комментировал их вслух, подражая голосу французского комментатора Эжена Саккомано. «Конечно, мой папа всегда выигрывал в этих матчах, – вспоминал Гарсия. – Я чувствовал это напряженное ожидание, и на последней минуте обязательно был победный гол».

В 11 лет Гарсия перенес операцию на почках. Из-за нее парень провел в больнице 11 дней, которые называл «вечностью», и заработал фобию – теперь его пугают врачи.

В 14 лет отец перевел Руди в основу «Корбей-Эсон», а потом Гарсия перешел в «Вири-Шатийон», где его заметили скауты «Лилля».

Карьера Гарсии-игрока вышла недолгой – она уместилась в 140 матчей за «Лилль», «Кан» и «Мартиг». Из-за проблем со спиной и коленом Руди закончил с футболом в 28.

Гарсия тренировал «Сент-Этьен» и «Дижон», а прорыв случился в «Ле-Мане». Он занял 9-е место в Лиге 1 с аутсайдером и раскрыл несколько талантов

Закончив карьеру, Гарсия выучился на тренера, параллельно работая экспертом на Canal+. В 1994-м Руди вернулся в родной «Корбей-Эсон», чтобы побегать с любителями. За два месяца до конца сезона он стал играющим тренером и был им до 1996-го, а затем сосредоточился на тренерской работе. Там он провел три полных сезона и чуть не вывел «Корбей-Эсон» в третий дивизион – команда споткнулась в матче плей-офф за повышение.

В 1998-м Гарсию позвали в «Сент-Этьен», который тогда играл в Лиге 2. Сначала Руди стал тренером по физподготовке и аналитиком, а потом – ассистентом главного тренера.

Зимой 2001-го клуб трясло из-за дела о «фальшивых паспортах» – крупнейшего в истории французского футбола скандала. «Сент-Этьен», как и «Монако», «Метц» и «Страсбур», обвиняли в выдаче игрокам фальшивых паспортов граждан стран Евросоюза. Это позволяло превышать разрешенные квоты на игроков не из ЕС. Например, в сентябре 2000-го украинский вратарь Максим Левицкий получил греческий паспорт. Когда вскрылось, что паспорт поддельный, голкипера дисквалифицировали на четыре месяца. Одновременно с Левицким в «Сент-Этьен» пришел валлийский тренер Джон Тошак, но меньше чем через четыре месяца покинул клуб.

Тогда за руководство «Сент-Этьеном» взялись Руди Гарсия и Жан-Ги Валлемм, который стал играющим тренером. Тандем стартовал с победы над «ПСЖ» (1:0) с Николя Анелька, но затем провалился – 6 поражений, 4 ничьих и 1 победа. В сочетании со снятием 7 очков из-за дела о «фальшивых паспортах» такие результаты стали приговором. «Сент-Этьен» вылетел в Лигу 2, вместо Гарсии и Валлемма назначили Алена Мишеля. Руди оставался в «Сент-Этьене» до августа – ему предлагали другую работу в клубе, но Гарсия отказывался. Когда сотрудничество все-таки прекратилось, Руди не нашел новый клуб – пока шли переговоры с «Сент-Этьеном», все команды, которым нужен был тренер, уже их нашли.

Весной 2002-го Гарсию позвали в «Дижон», боровшийся за выживание в третьем дивизионе. Первый сезон получился неровным – Гарсия стартовал с 3 побед, 3 ничьих и 3 поражений, но в итоге «Дижон» стал четвертым в таблице. В следующем сезоне Руди вывел «Дижон» в Лигу 2 и дошел до полуфинала Кубка Франции. Но Лиги 1 при Гарсии «Дижон» так и не достиг.

Летом 2007-го Гарсия возглавил «Ле Ман», который думал лишь о сохранении места в элите. Но сезон получился почти сказочным – 9-е место и несколько раскрытых талантов. При Гарсии заиграли Стефан Сессеньон (вскоре он перейдет в «ПСЖ»), Дайсуке Мацуи (в 2010-м он даже сыграет 7 игр за «Томь»), Графите (его быстро забрал «Вольфсбург») и, конечно, Жервиньо, который станет важнейшим игроком для чемпионского «Лилля» Гарсии.

Гарсия странно начал в «Лилле» (после первого сезона его уволили на 16 дней), а потом взял Лигу 1 и Кубок Франции

В июне 2008-го Руди порвал с «Ле-Маном» ради «Лилля».

«Как говорится, может, я буду плакать перед уходом, но я счастлив оказаться здесь, – сказал тренер после назначения. – Мы не знаем, будет ли Руди Гарсия вытирать слезы через пять лет. Но в день прихода в «Лилль» я горд, ведь играл здесь шесть лет».

Гарсия сразу вывел «Лилль» в Лигу Европы – однозначный успех после 7-го и 10-го мест в предыдущих сезонах.

И тут грянул скандал.

2 июня 2009-го «Лилль» уволил Гарсию из-за конфликта с гендиректором Ксавье Тюло.

«Если это позволит клубу расти, то это положительный эпизод, – говорил разочарованный Гарсия. – Шрамы заставляют двигаться вперед».

Но уже 18 июня руководство передумало и отправило в отставку самого Тюло, предложив Руди вернуться. Тренер согласился, и в следующем сезоне «Лилль» написал историю.

В Кубке Франции клуб прошел через две серии пенальти (в 1/8 финала против «Нанта» и в 1/4 финала против «Лорьяна»), а в финале обыграл «ПСЖ» благодаря шедевру со штрафного от Людовика Обраньяка на 89-й минуте. «Лилль» взял Кубок Франции впервые с 1950-х.

А через неделю «Лилль» оформил дубль, выиграв Лигу 1 благодаря ничьей с «ПСЖ» (2:2) на «Парк де Пренс». «Мы принесли в чемпионат Франции глоток свежего воздуха», – радовался тогда Гарсия.

«Почему бы и не попробовать себя в другой стране? – рассуждал он в интервью Le Parisien по ходу сезона-2011/12. – У меня нет карьерного плана. Вопрос в возможностях, которые появятся передо мной. Сегодня я работаю в «Лилле». По-моему, это лучший проект Франции. Было бы здорово выйти на европейский уровень здесь. Стать большим клубом, у которого есть возможность удерживать важных игроков, делать так, чтобы им не хотелось уходить. Мы на верном пути и будем среди топ-клубов Европы».

Несмотря на эти слова, Гарсия ушел из «Лилля» по итогам сезона. Его следующим клубом стала «Рома».

«Рома» при Гарсии дважды чуть не дотянулась до чемпионства, но «Юве» был машиной

В «Роме», где Гарсия встретился со старым знакомым Жервиньо, все началось чудесно – 10 побед на старте Серии А. Выиграв восьмую игру подряд, Руди сказал: «Раньше игроки боялись, выходя на поле. Теперь они знают, чего стоят».

Римляне долго лидировали, но не справились с темпом и пропустили вперед «Ювентус», в итоге отстав на 17 очков.

«Теперь у нас больше опыта в борьбе за место на верхней строчке таблицы, – резюмировал тренер в интервью Bleacher Report зимой 2015-го. – Анализируя прошлый сезон, нельзя забывать, что мы установили рекорд «Ромы» по очкам (85), а «Ювентус» набрал наибольшее количество баллов в истории Серии А (102).

После прихода я работал над двумя главными принципами: улучшение игрового стиля и работа над психологией. Над повышением уровня доверия».

В следующем сезона ситуация повторилась – «Рому» хватило только на половину сезона. «Ювентус» снова был выше, а «Рома» успешно поборолась с «Лацио» второе место.

Летом 2015-го газета La Repubblica написала об интересе к Гарсии со стороны «Реала», только отправившего Карло Анчелотти в отставку. Руди отказал и остался в «Роме», но следующий сезон получился хуже предыдущих, и в середине января 2016-го Гарсию сменил Лучано Спаллетти.

«До определенного момента у меня были хорошие отношения с руководством, – говорил Руди в интервью Corriere dello Sport. – А потом, думаю, им не понравилось то, что я сказал после заключительной игры второго сезона, когда мы снова стали вторыми. Я сказал, что отставание от «Ювентуса» невозможно сократить. Это была правда. Даже в мой третий сезон мы шли первыми в октябре. Потом было слишком много ничьих, но я все равно верил, что мы выйдем в Лигу чемпионов. У меня останутся хорошие воспоминания. Я бы хотел однажды вернуться в «Рому» или поработать в какой-то другой итальянской команде. Мне нравятся язык, страна и Серия А».

Гарсия бесил фанатов «Марселя» – его даже называли любителем. Сначала он отмахивался от критики, а потом объявил об уходе

Летом Руди Гарсия поработал комментатором на матчах Евро-2016 на канале TF1, а в октябре возглавил «Марсель». В первом сезоне Гарсии команда стала 5-й в Лиге 1 и попала в Лигу Европу. В следующем получилось лучше – «Марсель» до последнего боролся за место в тройке, но все-таки стал четвертым, а в Лиге Европы дошел до финала, в котором разгромно уступил «Атлетико» (0:3).

Гарсия не нравился фанатам «Марселя». В сентябре 2019-го, когда команда уже месяц не побеждала в Лиге 1, их терпение иссякло. Группировка активных фанатов «Марселя» выпустила заявление, в котором назвала Гарсию «любителем». Еще одна группа болельщиков заявила, что «мечта, которую руководство хотело продать фанатам, превратилась в кошмар».

Гарсия реагировал спокойно. «Без разницы, что думают критики, – говорил он. – Важно, что мы с игроками работаем на тренировках. Они верят в проект. Теперь нужно показать это на поле».

Исправить ситуацию не получилось, и в мае 2019-го Гарсия объявил, что уходит, хотя в октябре подписал новый контракт до 2021 года. «Я должен прекратить это приключение ради этого проекта, – сказал Руди на пресс-конференции. – Будет лучше, если мы разойдемся сейчас».

Гарсия пришел в «Лион» сразу после «Марселя» и выбесил всех

И уже в октябре Гарсия возглавил «Лион».

