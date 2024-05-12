У «Динамо» девять очков в последних трех турах РПЛ. У «Зенита» и «Краснодара» – по одному
«Динамо» вышло в лидеры чемпионской гонки в Мир РПЛ.
В последних трех турах подопечные Марцела Лички одержали три победы – над «Зенитом» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (3:2).
В то же время другие претенденты на титул, «Зенит» и «Краснодар», набрали лишь по одному баллу. У петербуржцев были ничья с «Факелом» (1:1) и поражения от «Динамо» и ЦСКА (по 0:1).
«Быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступили «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).
Таким образом, за два тура до конца сезона бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 53 очками. «Зенит» отстает на два балла, «Краснодар» – на три. «Динамо» достаточно набрать 4 очка, чтобы оформить чемпионство.
Но зато есть горящие глаза, реально запредельная мотивация, которая позволяет тащить уже проигранные, казалось бы матчи.
А еще есть менеджмент, который позволяет забыть о еще недавних кошмарах, есть один из самых уютных (если не самый) в РПЛ, болельщики, которые истосковались по титулам и очень классный тренер.
Как болельщик Зенита, не думал, что скажу это, но Динамо в этом сезоне чемпионство заслуживает и будет справедливо, если его получит. А Зениту такой щелчок по носу будет очень полезно. Безоговорочное доминирование скорее вредит долгосрочно.