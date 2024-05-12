Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии и не вел переговоров с клубами АПЛ

Килиан Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, предложение поступало форварду « » прошлым летом.

Также за последние два года Мбаппе не вел переговоров с клубами .

По данным источника, француз хотел перейти только в «Реал» и не расстраивать президента клуба еще раз после июня 2022 года.

Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича