Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии и не вел переговоров с клубами АПЛ
Килиан Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, предложение поступало форварду «ПСЖ» прошлым летом.
Также за последние два года Мбаппе не вел переговоров с клубами АПЛ.
По данным источника, француз хотел перейти только в «Реал» и не расстраивать президента клуба Флорентино Переса еще раз после июня 2022 года.
Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича
-- нет
- а что мы скажем для СМИ?
-- что я всем отказал)
Лет пять попылит за Реал, возьмет пару лч и зм и предложат ему в Саудии уже не 200 млн, а 300 или даже больше ))