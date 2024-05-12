Пети о конфликте Кина и Холанда: «Рой заходит слишком далеко со своей критикой. Он создает плохую энергетику, это отражение истории с отцом Эрлинга – нужно отпустить»
Эммануэль Пети высказался о конфликте Роя Кина и Эрлинга Холанда.
Ранее Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0). Холанд ответил: «Мне нет дела до этого человека». После недовольства норвежца заменой в матче с «Вулвз» (5:1) Кин назвал его «избалованным ребенком».
«Конечно, между Холандом и Кином есть вражда. Это отражение того, что произошло между Кином и его (Эрлинга – Sports) отцом после того, как он сломал ему ногу. Я думаю, что Кин ни о чем не сожалеет и говорил, что сделал бы это снова. Однако Рой со своей критикой Эрлинга заходит слишком далеко.
Он создает плохую энергетику вокруг Холанда, постоянно придираясь к нему. Ему нужно отпустить это, и я надеюсь, что он простит его отца и не будет так строг к сыну, потому что тот был великолепен с тех пор, как перешел в «Сити», – сказал бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Пети.
как он мог сделать это со "сломанным коленом"?
а карьеру папаша Хааланда вообще завершил еще через несколько лет после того эпизода
причем - из-за левого колена, которое, насколько я помню, из того видео, оно уже у него было перебинтовано.
и в этом он сам признался на своем сайте, когда-то