У «Динамо» девять очков в последних трех турах РПЛ. У «Зенита» и «Краснодара» – по одному

«Динамо» вышло в лидеры чемпионской гонки в Мир РПЛ.

В последних трех турах подопечные одержали три победы – над « » (1:0), «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (3:2).

В то же время другие претенденты на титул, «Зенит» и «Краснодар», набрали лишь по одному баллу. У петербуржцев были ничья с «Факелом» (1:1) и поражения от « » и ЦСКА (по 0:1).

«Быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступили «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

Таким образом, за два тура до конца сезона бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 53 очками. «Зенит» отстает на два балла, « » – на три. «Динамо» достаточно набрать 4 очка, чтобы оформить чемпионство.