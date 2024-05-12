Мостовой – болельщикам «Зенита» после 0:1 с ЦСКА: «Мы приложим все усилия для золотого дубля. Будем биться до конца за вас и за город – обещаю от лица всей команды»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики соцсети Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой обратился к болельщикам «Зенита».

Петербуржцы дома уступили ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы оказались в таком непростом периоде, и нам всем вместе нужно выбраться победителями.

Спасибо вам за вашу поддержку, мы приложим все усилия для золотого дубля в этом сезоне. От лица всей команды я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город», – написал полузащитник «Зенита» в своем телеграм-канале.

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32 комментария
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Я сначала не понял, причём здесь Мостовой)
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У меня появилось предчувствие. Что Зенит и Кубок сольет)
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плюшевый игрок, из пустого в порожнее переливает.
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Сегодня на правом фланге встретились два деграданта - Караваев и Мостовой. Друг другу мяч - тыр-тыр и обратно какому-нибудь бразильцу - лишь бы не ошибиться. Обострения - ноль. От них каким-то тленом и безнадёгой пахнет. Как от внешнего вида Симутенкова на скамейке.
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За полчаса игры Андрей запомнился НЕЧЕМ. Даже Мостовой Александр сыграл бы лучше. От этого инициативы просто ноль, максимум отдать пас ближнему 🤷‍♂️
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А раньше чего не прилагали,теперь уже от вас мало что зависит Прос.али такой чемпионат.
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Ответ Streetbor
За полчаса игры Андрей запомнился НЕЧЕМ. Даже Мостовой Александр сыграл бы лучше. От этого инициативы просто ноль, максимум отдать пас ближнему 🤷‍♂️
нИчем, учи русский и не позорься.
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В итоге ни чемпионства, ни кубка.
Но усилия будут приложены))
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скамеечник биться собрался
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В текущем матче что мешало?
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Мне показалось что он после Факела обещал выйти и порвать ЦСКА,а кто то еще 5 матчей назад,что настроимся и т.д
Он так до конца сезона будет говорить.
То что Мостовой,как и вся команда деградировала это уже всем понятно.
Миллер конечно после 5 и чемпионств,вряд ли Семаку предъявит претензии.
Тем более Семак в клубе чуть ли не в правлении.
А еще контракт до 30 го года,но хорошо бы я о бы он отчитал и оштрафовал всех лидеров Зенита кроме Дугласа Сантоса.
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сегодня уже видели
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Ответ Александр Васильевич
Мостовой провалил после зимы почти всё вендел сдал зря не продали клаудиньо то же сдал куража нет ....не хочет -хочет уходить-уходите оба вратаря не было нет и не видно кто бы тащил как Малафеев Лодыгин Лунёв кержакову спс и бай бай....средняя линия провалила игры весной оживление от Педро мантуана и всё остальные фрагментарно играют на старом багаже.... передачи назад и вратарю -в этом суть нашей обороны. нет ракицкого нет заводилы все прячутся друг за друга но сдали все без резкого обновления не получится иначе скатимся к ЦСКА увы
Александр Васильевич, вот вы взрослый человек, ну зачем вы так пишите? Фамилии футболистов с маленькой буквы, постоянная агрессия, не уважение к ним? Уничижительно относитесь к сопернику, разве это достойно мужчины Вашего возраста и культурной столицы?
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У кого есть возможность посмотреть повтор конца матча, посмотрите как в добавленное время Барриос пошёл в жесткий стык, а до этого Мостовой в более мягкой ситуации убрал ножку свою, побоялся бороться до конца) а тут он рассказывает про какую-то борьбу за клуб, смешно…Вот и разница между игроками и их менталитетом)
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Ответ Александр Васильевич
Мостовой провалил после зимы почти всё вендел сдал зря не продали клаудиньо то же сдал куража нет ....не хочет -хочет уходить-уходите оба вратаря не было нет и не видно кто бы тащил как Малафеев Лодыгин Лунёв кержакову спс и бай бай....средняя линия провалила игры весной оживление от Педро мантуана и всё остальные фрагментарно играют на старом багаже.... передачи назад и вратарю -в этом суть нашей обороны. нет ракицкого нет заводилы все прячутся друг за друга но сдали все без резкого обновления не получится иначе скатимся к ЦСКА увы
Васильич, ну вы хоть запятые расставляйте, невозможно же читать
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и за премиальные !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ EVERGREEN
Убирать из команды нужно: Вендела, Клаудиньо, Мостового, Алип, Марио, Сергеев, Ерохин, Ахметов - первые двое «наигрались» - остальные из списка просто не тянут
Правильно! Вендел, Клаудиньо, Ерохин, Мостовой, Сергеев! Нахер! Всех в ЦСКА!!!! И будем рвать весь РПЛ!!!!)))
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Ответ EVERGREEN
Убирать из команды нужно: Вендела, Клаудиньо, Мостового, Алип, Марио, Сергеев, Ерохин, Ахметов - первые двое «наигрались» - остальные из списка просто не тянут
ещё гений Изидор есть
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Ответ Александр Васильевич
Мостовой провалил после зимы почти всё вендел сдал зря не продали клаудиньо то же сдал куража нет ....не хочет -хочет уходить-уходите оба вратаря не было нет и не видно кто бы тащил как Малафеев Лодыгин Лунёв кержакову спс и бай бай....средняя линия провалила игры весной оживление от Педро мантуана и всё остальные фрагментарно играют на старом багаже.... передачи назад и вратарю -в этом суть нашей обороны. нет ракицкого нет заводилы все прячутся друг за друга но сдали все без резкого обновления не получится иначе скатимся к ЦСКА увы
Убирать из команды нужно: Вендела, Клаудиньо, Мостового, Алип, Марио, Сергеев, Ерохин, Ахметов - первые двое «наигрались» - остальные из списка просто не тянут
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Уйди из Зенита. Просто уйди.
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Ответ Николай Бойко
Я сначала не понял, причём здесь Мостовой)
Александр опять напился и решил уже, что Семака убрали и вот оно свободное место, а у него теперь и бумажка есть!
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Семак - аут, помощники - аут (Вильяма Оливейру оставляем переводить), Мостовой - в Зенит-2 😎
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На скамейке то особо сильно биться не получится так то
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Говорит нам всем вместе выйти из этой ситуации,но получает 100 млн рублей в год он.
А он получается за деньги не может сделать ничего,а чем ему болельщики помогут?мы видим как Зенит Арена проголосовала ногами в матче с ЦСКА пол стадиона,когда такое было,когда матч за 6 очков.Вот,когда будет приходить 5 тысяч,то может руководство очухается.
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А потом пипикнул, нажав на нос)
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Ну если будут играть как Мостовой то точно ничего хорошего не будет, лимитчик, так бы в глубоком запасе сидел.
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Мостовой ненастоящий.
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Мостовой провалил после зимы почти всё вендел сдал зря не продали клаудиньо то же сдал куража нет ....не хочет -хочет уходить-уходите оба вратаря не было нет и не видно кто бы тащил как Малафеев Лодыгин Лунёв кержакову спс и бай бай....средняя линия провалила игры весной оживление от Педро мантуана и всё остальные фрагментарно играют на старом багаже.... передачи назад и вратарю -в этом суть нашей обороны. нет ракицкого нет заводилы все прячутся друг за друга но сдали все без резкого обновления не получится иначе скатимся к ЦСКА увы
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Уже приложил , точнее вас приложили ))) Миллер не зря видать заходил в раздевалку ))) тройные премиальные заносил наверное )))
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Будем биться за вас и за город, отдыхать.
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