Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии и не вел переговоров с клубами АПЛ

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес высшая лига Саудовская Аравия Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, предложение поступало форварду «ПСЖ» прошлым летом.

Также за последние два года Мбаппе не вел переговоров с клубами АПЛ.

По данным источника, француз хотел перейти только в «Реал» и не расстраивать президента клуба Флорентино Переса еще раз после июня 2022 года.

Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича

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27 комментариев
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Какой благородный черепаший принц
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Ну теперь главное чтоб он отблагодарил Реал своей игрой, а не как Азар
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Пхахахахах. 25 летнему Мбаппе в Аравии предлагают не больше чем 40 летнему Роналду) Вот он статус Великого Криштиану Роналду. SIIIIIUUUUUU 💦💦💦👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏💪💪💪💪💪.
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10-ку надо заслужить.
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Золотой миллионер, все о Реале думает
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Ответ Ностальгическое
Какой благородный черепаший принц
Бессеребренник
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Ответ Cuccittini Aveiro
Отблагодарил #####) Давай поменьше пафоса, хорошо?)
Бегают за ним несколько лет. А оказывается, это ему одолжение сделали 😁
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Ответ Cuccittini Aveiro
Молодец, вот там и сиди)
Мамке твоей привет передать?)
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Ответ razoblachitel
Комментарий удален модератором
Молодец, вот там и сиди)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Ты еще не на месте?)
Комментарий удален модератором
Ответ razoblachitel
Комментарий удален модератором
Ты еще не на месте?)
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Ответ Cuccittini Aveiro
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Ответ razoblachitel
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Ответ Cuccittini Aveiro
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Ответ razoblachitel
Давай поменьше твоих комментариев, хорошо?
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Будет красиво, если в последний момент Перес объявит, что контракт с Мбаппе подписан не будет, так как эта позиция в Реале закрыта лучшим футболистом прямо сейчас - Винисиусом. Это будет идеальной местью за то, что Мбаппе прокатил Переса в прошлый раз. Да и действительно, как эффективно использовать Мбаппе и Винисиуса одновременно - не понятно
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Ну такое, вот то ли дело Леонид ради борселоны не стал отказываться от выплат по зарплате
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Ну потому что Реал самый инклюзивный клуб, и он будет там смотреться наиболее органично.
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- Тебя кто-то звал?
-- нет
- а что мы скажем для СМИ?
-- что я всем отказал)
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бедненький,наверное не доедает)
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С учётом бонуса, зп и % от рекламы, предложение реала и так будет пожирнее.
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Все логично. В Аравию рановато, в АПЛ сложно выбрать подходящий для себя клуб с учетом финансовых запросов/амбиций. И не каждый тренер под него подстраиваться будет, это я с намеком на Пепа.
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Обычно от больших денег отказываются в пользу еще бОльших денег.
Лет пять попылит за Реал, возьмет пару лч и зм и предложат ему в Саудии уже не 200 млн, а 300 или даже больше ))
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