Невилл о тен Хаге: «Не вижу подходящей замены. Нужно дать ему сезон без травм, чтобы посмотреть, сможет ли «МЮ» вернуться к стандартам прошлого сезона»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл поделился мнением о будущем Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Я не вижу подходящей замены тен Хагу. «Бавария» испытывает трудности с поиском замены, другие команды тоже. Я думаю, нам нужно оставить тен Хага и дать ему еще один сезон – сезон без травм, – чтобы посмотреть, сможет ли «Юнайтед» вернуться к стандартам прошлого сезона, когда они выиграли трофей и финишировали в первой четверке.

Игроки и тренеры за последние 10 лет испытывали трудности с тем, чтобы приспособиться к «Олд Траффорд». Эти игроки и тренеры были великолепны, когда «Юнайтед» их подписывал, так что есть что-то фундаментально неправильное, что создает эти трудности. Возможно, новые владельцы и персонал позволят этим игрокам и тренеру чувствовать себя более стабильно», – сказал бывший защитник манкунианцев. 

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25 комментариев
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И эти люди гнали Моуриньо...
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То есть если в след.сезоне опять будут травмы (а я хз как этого избежать в современном футболе), то это не считается и ждем следующего?)
Вот бы каждому тренеру такие преференции...
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Ответ Евгений Сидоров
>>дать ему еще один сезон – сезон без травм А если в новом сезоне тоже будут травмы? Тогда что?
Тогда сезон не считается , ждём нового сезона
+2
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+2
Я думаю, надо дать возможность Тен Хагу с МЮ вылететь из АПЛ, и понаблюдать, справится ли он с миссией возвращения в высший дивизион!
+5
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Ответ Анри Карлайл
И эти люди гнали Моуриньо...
Кроме шуток, это просто удивительно.
+2
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+2
Прошу продлите 7 хага, хочу еще сезон поржать над мю
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Спасибо Невилл, за то что ты есть! Жаль, многие не разделяют твоего мнения( Тен Хагу надо дать время.
+2
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>>дать ему еще один сезон – сезон без травм
А если в новом сезоне тоже будут травмы? Тогда что?
+1
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Ответ Ulukbek Kiyazov
Спасибо Невилл, за то что ты есть! Жаль, многие не разделяют твоего мнения( Тен Хагу надо дать время.
Согласен. Даже такому гению, как 7хаг трудно за один сезон вывести МЮ в Чемпионшип
+2
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Дело говорит еще не все антирекорд побиты
+2
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Ответ Анри Карлайл
И эти люди гнали Моуриньо...
глупцы , они не ведали , что творят
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дайте тенхагу поработать
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Ответ Andrey_Rlv
А ты думаешь что в Мю кто-то способен продержатся 6-7 лет?
Ну сейчас, когда вроде как собрали вокруг главного тренера адекватных людей, появилась даже такая позиция как спортивный директор, думаю, что такой человек может найтись.
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Ответ CyberUnited
Понимаю, Тухель выиграл ЛЧ с Челси, но этого человека уволили 3 раза подряд и вполне заслуженно.
А ты думаешь что в Мю кто-то способен продержатся 6-7 лет?
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Ответ Andrey_Rlv
Так Тухель же хочет.
Понимаю, Тухель выиграл ЛЧ с Челси, но этого человека уволили 3 раза подряд и вполне заслуженно.
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Ответ CyberUnited
Согласен. Все кто хочет отставки Тен Хага не могут предложить адекватную долговременную замену. Придет какой-нибудь Поттер или прости Господи Саутгейт. Через сезон вариантов будет намного больше.
Так Тухель же хочет.
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Ответ CyberUnited
Согласен. Все кто хочет отставки Тен Хага не могут предложить адекватную долговременную замену. Придет какой-нибудь Поттер или прости Господи Саутгейт. Через сезон вариантов будет намного больше.
Ну если сравнивать 7хага с такими топарями, то он действительно неплох, но это не меняет того, что всё это физруки не уровня МЮ
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Ответ Тохир Анваров
Несправедливо всех собак спустить только на Тен Хага. У МЮ всего несколько топ игроков. Полузащита мертвая, из нападающих только Хойлунд более менее нормальный, в защите вообще ни одного нормального игрока.
Ни у одной команды не бывает идеального сезона..
Ну кроме Сити конечно, где два полноценных состава.
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Всего-то Тухель будет на рынке летом
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Тен Хагу нужно дать время.. собрать чемоданы.
Это уже будет благородно и больше чем он заслуживает
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Согласен. Все кто хочет отставки Тен Хага не могут предложить адекватную долговременную замену. Придет какой-нибудь Поттер или прости Господи Саутгейт. Через сезон вариантов будет намного больше.
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