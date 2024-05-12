Мостовой – болельщикам «Зенита» после 0:1 с ЦСКА: «Мы приложим все усилия для золотого дубля. Будем биться до конца за вас и за город – обещаю от лица всей команды»
Андрей Мостовой обратился к болельщикам «Зенита».
Петербуржцы дома уступили ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы оказались в таком непростом периоде, и нам всем вместе нужно выбраться победителями.
Спасибо вам за вашу поддержку, мы приложим все усилия для золотого дубля в этом сезоне. От лица всей команды я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город», – написал полузащитник «Зенита» в своем телеграм-канале.
Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»
Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»
Но усилия будут приложены))
Он так до конца сезона будет говорить.
То что Мостовой,как и вся команда деградировала это уже всем понятно.
Миллер конечно после 5 и чемпионств,вряд ли Семаку предъявит претензии.
Тем более Семак в клубе чуть ли не в правлении.
А еще контракт до 30 го года,но хорошо бы я о бы он отчитал и оштрафовал всех лидеров Зенита кроме Дугласа Сантоса.
А он получается за деньги не может сделать ничего,а чем ему болельщики помогут?мы видим как Зенит Арена проголосовала ногами в матче с ЦСКА пол стадиона,когда такое было,когда матч за 6 очков.Вот,когда будет приходить 5 тысяч,то может руководство очухается.