«Увидеть его во главе «Лиона» будет странно, – признавался Димитри Пайет. – Несколько месяцев назад, когда мы играли против «Лиона», во время предматчевой речи он говорил об их игроках такое… Я бы не хотел, чтобы про нас говорили так. Мы с ним расстались не в лучших отношениях. Теперь с нами работает тренер [Андре Виллаш-Боаш], который говорит от сердца, а не просто по-французски».

В «Лионе» Руди тоже не были рады. После ухода Силвиньо писали, что возглавить «Лион» могут Жозе Моуринью, Арсен Венгер или Леонарду Жардим. Вместо них в Лион приехал бывший тренер «Марселя».

В 2010-м Гарсия проиграл «Лиону» с «Лиллем» (3:1) и сказал: «Мы отмечаем Рождество в декабре, а не в октябре, так что все очень странно. К тому же подарки «Лиону» принес судья, а не Санта Клаус. Я не могу винить команду. Трудно соперничать с клубом, которому постоянно помогает свисток судьи».

В сезоне-2017/18 «Марсель» боролся с «Лионом» за выход в Лигу чемпионов, а Руди и Жан-Мишель Олас устроили перестрелку в медиа. Гарсия намекнул, что конкуренту помогают судьи: «Лион» должен благословить лигу за то, что до сих пор не введен ВАР, потому что шел бы четвертым и выпал из гонки». Олас сказал, что тренер свихнулся, а потом ретвитнул сообщение фаната – тот назвал Гарсию нытиком. Пресс-служба «Лиона» обвинила тренера соперника в попытке влияния на судей.

Когда в медиа появились первые новости о скором приходе Руди в «Лион», болельщики создали петицию «Нет Гарсии». Она набрала почти 7 тысяч подписей. Тренера в ней назвали «ограниченным адептом теории заговора, вечно оскорблявшим и презиравшим «Лион».

«Я выбрал Руди, потому что он боец, – объяснял Жуниньо. – У него есть амбиции. Как и мы, он хочет выигрывать титулы и побеждать в еврокубках. На собеседовании выяснилось, что у нас похожие взгляды на игру, в плане стиля и тактики мы говорим на одном языке».

Олас подчеркивал, что Гарсию в «Лион» привел не он. «Решение принимал Жуниньо, – сказал президент. – Блан был бы более надежным вариантом. На чемпионате мира в России мы с Лораном договорились, что однажды поработаем вместе. Сейчас не вышло, но не факт, что не получится в будущем».

Показывать результаты в такой атмосфере было сложно. А потом у Гарсии еще и разгорелся конфликт с Жуниньо. «Сначала у нас с ним все было хорошо, а потом отношения резко испортились, и я даже не заметил, – рассказал Руди в интервью L’Équipe. – В ноябре мы выиграли два или три матча, и он уже не поздравлял меня. Тогда я узнал, что Жуниньо не нравится, когда в составе нет бразильцев. Он хотел побеждать со своими игроками. Думаю, он обещал им, что они будут в старте. Жуниньо замедлял прогресс молодых игроков. Ситуация быстро ухудшалась, и во время зимней паузы я подошел к Венсану Понсо и спросил: «Что происходит? Жуниньо пытается занять мое место. Так невозможно работать. Если он хочет получить ключи, то я отдам их».

Неудивительно, что одну из самых ярких цитат после перехода Роналду в «Аль-Наср» выдал Жуниньо.

«Я долго думал, стоит ли говорить об этом человеке, потому что, даже просто произнося его имя, я чувствую, что мне не хватает энергии. Но ради Криштиану Роналду, которым я слишком восхищаюсь и уважаю, я решил ответить.

Мой опыт общения с Руди Гарсией был ужасен. У него худший характер из всех, кого я встречал за всю свою футбольную карьеру. Он не способен ничем руководить. Он руководит благодаря страху, который навязывает другим. Он уважает только тех людей, которые обладают властью или отношения с которыми могут принести ему выгоду.

Что касается Криштиану, он не посмеет сделать ничего, чтобы как-то ему помешать – наоборот, он даже будет подавать ему завтрак, если потребуется. Он постарается подружиться с Криштиану, сблизиться с ним, он сделает для этого все. Для него подружиться с Криштиану Роналду – это мечта.

Для Руди Гарсии не имеют значения успех команды, гармония в раздевалке. Для него важно, что он находится в центре внимания, даже если команда в кризисе. Но, как и все расчетливые люди, он признает тех, кто выше его, и пытается воспользоваться этим.

Криштиану Роналду – один из величайших в истории футбола, легенда, и Руди это знает. Он холоден, расчетлив, крайне подозрителен и не уверен в себе. Вот почему он внушает всем страх – потому что не доверяет сам себе. Но большую часть времени он скрывает это, показывая совершенно другое лицо на бровке».

Сработаются ли Гарсия и Роналду?

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; globallookpress.com/Julien Delfosse/Dppi, imago sportfotodienst, p34; Gettyimages.ru/Miguel A. Lopes/Pool, Michael Steele, Paolo Bruno, Claudio Villa