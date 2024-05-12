Невилл о тен Хаге: «Не вижу подходящей замены. Нужно дать ему сезон без травм, чтобы посмотреть, сможет ли «МЮ» вернуться к стандартам прошлого сезона»

Гари Невилл поделился мнением о будущем Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Я не вижу подходящей замены тен Хагу. «Бавария» испытывает трудности с поиском замены, другие команды тоже. Я думаю, нам нужно оставить тен и дать ему еще один сезон – сезон без травм, – чтобы посмотреть, сможет ли « » вернуться к стандартам прошлого сезона, когда они выиграли трофей и финишировали в первой четверке.

Игроки и тренеры за последние 10 лет испытывали трудности с тем, чтобы приспособиться к «Олд Траффорд». Эти игроки и тренеры были великолепны, когда «Юнайтед» их подписывал, так что есть что-то фундаментально неправильное, что создает эти трудности. Возможно, новые владельцы и персонал позволят этим игрокам и тренеру чувствовать себя более стабильно», – сказал бывший защитник манкунианцев.