Мостовой – болельщикам «Зенита» после 0:1 с ЦСКА: «Мы приложим все усилия для золотого дубля. Будем биться до конца за вас и за город – обещаю от лица всей команды»

Андрей Мостовой обратился к болельщикам «Зенита».

Петербуржцы дома уступили (0:1) в 28-м туре Мир .

«Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы оказались в таком непростом периоде, и нам всем вместе нужно выбраться победителями.

Спасибо вам за вашу поддержку, мы приложим все усилия для золотого дубля в этом сезоне. От лица всей команды я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город», – написал полузащитник « » в своем телеграм-канале.

Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»

Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»