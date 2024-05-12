Пети о конфликте Кина и Холанда: «Рой заходит слишком далеко со своей критикой. Он создает плохую энергетику, это отражение истории с отцом Эрлинга – нужно отпустить»

Эммануэль Пети высказался о конфликте Роя Кина и Эрлинга Холанда.

Ранее Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона после матча 30-го тура с «Арсеналом» (0:0). Холанд ответил: «Мне нет дела до этого человека». После недовольства норвежца заменой в матче с «Вулвз» (5:1) Кин назвал его «избалованным ребенком».

«Конечно, между и Кином есть вражда. Это отражение того, что произошло между Кином и его (Эрлинга – Sports) отцом после того, как он сломал ему ногу. Я думаю, что Кин ни о чем не сожалеет и говорил, что сделал бы это снова. Однако Рой со своей критикой Эрлинга заходит слишком далеко.

Он создает плохую энергетику вокруг Холанда, постоянно придираясь к нему. Ему нужно отпустить это, и я надеюсь, что он простит его отца и не будет так строг к сыну, потому что тот был великолепен с тех пор, как перешел в « », – сказал бывший игрок «Арсенала» .