У «Динамо» девять очков в последних трех турах РПЛ. У «Зенита» и «Краснодара» – по одному

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

«Динамо» вышло в лидеры чемпионской гонки в Мир РПЛ.

В последних трех турах подопечные Марцела Лички одержали три победы – над «Зенитом» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (3:2).

В то же время другие претенденты на титул, «Зенит» и «Краснодар», набрали лишь по одному баллу. У петербуржцев были ничья с «Факелом» (1:1) и поражения от «Динамо» и ЦСКА (по 0:1).

«Быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступили «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

Таким образом, за два тура до конца сезона бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 53 очками. «Зенит» отстает на два балла, «Краснодар» – на три. «Динамо» достаточно набрать 4 очка, чтобы оформить чемпионство.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Может все таки не нужно было менять тренера Краснодару.
+7
0
+7
Чемпионы🔥
+3
-1
+2
Динамо не лучше других по игре. Косяков хватает.
Но зато есть горящие глаза, реально запредельная мотивация, которая позволяет тащить уже проигранные, казалось бы матчи.

А еще есть менеджмент, который позволяет забыть о еще недавних кошмарах, есть один из самых уютных (если не самый) в РПЛ, болельщики, которые истосковались по титулам и очень классный тренер.

Как болельщик Зенита, не думал, что скажу это, но Динамо в этом сезоне чемпионство заслуживает и будет справедливо, если его получит. А Зениту такой щелчок по носу будет очень полезно. Безоговорочное доминирование скорее вредит долгосрочно.
+3
-1
+2
Ответ alexsem69
Чемпионы🔥
Не накаркай((
+3
-1
+2
Илья Мэддисон походу сопьётся
+1
0
+1
И что, Мусаев всё равно тренер месяца!
+1
-1
0
Семак заслужил увольнение а не продление контракта на 6 лет
0
0
0
Хотелось бы надеяться, что главный болельщик Динамо из Санкт-Петербурга этому очень рад)))
0
0
0
Сельдерей Богданович элементарно выгорел. Нужно назначить Сашку Кержакова
0
0
0
Ответ Драпежник
Может все таки не нужно было менять тренера Краснодару.
Очень. Очень странное решение.
+1
-1
0
Ответ Goldstream
Динамо не лучше других по игре. Косяков хватает. Но зато есть горящие глаза, реально запредельная мотивация, которая позволяет тащить уже проигранные, казалось бы матчи. А еще есть менеджмент, который позволяет забыть о еще недавних кошмарах, есть один из самых уютных (если не самый) в РПЛ, болельщики, которые истосковались по титулам и очень классный тренер. Как болельщик Зенита, не думал, что скажу это, но Динамо в этом сезоне чемпионство заслуживает и будет справедливо, если его получит. А Зениту такой щелчок по носу будет очень полезно. Безоговорочное доминирование скорее вредит долгосрочно.
Да, Личка сделал из них настоящую банду
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий